Muzeum přeživších v Brněnci se posouvá do další fáze

Komerční sdělení
Když bylo v květnu 2025 v Brněnci slavnostně otevřeno Muzeum přeživších, podařilo se zrealizovat jen dílčí část zamýšleného areálu.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Muzeum přeživších ve Svitavách se posouvá do další fáze

Muzeum přeživších ve Svitavách se posouvá do další fáze

Výstavní část
Vzdělávací část
Společenská část o občerstvením s průhledem do navazující části přádelny
Muzeum přeživších ve Svitavách se posouvá do další fáze
8 fotografií

Daniel Löw Beer, potomek předválečných vlastníků továrny, se po odkupu části areálu v roce 2018 začal v Brněnci vážně zabývat myšlenkou vybudování muzea.

Architekti z ateliéru A77 z Brna se na úpravách areálu podílejí již od roku 2023. Za posledních 25 let činnosti mají za sebou řadu úspěšných realizací v širokém portfoliu staveb od občanských, administrativních, sportovních, obytných a průmyslových staveb také mnoho náročných rekonstrukcí, včetně několika zámků, sakrálních objektů a celé řady národních kulturních památek (zámky Bučovice, Oslavany, soubor kanovnických domů Brno – Petrov, bazilika Porta coeli, Opatství Staré Brno).

I areálu v Brněnci byly již zahájeny projekční práce na památkově chráněných sousedících budovách.

„Byli jsme osloveni investorem v souvislosti s plánovanou dostavbou Skleněného pavilonu, jako přístavby ke stávající výrobní hale už v roce 2022“, vysvětluje architekt Zdeněk Bureš, jednatel ateliéru. „Pro stavbu jsme získali i stavební povolení a souběžně pracovali na projektech rekonstrukcí nejhodnotnějších budov, které mají přímou historickou souvislost s pobočkou koncentračního tábora v Brněnci (nacházel se v severní části areálu ve 40. letech 20. století); jsou to tři dochované objekty: budova čp. 23 (laboratoře), budova č. e. 5 (posukovaná přádelna), sklad chemikálií, domek čp. 29 (sklad, kancelář) a vstupní brána. Tyto objekty obklopují ze tří stran prostor shromaždiště tábora a jejich hodnota tkví v hmotném svědectví.

Architekti stáli před nelehkým úkolem. Bývalá prádelna byla již řadu let nevyužívána, zdevastována, poškozena zatékáním, vlhkostí, se statickými poruchami, propadlými stropy přístaveb, plísněmi a poničenými výplněmi otvorů, bez napojení na jednotlivá média a inženýrské sítě, zralá na kompletní demolici.

Vybudování Muzea přeživších v části haly s pilovými světlíky bylo projekčně komplikované díky majetkoprávním vztahům a nezbytností vybudovat potřebnou dopravní a technickou infrastrukturu a vyrovnat se současnými požadavky na požárně bezpečností řešení.

V rámci stavebních prací bylo především nutné zajistit statické zabezpečení konstrukcí, odvodnění a sanaci celé stavby, vyřešit úpravy prostoru pro výstavní, společenské, kulturní a vzdělávací akce nejen po stránce stavební, ale i vybavením potřebnými technologiemi.

Zhruba čtvrtina bývalé přádelny v areálu chátrající továrny, která v sobě odráží historii 20. století, se proměnila v moderně pojatý muzejní prostor. Rekonstruovaná část je oddělena od větší zbylé části bývalé přádelny, která byla ponechána v neupraveném stavu, skleněnou stěnou s možností přímého vstupu i do nerekonstruované části.

Upravená část zahrnuje vstupní přístavbu se servisními prostorami a následně hlavní prostor, rozdělený textilními tapisériemi na výstavní část, střední přednáškový a výukový sál pro 150 osob s audiovizuální technikou a společenskou část s kavárnou a občerstvením.

Nejčtenější

Jarní restart zahrady. Jak si užít probuzení přírody bez velké námahy

Komerční sdělení

Znáte ten pocit? Otevřete ráno dveře na terasu, ve vzduchu cítíte vůni půdy a první paprsky slunce probouzejí zeleň po zimě. V každém, kdo miluje zahradničení, se v tu chvíli ozve známé kutilské...

Technici, kteří drží výrobu v chodu. Opavský Mondelēz nabírá operátory

Komerční sdělení

V Mondelēz International v Opavě jede výroba naplno. Patnáct linek, tisíce balení denně a produkty, které znají lidé po celém světě – včetně ikonických sušenek Oreo a oplatek Fidorka. Aby mohl...

Magnézium může pomoci při svalových křečích. Jak to funguje?

Komerční sdělení

Podívejte se na video jak magnézium pomáhá při prevenci svalových křečí. Křeče a bolesti svalů vznikají nejčastěji v důsledku jejich přetížení a vlivem nedostatku minerálů, především magnézia.

Rugby v Bystrci nemá místo!

Komerční sdělení

Dlouhodobá kvalitní práce s dětmi nese ovoce, mládežnická členská základna roste, poháry v klubovně přibývají... Třeba do letošní soutěžní sezóny žáci Rugby Club Bystrc vykročili pravou nohou.

Léto ve Skiareálu Špindlerův Mlýn: hory plné zážitků pro každého

Komerční sdělení

Skiareál Špindlerův Mlýn zahajuje letní sezónu 1. května 2026 a zve návštěvníky na pobyt na horách plný aktivního pohybu, ale i odpočinku v nezapomenutelné atmosféře krkonošské přírody. Pro ty, kteří...

Muzeum přeživších v Brněnci se posouvá do další fáze

21. dubna 2026
Muzeum přeživších ve Svitavách se posouvá do další fáze

Když bylo v květnu 2025 v Brněnci slavnostně otevřeno Muzeum přeživších, podařilo se zrealizovat jen dílčí část zamýšleného areálu.

21. dubna 2026

Zájem o kvalitní krmivo pro domácí mazlíčky na Rohlik.cz roste

Komerční sdělení
a

Lesklá srst i radost z procházky začíná u toho, co dáte svému domácímu mazlíčkovi do misky. V dnešní uspěchané době ale majitelé potřebují praktická řešení bez kompromisů, která jim kvalitní péči...

21. dubna 2026

Družstevní bydlení může být dostupnou cestou k vlastnímu domovu

Komerční sdělení
Družstevní bydlení - dům

Každý dvacátý člověk žije v nemovitosti, kterou vlastní bytové družstvo. To je sice výrazně méně než před lety, ale zájem o družstevní bydlení v současnosti opět roste. Nabízí totiž jiný model...

21. dubna 2026

Zlaté cimbuří: Ústecký kraj hledá památku roku

Komerční sdělení
Ilustrační foto

Ústecký kraj vyhlašuje 3. ročník Ceny Zlaté cimbuří – Památka roku Ústeckého kraje. Tato cena se uděluje za nejlepší projekty v oblasti obnovy kulturní památky (movité i nemovité) Ústeckého kraje,...

21. dubna 2026

Orlické Záhoří – léto v srdci Orlických hor

Komerční sdělení
Orlické Záhoří – léto v srdci Orlických hor

Hledáte místo pro klidnou i aktivní dovolenou? Orlické Záhoří je ideálním výchozím bodem pro letní pobyt. Čeká vás čistý horský vzduch, hluboké lesy, malebná krajina i zajímavé možnosti výletů.

20. dubna 2026

Adam Mišík nebo Pam Rabbit: svěží hudební vítr zavane Mezi ploty

Komerční sdělení
Midi Lidi

Na festivalu, který se v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice koná 30. a 31. května, vystoupí více než stovka hudebních a divadelních formací.

20. dubna 2026

Tipy na výlety v česko-polském pohraničí mimo hlavní trasy

Komerční sdělení
Palackého stezka

Česko-polské pohraničí nabízí stovky zajímavých míst mimo hlavní turistické trasy. Nový web skryteskvosty.eu je přehledně shromažďuje na obou stranách hranice a usnadňuje hledání tipů na výlety v...

20. dubna 2026

Kdo si hraje nezlobí, tak vyzkoušejte naše venkovní únikové hry

Komerční sdělení
Kdo si hraje nezlobí, tak vyzkoušejte naše venkovní únikové hry

Prezentace historie může mít různé podoby. Všichni známe různé muzejní expozice. Určitě jsme již někdy četli nějaké publikace, které nám historii přibližují písemnou a obrazovou formou.

20. dubna 2026

Plzeňský Hurvínek slaví 100. narozeniny!

Komerční sdělení
Západočeské muzeum v Plzni, p. o.

Dne 2. května 2026 tomu bude již sto let, co se na prknech Loutkového divadla Feriálních osad v Řemeslnické besedě v Plzni poprvé objevila loutka klučiny s vykulenýma očima.

20. dubna 2026

Ústecká neonatologie pečuje o nejkřehčí, předčasně narozené děti

Komerční sdělení
MUDr. Patrik Hitka, Ph.D., přednosta Neonatologické kliniky v ústecké...

Nejmenší novorozenci, které se v ústecké Masarykově nemocnici lékařům podaří doslova vypiplat, mohou vážit pouhých 360 gramů. Pokud se narodí extrémně nezralí, tedy měsíce před termínem porodu,...

20. dubna 2026

Skalka family park zahájil letní sezónu, baví nečekanými novinkami

Komerční sdělení

Nová sezóna ve Skalka family parku v Ostravě přináší překvapivé novinky. Zabaví rodiny, školní děti, ale i skupiny přátel nebo firemní týmy. Působivý areál slibuje zážitky s úsměvem.

20. dubna 2026

Skalka family park zahájil letní sezónu, baví nečekanými novinkami

Komerční sdělení

Nová sezóna ve Skalka family parku v Ostravě přináší překvapivé novinky. Zabaví rodiny, školní děti, ale i skupiny přátel nebo firemní týmy. Působivý areál slibuje zážitky s úsměvem.

20. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.