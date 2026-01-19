Komplexní péče v Nemocnici Valtice

Nemocnice Valtice s.r.o. je moderní soukromé zdravotnické zařízení, které spojuje kvalitní odbornou péči s lidským přístupem.

Komplexní péče v Nemocnici Valtice | foto: Nemocnice Valtice s.r.o.

Našich 190 lůžek, rozmístěných na pěti standardních a jednom nadstandardním oddělení, umožňuje poskytovat pacientům komfortní zázemí a individuální péči přesně podle jejich potřeb.

Specializujeme se na následnou péči o pacienty po náhlých mozkových příhodách, onkologických onemocněních, chirurgických a ortopedických výkonech či o osoby s různými stupni demence. Naším posláním je pomoci pacientům znovu získat soběstačnost, podpořit jejich návrat do běžného života a zajistit plynulý přechod mezi akutní léčbou a domácím prostředím nebo navazujícími sociálními službami.

Komplexní péče v Nemocnici Valtice

Nemocnice Valtice není jen místem následné hospitalizace. Nabízíme také širokou škálu ambulantních služeb, díky nimž pacienti najdou vše potřebné pod jednou střechou. V našich prostorách najdete ordinaci praktického lékaře, interní, chirurgickou, rehabilitační a ORL ambulanci i pracoviště fyzioterapie. Modernizované radiologické oddělení s přímou digitalizací a možností rychlého ultrazvukového vyšetření bez dlouhého čekání zajišťuje přesnou a rychlou diagnostiku. Součástí nemocnice je také plně zásobená lékárna a moderně vybavené rehabilitační oddělení vedené zkušenými fyzioterapeuty.

Naše nabídka je doplněna o služby externích specialistů – gynekologické a plicní ambulance. Díky této rozmanitosti dokážeme pacientům poskytnout skutečně komplexní péči, která zahrnuje prevenci, diagnostiku, léčbu i následnou rehabilitaci na jednom místě.

Naše nemocnice klade dlouhodobě velký důraz na poskytování zdravotní péče na nejvyšší možné úrovni. Dbáme na to, aby se pacienti cítili bezpečně, komfortně a respektovaně po celou dobu své léčby. Pravidelně investujeme do modernizace vybavení, rozvoje technologií a odborného vzdělávání našich zaměstnanců, abychom mohli nabízet péči, která odpovídá nejvyšším standardům současné medicíny. Naším cílem je poskytovat služby, které jsou nejen profesionální, ale také lidské, empatické a zaměřené na skutečné potřeby pacientů.

Komplexní péče v Nemocnici Valtice

Nemocnice Valtice s.r.o., přijme do pracovního poměru fyzioterapeuta/fyzioterapeutku.

Chcete pracovat v prostředí, kde vaše práce bude mít smysl a podporu? Nemocnice Valtice s.r.o. hledá fyzioterapeuta/fyzioterapeutku. Přidejte se k nám a rozvíjejte své dovednosti a znalosti v oboru fyzioterapie.

Koho hledáme?

  • kolegu/kolegyni s odbornou způsobilostí k výkonu povolání fyzioterapeuta
  • týmového hráče s respektujícím a profesionálním přístupem a vstřícným přístupem k pacientům

Co vás u nás čeká?

  • vysoce odborná a zodpovědná práce, která má smysl
  • podpora vzdělávání a seberealizace

Vzdělávání:

  • podporujeme celoživotní vzdělávání formou odborných seminářů, účasti na kurzech, školeních a konferencích

Co vám rádi nabídneme?

  • odměňování a benefity:
    • výhodné mzdové podmínky dle vzdělání a odborné praxe - nástupní mzda od 40 000 Kč
    • náborový příspěvek 100 000 Kč
    • mimořádné odměny při životních jubileích a jiných příležitostech
    • příspěvek na životní a penzijní pojištění, příspěvek na dlouhodobý investiční produkt, příspěvek na stravování
    • příspěvek na volnočasové aktivity
    • 3 dny sick days
    • 5 týdnů dovolené

Termín nástupu:

    • ihned nebo dle dohody, plný nebo zkrácený pracovní úvazek, ev. úprava úvazku možná

Zaujala vás tato nabídka nebo máte dotazy? Neváhejte se na nás obrátit!

V případě zájmu zašlete motivační dopis a životopis e-mailem na adresu: hanackova@nemvalt.cz, případně písemně na adresu Nemocnice Valtice s.r.o., Klášterní 1150, 691 42 Valtice. Informace k volnému místu podá hlavní sestra Mgr. Rosenbreierová telefon: +420 519 363 120, případně mzdové a personální oddělení, telefon: +420 519 363 114.

