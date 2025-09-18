Kuřim a okolí voní kávou. V Hradčanech pražíme kávu srdcem

Nese název Pražírna Ignác a každý den v ní pražíme výběrovou kávu z různých koutů světa.
Naše cesta začala už v roce 2011 otevřením první kavárny v Jihlavě. Brzy přibyly další podniky a s nimi i touha mít pod kontrolou každý detail. Proto jsme se rozhodli pro vlastní malou pražírnu. Zpočátku jsme ji budovali jen pro naše kavárny. Jenže káva, kterou jsme upražili, chutnala hostům natolik, že si ji chtěli odnášet domů. Bylo jasné, že potřebujeme větší prostory a stroj.
V roce 2021 jsme v Hradčanech vybudovali novou pražírnu a pořídili Loring S15 Falcon – nejmodernější pražičku na světě. Ruční výroba trvala 18 měsíců a poté následovaly 3 měsíce cesty přes oceán. Díky této technologii máme jistotu konzistentní kvality a dokonalé kontroly pražení.
Myslíme i na ekologii. Spolupracujeme s dodavateli, kteří dbají na udržitelné pěstování kávy. Pražírnu zásobuje energií fotovoltaika na střeše. Díky těmto krokům ukazujeme, že moderní pražírna může být šetrná k životnímu prostředí.
Dnes pražíme 4 tuny měsíčně a nabízíme dvě značky. Pražírna Ignác představuje naši stálou celoroční nabídku – pestrou škálu chutí, která sedne široké veřejnosti. Pro kávové nadšence jsme vytvořili IG Coffee Roasters – světleji pražené kávy, jejichž nabídku během roku neustále obměňujeme a přinášíme tak nové chuťové zážitky.
V Hradčanech jsme otevřeli showroom, kde radíme s výběrem kávy podle chuti a způsobu přípravy. Na mlýnku střídáme 4 druhy kávy, které je možné ochutnat, a skrze prosklenou stěnu nahlédnout do pražírny a sledovat, jak káva vzniká.
Kávu si můžete vychutnat doma – objednat přes náš e-shop nebo pořídit v showroomu, dodáváme také do kaváren a kanceláří po celé ČR. Pořádáme školení a kurzy pro firmy, kavárny i jednotlivce, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet různé způsoby přípravy kávy, latte art nebo zážitkové pražení.
Zastavte se za námi v showroomu – Čebínská 223, Hradčany. Těšíme se na vás od pondělí do pátku 8:00–16:30. Nebo navštivte náš e-shop www.prazirnaignac.cz, kde najdete kompletní nabídku našich káv, kurzů a kávového příslušenství.