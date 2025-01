MUDr. Petr Pachman: Moje ruce tvoří krásu

MUDr. Petr Pachman | foto: MEDICOM CLINIC a.s.

Říká se, že chirurgie je královnou medicíny. Vy jste však od té klasické brzy „zběhnul“ k plastické chirurgii. Proč jste se rozhodl právě pro tento obor?

Odjakživa jsem chtěl být chirurgem. Chirurgie mě fascinovala už během prvního ročníku na lékařské fakultě a brzy jsem si uvědomil, že je to obor, kterému se chci věnovat celý život. V pátém ročníku jsem absolvoval stáž na soukromé klinice plastické chirurgie, což mě v mém dalším směřování jen utvrdilo. Po dokončení studií jsem strávil dva roky na všeobecné chirurgii. To mi poskytlo skvělý základ a jakmile se naskytla příležitost přejít do oboru plastické chirurgie, s nadšením jsem ji využil. Díky své povaze, perfekcionismu a snaze o neustálý seberozvoj jsem se brzy začal věnovat estetické chirurgii. Už před atestací jsem se díky vysokému počtu zákroků rychle vypracoval.

Na co se v něm nejvíce specializujete?

Myslím si, že příliš úzká specializace není pro plastického chirurga v ČR ideální. Aby se mohl rozvíjet po celou svou kariéru, která může trvat až 40 let, měl by být schopen provádět široké spektrum operačních výkonů. Postupně si však každý chirurg najde ty, které ho nejvíce baví a kterým se věnuje nejčastěji. Osobně se specializuji na operace, jako jsou plastiky prsou, břicha a liposukce. Díky letitým zkušenostem a tisícům provedených operací vždy s důrazem na kvalitu práce mě těší, že se mohu řadit ke špičkám ve svém oboru a také pozitivní zpětná vazba od klientů.

Jaké jsou v tomto směru aktuální trendy? O co mají klienti největší zájem? Je třeba liposukce jen doménou žen, nebo o ni, případně jiné estetické zákroky mají zájem více i muži?

Nejsem zastáncem rychle se měnících trendů v plastické chirurgii. Dávám přednost prověřeným metodám, které jsou bezpečné a přinášejí stabilní výsledky. Trend, který je však z mého pohledu smysluplný, je kombinace zákroků. Mnoho klientů upřednostňuje spojení více operací do jednoho výkonu – například plastiku prsou a břicha – kvůli menší časové náročnosti a současné rekonvalescenci. Pokud jde o liposukce, doporučuji metodu laserové liposukce. Výsledky jsou velmi přirozené, a ačkoli většina klientů jsou ženy, stoupá i podíl mužů, který nyní tvoří přibližně 20 %.

Často je slyšet názor, že plastická chirurgie je JEN o estetice. Jak to vnímáte vy, je opravdu na místě důraz na slově „jen“? Jaký má vliv na životy klientů?

Estetická chirurgie rozhodně není pouze o vzhledu. Je to fascinující obor, který vyžaduje preciznost, komunikaci s klienty i týmem nebo schopnost efektivně pracovat a zároveň si umět najít čas na odpočinek. Plastický chirurg musí být nejen odborník, ale i empatický člověk, který rozumí tomu, jak hluboce jeho práce ovlivňuje životy. Zákroky často mění nejen fyzický vzhled, ale především sebevědomí nebo jak se lidé cítí ve společnosti.

Medicína se posouvá neustále mílovými kroky dopředu. Platí to i o vašem oboru/vaší specializaci?

Plastická chirurgie, stejně jako moderní medicína obecně se vyvíjí – zdokonalují se metody, rozšiřují možnosti a přicházejí nové kombinace výkonů. Nicméně je důležité si zachovat zdravý rozum, nepouštět se do slepých uliček a soustředit se na ověřené postupy, které jsou bezpečné a na nejvyšší úrovni.

Co vás na této práci nejvíc baví? Naplňuje vás stále i po letech praxe?

Baví mě osobní konzultace, kdy spolu s klientkou nebo klientem hledáme tu nejlepší možnou cestu k naplnění jejich přání. Užívám si i samotnou operativu a čas strávený na operačním sále ve společnosti skvělého týmu. Zároveň si cením možnosti ovlivnit prostředí, ve kterém pracuji, a budovat dobré jméno MEDICOM Clinics kolegy, kteří sdílejí stejnou vizi. Avšak tou největší motivací je pro mě vždy šťastný klient. Vidět úsměv na tváři a znovuzískané sebevědomí považuji za smysluplnou a nesmírně naplňující práci plastického chirurga.