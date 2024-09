Náklady na energie rostou. Klíčem k přežití firem jsou chytré inovace.

Společnosti, které nebudou schopny absorbovat zvyšující se náklady, budou nuceny promítnout je do cen svých výrobků. To by mohlo vést k plošnému zdražování, oslabování konkurenceschopnosti a ohrožení pracovních míst zejména v průmyslu. Důsledky tohoto vývoje mohou být pro českou ekonomiku, která se teprve zotavuje z následků globální pandemie a geopolitických otřesů, závažné.

Rostoucí náklady na energie ohrožují průmysl

Energetické náklady jsou pro mnoho firem klíčovým faktorem, který může rozhodnout o jejich budoucnosti. Pro odvětví, jako je výroba, strojírenství a chemický průmysl, představují energie jednu z největších položek provozních nákladů. Zvýšení regulovaných poplatků a obnovení poplatků za obnovitelné zdroje by mohlo způsobit dramatický nárůst výdajů, který se nevyhnutelně promítne do cen výrobků. Vyšší ceny však znamenají sníženou konkurenceschopnost na trhu, což může být pro mnohé firmy fatální.

Dalším faktorem, který ještě více komplikuje situaci, je rostoucí tlak na zvýšení podílu energií firem z obnovitelných zdrojů. Ačkoli je tento směr ekologicky správný a do budoucna nezbytný, jeho implementace je finančně náročná. Investice do nové infrastruktury a technologií, jako jsou systémy pro energetické audity a řízení budov, vyžadují značné finanční prostředky. Firmy, které nebudou schopny zvládnout tyto výzvy, riskují nejenom ztrátu konkurenceschopnosti, schopnost investovat a růst, případně budou muset svoji činnost zcela ukončit.

Inovace jako cesta z energetické krize

Navzdory komplikované situaci existují řešení, která mohou společnostem pomoci zvládnout rostoucí náklady na energie. Implementace chytrých technologií a strategií umožňuje přesnou vizualizaci spotřeby, její optimalizaci, přesnější plánování řízení nákladů a zlepšení celkové efektivity provozu. Zavádění těchto technologií se již neomezuje jen na největší hráče na trhu, ale stává se nutností i pro každou firmu, která chce zůstat konkurenceschopná.

Moderní technologie umožňují precizní řízení a optimalizaci energetické spotřeby. Firmy tak mohou detailně sledovat své náklady, identifikovat slabá místa a realizovat změny, které vedou k významným úsporám. Rychlá reakce na změny cen energií a regulací je v současném konkurenčním prostředí zásadní.

Počáteční investice do těchto technologií mohou být vysoké, ale návratnost je často rychlá a dlouhodobé přínosy výrazně převažují nad náklady. Společnosti, které vsadí na tyto inovace, získají kontrolu nad svou energetickou spotřebou a budou připraveny na budoucnost, která bude stále více zaměřena na udržitelnost a efektivitu.

Příležitost pro růst českých firem

V době, kdy se energetické koncepce zcela mění a energetický trh je velmi turbulentní, je zásadní nepodcenit význam technologických inovací a energetického managementu. Kompetenční a inovační centrum INTEMAC proto pořádá 24. září akci TESTBED Open Day: Jak monitorovat a optimalizovat spotřebu energií. Na této akci se účastníci dozvědí praktické rady a strategie, jak efektivně zvládnout rostoucí náklady firem na energie a udržet si nebo zvýšit konkurenceschopnost.

Tato událost je příležitostí pro všechny firmy, které chtějí prosperovat v době, kdy se náklady na energie stávají klíčovým faktorem úspěchu. Účastníci získají zcela zdarma inspiraci, know-how a přístup k nejmodernějším technologiím, které jim pomohou optimalizovat spotřebu energií a zajistit si stabilní růst v energetických krizích.