KEPRNÍK pod ochranou Lucie

Na počátku bylo odhodlání uvařit nový ležák z hor podle staré receptury a současně trochu jiný. Jedinečný ležák Keprník je pivo z podzemní vody z horských pramenů, sladu z podhorských ječmenů a s horským chmelem, který si pivovarníci češou ručně sami.

Lucie Polišenská je novou patronkou ležáku Holba Keprník a štafetu přebírá po Mirku Krobotovi, se kterým si jedinečný ležák s horským chmelem získával vaši přízeň během loňského roku. Lucie Polišenská pokračuje ve štafetě Keprník a snaží se dovědět o ležáku co nejvíc.

Lucie je šumperská rodačka a velká milovnice Holby. „Keprník mě nadchl hned po prvním loku, takže být s ním spojená je pro mě čest. Patronát přebírám po Mirku Krobotovi a to je velký závazek. Teď patřím do rodiny se vším, co k tomu náleží,“ říká Lucie Polišenská a připíjí Keprníkem na jeho úspěch – a hned vzápětí komentuje svoje pocity.

„Víte, když se napiju, ať jsem kdekoli, cítím majestát hor. Zvláštní pocit nespoutanosti a hned je mi líp. A to se teprve poznáváme.“

Jak se češe do věrtele

Že to myslí Lucie s Keprníkem vážně, ukázala už při česání horského chmele. Roste volně v Jeseníkách a na jeho sběr vyrazila spolu s pivovarníky. To už od sládka věděla, že je pro ležák vzácným kořením, že krásně vyladí hořkost, vtiskne se do aroma a dá pivu jeho duši. „Tak a jdeme na to,“ zasedla Lucie ke strženému štoku a začala plnit svůj první koš. Šišky byly letos narostlé tak akorát, ale i tak dá ruční česání zabrat. „Každého doušku si teď budu vážit o to víc,“ komentovala náročnou práci svoji i pivovarníků. Ležák Keprník je pivo z hor a i když jeho příběh v Holbě začali psát před rokem, stačilo mu pár měsíců, aby si získal chuťové pohárky konzumentů a hned poté i jejich srdce.

A svoje srdce mu dávají také hanušovičtí pivovarníci. Keprník je ležák s mohutným tělem, výborným řízem a jiskrou horských pramenů. Jeho základem je podzemní horská voda. Její prameny má pivovar přímo ve svém areálu a to je dnes unikát. Voda má ideální složení a čistotu vody kojenecké, a proto ji není zapotřebí nijak upravovat. To je pro pivo zásadní, protože voda je základem piva a významně ovlivňuje chuť i jeho celkovou charakteristiku.

Lucie Polišenská je v Jeseníkách doma a na místní pivo nedá dopustit. Narodila se v Šumperku a jako dítě vystupovala se šumperským sborem Motýli. Po střední škole odešla do Prahy studovat DAMU a dnes má angažmá v činohře Národního divadla. Se spolužáky mají vlastní soubor Cabaret Calembour. A s nimi také chodí na Keprník.