Kontejnerové bydlení v panenské přírodě? Skvělá příležitost

Jen těžko byste hledali větší idylu. Městečko Andělská Hora, v němž žijí čtyři stovky obyvatel, je sevřené panenskou přírodou a nabízí kombinaci klidu a pohody, ale i celé řady variant pro sport a aktivní odpočinek. Hned v sousedství se nachází lyžařské středisko Ski Annanberg s možností lyžování či paraglidingu. Skrz obec vede cyklotrasa, turistická červená stezka kolem Anenského vrchu s unikátní lipovou alejí a kostelem sv. Anny a také naučná stezka okolo místního rybníka, kde se konají nejrůznější akce. V dojezdové vzdálenosti maximálně patnáct minut se nachází větší města Vrbno pod Pradědem a Bruntál s veškerou vybaveností, jen devět kilometrů daleko je to do dechberoucí lázeňské destinace Karlova Studánka.

A právě v této lokalitě, jež nabízí perfektní vyžití v zimě i létě, vzniká na téměř třinácti tisících metrech čtverečních z moderních kontejnerů developerský projekt Apartmány Andělská Hora, který po dostavbě nabídne k prodeji tři rodinné domy, čtrnáct rekreačních objektů i saunu s kavárnou a dalším zázemím. „Moc hezčích míst už nenajdete,“ usmívá se Jakub Zaviačič, jednatel společnosti Stav Kont development, která za unikátním počinem stojí.

Zavedená firma staví po celém Česku nejrůznější objekty z lodních kontejnerů na přání svých zákazníků, také projekt v Andělské Hoře na okraji CHKO Jeseníky je oděný do luxusního hávu. „Domy i apartmány nabídnou nadstandardní vybavení z moderních materiálů. Samozřejmostí je áčková energetická třída,“ popisuje Zaviačič s tím, že zmíněná první etapa bude hotová v květnu příštího roku. V následující druhé fázi v lokalitě vyroste dalších sedm rodinných domů.

Promyšlený projekt zároveň nabízí skvělou šanci pro investory, kteří hledají velmi zajímavou možnost zhodnocení peněz při velmi nízkém riziku. Stav Kont development totiž na kontejnerové bydlení v Andělské Hoře poskytuje dluhopisy. „Z cílové částky 24 milionů je volných ještě třináct milionů k investici. Buď za částku 100 tisíc při ročním zhodnocení jedenáct procent nebo za 500 tisíc při dvanácti procentech. Podlimitní emise je vypsaná na pět let, zbývají tedy ještě čtyři roky. Výnosy se klientům vyplácejí měsíčně, nejsou ponížené o žádné poplatky,“ jmenuje parametry Zaviačič a zdůrazňuje, že vybrané peníze jdou jen a pouze do zmiňovaného projektu v Andělské Hoře.

Andělská hora - třetí fáze

Kontejnerové domy už za tři měsíce

Zárukou pro investory je úspěšná historie i současnost firmy, která soustředí svou výrobu do haly o rozloze dva tisíce metrů čtverečních v Lednici na Břeclavsku a má celkem čtyři desítky zaměstnanců včetně architektů a projektantů. „Každý rok zvedáme produkci o šedesát až sto procent, ten příští už máme pokrytý zakázkami,“ vyzdvihuje jednatel společnosti.

Stavba z kontejnerů zkrátka „frčí“. Jednoduše jde totiž o moderní ekonomickou alternativu k tradičnímu stavebnictví, které je stále velmi poznamenané negativními výkyvy v ekonomice. „Největší výhodou je rychlost. Když chcete zděný dům, tak od vydání stavebního povolení začnete čerpat hypotéku a v lepším případě ho vybudujete za dva roky. My jej postavíme za tři měsíce,“ ujišťuje Zaviačič.

A co životnost? „Dnes už je skoro jedno, jestli stavíte z cihel, dřeva nebo právě z kontejnerů, ze všeho nejdůležitější jsou použité technologie. Nechceme být nejlevnější na trhu, protože nejnižší cena pro nás není priorita. Postavit něco levně a pak mít vysoké provozní náklady, to je špatný přístup. My děláme bydlení levněji než klasickou výstavbou, ale zároveň s parádními technologiemi – elektrické topení, tepelné čerpadlo, rekuperace, fotovoltaika. Zkrátka aby výsledek dával smysl lidem, kteří v domech budou bydlet,“ razí základní přístup Zaviačič a za příklad dává svůj dům. „Je dvoupatrový, postavený ze čtyř kontejnerů, má 120 metrů čtverečních a je v něm kompletně vše na elektřinu. Celková roční spotřeba je pouze 56 tisíc korun. Takový typový projekt dnes dokážeme postavit za částku kolem šesti milionů korun,“ vyčísluje.

HC4 rodinný dům

Nicméně Stav Kont development má záběr samozřejmě mnohem širší. Kromě nejrůznějších domů a rekreačních objektů firma buduje i školky pro dětské skupiny, malometrážní domky pro seniory, sestavu polních nemocnic pro českou armádu, zázemí pro sportoviště nebo třeba gastrostánky i oceňované restaurace. „Dokážeme postavit v podstatě cokoliv. Až se někdy divím, co všechno jde vymyslet,“ směje se jihomoravský vizionář.