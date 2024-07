Kvalitní personální agentura má pomáhat lidem naplňovat jejich sny

Přemýšlela o tom, že bude veterinářkou. Na brněnském VUT studovala daňové poradenství. Poměrně brzy však Olga Hyklová zjistila, že nejvíc ji zajímají lidské příběhy. „Náhodně jsem se účastnila pohovoru, při němž kamarád coby headhunter hledal ředitele pro jednu společnost. Viděla jsem, že existuje práce, při níž nasloucháte někomu úspěšnému, slyšíte, co dokázal a jakými firmami si prošel, a ještě vás za to někdo platí. Tehdy jsem se rozhodla, že chci pracovat jako headhunter v personální agentuře a pomáhat lidem naplňovat jejich sny,“ ohlíží se rodačka z Dubňan na Hodonínsku, jíž není cizí ani práce na vinici, zajímá se též o problematiku pěstounství a investuje do startupů. Na celé čáře ovšem vítězí personalistika.

S Advantage Consulting slavíte v červenci dvaadvacáté výročí založení. Jaká k tomu vedla cesta?

Začínala jsem v malé agentuře, kam jsem nastoupila bez praxe. Tato zkušenost netrvala dlouho, jen tři měsíce. Už moje maminka vždycky říkala, že si chci dělat věci po svém, že jsem nejraději svým vlastním šéfem. Vděčím jí za to, že částku, kterou mi naspořila na bydlení, mi poskytla na podnikání. Krátce po škole jsem si založila vlastní firmu.

Jaké byly začátky?

Moje představa byla, že si najdu nějakou kamarádku a budeme to dělat ve dvou. Dopadlo to tak, že mě oslovil mladý muž, nesmírně inteligentní člověk, a zaměstnala jsem ho. Pomáhali jsme lidem napsat životopis na pracovní pohovor, doprovázeli jsme je na konkurzy jako externí poradci, vedli jsme je ke zdůraznění jejich dovedností. To mě vždycky bavilo. Říká se: Dej člověku rybu a nasytíš ho na jeden den. Nauč ho rybařit a nasytíš jej na celý život. Platí to přesně i pro moji profesi. Když někomu na ulici hodím dvacetikorunu do klobouku, neprospěju mu tak, jako když mu pomůžu najít práci. Tohoto kréda se držím doteď.

Během let se vaše agentura z dvoučlenného týmu rozrostla v renomovanou firmu o desítkách zaměstnanců.

Ve své době jsme jich měli až devadesát! Dovedlo mě to v roce 2020 k rozdělení společnosti na několik subjektů. ACjobs si jako jednatelka převzala moje kolegyně, zaměřuje se na technické profese a agenturní zaměstnávání. Zůstává Advantage Consulting, v jehož případě jsem si ověřila, že nejvýkonnější a nejkvalitněji fungující může být ve velikosti do padesáti zaměstnanců. Předloni se pak ještě oddělila divize headhuntingu do samostatné společnosti Theones. Jejími klienty jsou majitelé či ředitelé firem, jimž poskytujeme top manažery.

Pomáháte nyní víc lidem najít práci, nebo častěji firmy hledají zaměstnance?

Doba se vyvinula tak, že kandidáti si vybírají práci a pro firmy je tvrdším oříškem sehnat specialisty. Máme bohatou databázi, každý týden připravujeme pro své klienty newsletter, jsme s nimi v kontaktu. Vždycky se může stát, že se někde otevře pracovní pozice, která je pro daného člověka ideální, a naším úkolem je obě strany propojit. I to je pro mě potěšení – vybudovala jsem firmu, vím, jak těžké to je, jak je každý člověk pro firmu důležitý. Pokud najdeme takového, který firmu posune kupředu, naplňuje to i mě.

Pohybujete se v nesmírně konkurenčním a dravém prostředí. Uplatňujete v něm víc ostré lokty, nebo ženskou empatii?

Dravost je potřeba uplatňovat vůči konkurenci, která nikdy nespí, empatii ve prospěch zákazníka. (úsměv)

Funguje ve vašem byznyse žena jinak než muž?

Obecně se ví, že žena ve vedení používá víc intuice, srdce. Ženy mezi sebou sdílejí svá témata, zajímají se o sebe, se svými zaměstnankyněmi je sdílím i já. V mé společnosti pracuje většina žen. Muži jsou často striktní, zaměřeni na výkon. To jsem já taky, navíc ale dokážu pochopit, že pokud některá z kolegyň prochází těžkým obdobím, ráda ji podržím.

Složitým tématem pro nejednu firmu mohou být odchody žen na mateřské dovolené. Potýkáte se s nimi také?

Zaměstnáváme dobře polovinu žen na různé úvazky, maminek na čtvrtinový nebo poloviční úvazek. Jsem pyšná na to, že se ke mně holky vracejí, a nerozumím tomu, že se firmy obecně o ženy na mateřské nezajímají. Je to to největší zlato, které mohou dostat!

V jakém smyslu?

Maminka má přímo od dětí dokonalou školu time managementu. Ani já jsem nečekala, že ženy po založení rodiny budou o tolik výkonnější než před mateřskou, jsou na to měřitelná data.

Zaměřila jste se cíleně na to, abyste dala co nejvíc pracovních příležitostí ženám?

Můj první zaměstnanec byl muž. Druhý, obchodník, také. (úsměv) Nikdy jsem se mužům nebránila, ale každý majitel firmy začne časem zjišťovat, kdo se mu na jakou práci hodí nejlépe. Ženy obvykle dobře zvládají multitasking, což je u nás naprosto nezbytné, a mají ještě jednu zásadní výhodu: umějí uchazeče o práci představit tak, aby vyzdvihly jeho přednosti. Muži jsou kritičtější, hledají nedostatky, což ale není přesně to, co potřebujeme, když má náš kandidát na pracovní pozici zaujmout.

Našla jste i další specifika, pokud jde o práci ženy ve vedení společnosti?

Paradoxně pro mě nebylo nejtěžší kloubit rodinný život s prací. Mám manžela s andělskými křídly, pracuje se mnou a ví, že dveře agentury za sebou často nejdou zavřít jako krámek s rohlíky. Náročné bylo zvyknout si na narážky nejbližšího okolí, že bych se na mateřské raději měla věnovat dětem, zůstat s nimi doma. Zodpovědně můžu říct, že jsem rodinu neošidila, přesto vám takové pochybnosti z rodinného prostředí vrtají hlavou, můžou se podepsat na vašem sebevědomí. Tlak na ženy z jejich okolí bývá velký.

Jste hrdá na to, že jste jako žena dokázala vybudovat úspěšnou společnost?

Jsem pyšná na to, že se mi to podařilo, že mám kolem sebe loajální kolegy, že jsme úspěšní. Že bych ale byla hrdá na to, že se mi to povedlo jako ženě a že zvládám kloubit rodinu a podnikání, to mi na mysl nepřišlo. Jsem šťastná, že mám úžasného manžela, dvě děti i fungující firmy. Splnila jsem si, co jsem si přála, nabíjí mě to, co dělám, a dělám to ráda.