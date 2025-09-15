LIKOV - Kuřimská firma, která hýbe stavebnictvím

Když se kvalita spojí s inovací
LIKOV neustále posouvá hranice možného. Vlastní vývojové a testovací centrum umožňuje nejen přísnou kontrolu kvality, ale i vývoj zcela nových řešení. Díky tomu firma nabízí komponenty, které prodlužují životnost fasád, zvyšují energetickou efektivitu budov a odpovídají nejnovějším trendům ve výstavbě.
Díky inovacím a nepřetržitým investicím do výroby je LIKOV lídrem na tuzemském trhu ve svém oboru a zároveň aktivně exportuje do více než 40 zemí světa.
Na stránce Naše produkty najdete široké portfolio od lišt pro zateplovací systémy (ETICS) přes profily pro sádrokarton až po příslušenství k omítkám. Každý produkt je navržen s důrazem na funkčnost, jednoduchou montáž a dlouhou životnost.
Ověřená kvalita
Firma se může pochlubit certifikací TZÚS Praha, osvědčením kvalitativní třídy A od Cechu zateplení budov, jehož je členem, a také značkou kvality Osvědčeno pro stavbu v rámci Národního programu Česká kvalita. Jsme členy EAE (European Association for ETICS). Aktivně spolupracuje s odbornými organizacemi CZB a OZ ZPZ na tvorbě legislativy ETICS a definování technických požadavků na stavební produkty.
Lidé jsou srdcem firmy
Za úspěchem LIKOVu nestojí jen technologie, ale především lidé. Tým tvoří výrobní operátoři, technici, vývojáři, skladníci, obchodníci, pracovníci zákaznického servisu, kontroly kvality i administrativy. Všichni mají společný cíl – dodávat zákazníkům to nejlepší.
A co je důležité: LIKOV si i přes svůj růst zachoval rodinného ducha. Váží si svých lidí, podporuje jejich profesní růst a vytváří prostředí, kde má práce smysl.
„Chceme tvořit s lidmi, kteří mají srdce na správném místě a chtějí dělat práci, za kterou si stojí. Každý náš zaměstnanec je klíčovou součástí našeho úspěchu,“ říká vedení společnosti.
Spolehlivý partner nejen pro řemeslníky
Kromě kvalitních výrobků nabízí firma LIKOV také odborné poradenství, školení, technickou podporu a marketingové materiály. To vše najdete na stránce Podpora a služby, kde se dozvíte, jak vám může LIKOV pomoci v každé fázi projektu – od plánování až po realizaci.
Zajímá vás kompletní sortiment našich produktů? Prolistujte si náš online katalog a objevte řešení, která zjednoduší vaši práci a prodlouží životnost každé stavby.