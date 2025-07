Když je třeba tlumočit mezi světy…

Své o tom ví mediátorka Jana Göpfertová, která do světa řešení konfliktů vnáší nejen profesionalitu, ale také jedinečnou ženskou energii, intuici a výjimečný dar komunikace.

Zabýváte se mediací. Můžete nám přiblížit, co je vlastně náplní vaší práce?

Náplní práce mediátora je usnadňovat komunikaci mezi stranami, které se ocitly v konfliktu, a pomáhat jim najít vlastní, vzájemně přijatelné řešení. Mediátor není soudce, nerozhoduje, kdo má pravdu – jeho úkolem je pomáhat v komunikaci, která se někde zasekla a lidé už nejsou schopni najít cestu ze situace, ve které se ocitli. Mediace slouží ke zmírnění napětí a dohodě.

Jaké konfliktní situace nejčastěji řešíte?

Nejčastěji vztahové – vyhrocené vztahy v rodinách, ale i na pracovištích nebo v jakýchkoli kolektivech, kde je více, než jeden člověk. Lidé spolu málo mluví a tím se dostávají do kolotoče domněnek, jak to ten druhý myslel, a z toho pak vychází chování, které často není úplně správné a úměrné situaci. A pak už se lidé dostávají do kolotoče – já jsem si myslel, že ty sis myslel – a problém je na světě. A tohle se samozřejmě děje i v mnoha obchodních vztazích.

Prozradíte nám, jaká byla vaše cesta k této profesi? Následovala jste své dary vyjednávání, nebo to byla spíše souhra náhod a příležitostí?

Většinu svého profesního života jsem pracovala v obchodě, kde jsem si uvědomila, že komunikace je mojí silnou stránkou. Nešlo jen o schopnost mluvit s lidmi, ale hlavně o naslouchání, empatii a zvládání náročných situací. Mediace mě přitahovala už od doby, kdy jsem dokončila vysokou školu. Dlouho jsem ji vnímala jako něco, co má hluboký smysl – jako nástroj, který pomáhá lidem znovu se slyšet a najít společné řešení. Rozhodla jsem se tuto schopnost zúročit naplno a vydala se na cestu mediátorky. Dnes díky lepší komunikaci s lidmi nacházíme společně klid v situacích, ve kterých se ocitli, a cestu z konfliktu ke spolupráci.

Působila jste v mnoha významných společnostech. Jaké zkušenosti, které jste v nich získala, považujete za klíčové pro vaši současnou roli a pro to, kým jste dnes?

Děkuji. Práce ve velkých a známých společnostech mě naučila mnohému, ale za nejcennější považuji to, že jsem se naučila komunikovat s lidmi na všech úrovních – otevřeně, věcně a s respektem. Získala jsem schopnost sednout si ke stolu i s lidmi „velkých jmen“, naslouchat jim, jednat s nimi partnersky a bez strachu, protože jsem pochopila, že upřímná a klidná komunikace je univerzální jazyk, který spojuje.

Zároveň mě tato zkušenost naučila pokorně vnímat to, co ve mně roky sílilo jako dar – a tím je schopnost vzbuzovat důvěru a nacházet cestu ven z napětí nebo konfliktu. Ať už mezi zákazníky, kolegy nebo v rámci týmové spolupráce, vždy jsem vnímala, že lidé ke mně přicházeli, když něco „nešlo říct nahlas“, nebo když bylo potřeba tlumočit mezi dvěma světy.

Dnes tyto dovednosti vnímám jako pevný základ své profese mediátorky. Pomáhají mi nejen v práci, ale i v tom, jak chápu vztahy, lidskou odlišnost a sílu klidného slova.

Určitě jste zažila mnoho silných příběhů. Můžete nám některý z nich prozradit?

Jako mediátorka mám povinnost mlčenlivosti, takže bohužel konkrétní příběhy uvádět nemohu. Spíše nasdílím to, co mě potěšilo, a to, když se protistrany na konci mediace objaly a odcházely s úsměvem na rtech.

Být ženou s náročnou profesí vyžaduje spoustu energie. Jak kloubíte náročnou práci s osobním životem?

S úsměvem – a s vědomím, že nemusím mít všechno pod kontrolou. Dlouho jsem měla tendenci brát věci příliš vážně, ale časem jsem se naučila, že některé věci prostě potřebují čas – a trochu důvěry, že si sednou samy. Co mi v tom pomáhá? Rozhodně sport, který miluju – je to moje čistá hlava, můj restart i prostor pro sebe. A samozřejmě moje dvě skvělé děti, které mi denně připomínají, co je v životě opravdu důležité.

Dnes už vím, že úspěch neznamená všechno stihnout – ale žít tak, aby v tom byl klid, smysl a radost.

