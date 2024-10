Moderní bydlení s přírodou na dosah v Brně – Kníničkách

Výjimečné prostředí a dostupnost

Lokalita brněnských Kníniček je ideálním útočištěm pro každého, kdo hledá klid od ruchu velkoměsta, aniž by se musel vzdát výhod městské infrastruktury. Díky výborné dopravní dostupnosti se do centra Brna dostanete za pouhých 10 minut jízdy autem a zastávka MHD je vzdáleno necelých 100 metrů od viladomů.

Projekt navíc těží z okolní přírody a možností vyžití – lesy, cyklostezky, Mniší potok, ZOO nebo nedaleký Maximus Resort a Golf Resort Kaskáda vytvářejí prostor pro relaxaci a rodinné aktivity v přírodě. Milovníci cyklistiky či pěší turistiky si užijí také přístup k rozsáhlým přírodním trasám.

Moderní architektura a komfort

U Hlubočku je výjimečný nejen svým umístěním, ale také moderním architektonickým řešením. Byty od 1+kk po prostorné 4+kk jsou navrženy s ohledem na maximální komfort a funkčnost. Velkoformátová okna zajišťují dostatek denního světla, zatímco prostorné terasy a balkony umožňují vychutnat si okolní přírodu přímo z domova. Součástí některých bytů jsou také soukromé zahrádky, což ocení zejména rodiny s dětmi a milovníci zahradničení.

Ekologické bydlení budoucnosti

Projekt klade důraz na udržitelnost a ekologii. Viladomy jsou vybaveny solárními panely, které pomáhají snížit energetickou náročnost a zároveň zohledňují ekologický dopad. Tepelná čerpadla, která využívají obnovitelné zdroje energie, zajišťují vytápění i chlazení v průběhu celého roku. Tento ekologický přístup šetří nejen přírodní zdroje, ale také výrazně snižuje náklady na provoz nových domácností.

V některých bytech je i systém rekuperace vzduchu, který zajišťuje konstantní přísun čerstvého vzduchu do interiéru, což ocení především alergici a lidé s citlivějšími dýchacími cestami. Byty se západní orientací mají ve standardu předokenní žaluzie, které poskytují ochranu před sluncem a soukromí. Podzemní garáže s výtahem přímo k bytovým jednotkám zajišťují pohodlné parkování a bezpečnost vozidel.

Komunitní život a soukromý park

Jedním z hlavních lákadel tohoto projektu je i důraz na komunitní život. Součástí rezidence je privátní park, který nabídne odpočinkové zóny, prostor pro grilování, pikniky nebo jiné společenské aktivity. Komunitní prostory jsou navrženy s ohledem na pohodlí a interakce mezi rezidenty a nabízejí příjemné prostředí pro každodenní život.

Skvělá investice do budoucnosti

Koupě bytu v projektu U Hlubočku představuje nejen příležitost k pohodlnému bydlení, ale i skvělou investici. Lokalita s rostoucí hodnotou nemovitostí a vysokou poptávkou po bydlení v blízkosti přírody zajišťuje, že cena vašeho bytu bude s časem jen růst. Projekt má naplánované dokončení na léto 2025, což nabízí ideální čas pro ty, kteří teprve plánují stěhování nebo hledají perspektivní investici.

Pokud vás láká kombinace moderního designu, ekologických řešení a krásné přírody, projekt U Hlubočku je přesně to, co hledáte. S omezeným počtem bytů a rostoucím zájmem o tuto lokalitu neváhejte a rezervujte si svůj nový domov co nejdříve!