Krabičkujte a hubněte tím, že jíte

Přinášíme 5 důvodů, proč byste měli krabičkovou dietu vyzkoušet.

1. Energetický a nutriční příjem pod kontrolou

Každý člověk je jiný, a proto nefungují univerzální diety. Abychom redukovali hmotnost, musíme dostat přijatou energii do deficitu, ale pozor nesmíme organismus nechat hladovět. „Přílišné snížení energetického příjmu hubnutí nepodpoří. Náš vysokoškolsky vzdělaný tým nutričních specialistů může propočítat každému klientovi jeho optimální nutriční příjem, aby rozdíl energetického příjmu a výdeje nebyl vyšší než 20 %. Navíc receptury zohledňují i optimální zastoupení makroživin ve stravě i s přihlédnutím obsahu jednoduchých cukrů, a aby krabičkové jídlo obsahovalo spíše žádoucí nenasycené mastné kyseliny. Znamená to, že věčným dietářům, jejichž snahy ztroskotají na neschopnosti připravit si vyvážené jídlo optimální energetické hodnoty, tato starost a stres odpadne,“ vysvětluje Mgr. Kateřina Šimková, vedoucí nutriční specialistka Zdravého stravování.

2. Odpadá vymýšlení receptů i nákupy vhodných potravin

Nemusí se to zdát, ale zorientovat se v potravinách, které jsou více či méně vhodné do diety, nebývá otázkou chvíle. Hodně lidí se domnívá, že dokáže rozlišit redukční potraviny a vytvořit z nich jídlo, které povede k hubnutí nebo nabírání svalové hmoty. Ukažme si to na příkladu obyčejného salátu. Jestliže si dáme například k obědu salát pouze ze zeleniny, budou v něm chybět tuky, bílkoviny a sacharidy, a tedy bude nutričně nedostačující. Naopak jestliže bude salát obsahovat olejovou zálivku a zároveň ořechy nebo semena a příliš tučný sýr, bude přespříliš energeticky vydatný a bude mít zbytečně moc tuku. Je také žádoucí, aby jídelníček byl co nejpestřejší, protože každá potravina obsahuje jiné spektrum živin, vitamínů a minerálních látek. „Nespornou výhodou naší krabičkové diety je, že hlídáme, jak často danou potravinu dáváme do jídelníčku, a čerpáme z našeho archivu o rozsahu 20 000 receptur, které jsme si během naší existence vytvořili. Vaříme navíc ze sezonních surovin,“ zmiňuje Kateřina Šimková.

3. Šetrná úprava a pestrost surovin

Tím, že v krabičkách jíte pokrmy připravované z kvalitních, ale běžně dostupných surovin, nemáte problém si na nový režim krabiček snadno zvyknout a dodržovat ho. To se o jiných dietách, kdy máte konzumovat například alternativní stravu z prášku či pít různé koktejly, rozhodně říct nedá. Krabičková dieta pracuje s celou šířkou surovin a profesionální kuchaři volí šetrnou úpravu jídla, aby nadbytečně neničili jejich nutriční hodnotu. „U jídelníčků pro Zdravé stravování se snažím klientům ukázat, že bychom neměli rozřazovat potraviny na zdravé a nezdravé, ale spíše nalézat cesty, v jaké podobě a množství je v jídelníčku zachovat. Myslete i na to, že během času, co se snažíte zhubnout, by mělo být jídlo požitek a přinášet vám radost,“ zmiňuje Kateřina Šimková.

4. Okoukáte velikost porcí a naučíte se režimu

Nutričně i chuťově vyladěné jídlo, které vám čerstvě navařené doveze každý den kurýr, vám jednoznačně ušetří čas, který byste museli věnovat rozpočítávání nutriční skladby, nákupu surovin a vaření. Z profesionálně navařených jídel v krabičkách si časem uděláte představu o vyvážené skladbě jídla, používaných surovinách i vhodném množství stravy a co je stěžejní, naučíte se jíst pravidelně. Vaší jedinou starostí v začátku bude vytvořit si pravidelný rituál stravování. Ten napomůže hravě zvládnout nový dietní režim, takže nebudete mít hlad, ani chutě na sladké. „Při výběru dodavatele krabičkové diety doporučuji obhlédnout, zda jsou jídla připravována denně, nebo jen jedenkrát týdně, což bude napovídat o čerstvosti. Dále se zaměřte na to, jestli si můžete vybrat z různých energetických řad, nebo jste tlačeni do univerzálního energetického příjmu. Ten, kdo krabičky vaří, by vám měl být schopen poskytnout složení jídla i detailní nutriční skladbu. Myslím tím informace o alergenech a podrobný rozpis použitých surovin, abyste měli přehled, jaké druhy tuků či dochucovadel se do jídel používají. V neposlední řadě i obsah jednoduchých sacharidů či obsah nasycených mastných kyselin,“ dává tip Kateřina Šimková ze Zdravého stravování, který patří k největším poskytovatelům krabičkové diety.

5. Krabičky nejsou jen pro dietáře

Název krabičková dieta svádí k domněnce, že je určena pouze pro lidi, kteří se snaží zhubnout, ale není tomu tak. Velmi totiž záleží na výběru vhodné energetické řady a jídla z krabiček tak mohou nahradit stravu pro aktivní život a uspokojit potřeby každého, kdo chce jíst zdravě a pestře. Strava z krabiček tak může suplovat jídlo z kantýny nebo restaurace. Krabičky navíc mohou ulehčit život lidem s různými stravovacími omezeními či specifickými požadavky, jako jsou vegeteriáni, senioři, děti či kojící maminky snažící se omezit vybrané druhy potravin, které jí nebo miminku nedělají dobře. „U Zdravého stravování si můžete například zvolit, že chcete mít dvakrát týdně bezmasý oběd či večeři, a také si můžete nechat dovážet jen vybraná jídla dne. Variabilita je tedy opravdu velká,“ uzavírá Kateřina Šimková ze Zdravého stravování.