„Každý kousek vyladíme k dokonalosti“

Když se před bezmála sto lety Jaroslav Kožoušek a Karel Šterc učili u stejného řemeslníka stolařinu, nemohli tušit, že se jednou jejich rodiny spojí a na precizní práci se dřevem v budoucnu naváže až jejich pravnuk. Martin Kožoušek šel nejprve jinou cestou, ale láska k řemeslu se u něj nakonec v pravou chvíli sama objevila.

„Člověk si to asi nese v krvi. Odmala jsem měl k manuální práci vztah, chodil jsem do lesa, řezal jsem pilou, sekal dřevo. A přestože jsem nejprve studoval, truhlařině jsem neutekl a na své pradědy jsem navázal,“ usmívá se pokračovatel rodinné tradice, který se do učení pustil v roce 1998.

Pak už to šlo ráz naráz a Martin Kožoušek tak už více než dvě dekády dodává svým zákazníkům precizní nábytek šitý na míru jejich přáním. Boskovický STOMM řeší malé i velké zakázky, výrobky z dílny opravdových mistrů si pohodlně můžou dopřát jednotlivci i firmy z celého Česka.

Dokonalé kuchyně, vyladěné jídelny, útulné obývací pokoje, ložnice a dětské pokojíčky, odolné koupelny, obří vestavěné skříně, skvěle uspořádané šatny, předsíně i technické místnosti. To vše dokážou boskovičtí řemeslníci vybavit ke spokojenosti zákazníka. „Pro nás neexistuje typizovaný nábytek jako ve velkých obchodech. Fungujeme přesně naopak. Každý kus je originál, protože ho vyrábíme do daného prostoru přesně tak, jak si člověk přeje. Dokážeme maximálně využít místo, které chce klient zaplnit,“ vyzdvihuje Kožoušek.

Dalším krédem firmy STOMM je absolutní důraz na materiály a komponenty, z nichž vzniká dokonalý produkt. „Používáme opravdu jen extrémní kvalitu, ať už jde o desky, lakované povrchy, dýhu či masiv. A samozřejmě dokážeme do jakékoliv zakázky zapojit kovové, skleněné či nerezové prvky,“ jmenuje s tím, že samozřejmostí je značkové kování od společností Blum či Hettich.

A co teď mezi zákazníky „frčí“? V kuchyních jsou to hlavně takzvané kompaktní pracovní desky. „Jde o levnější variantu kamenné desky, která svými parametry ale většině klientů vyhovuje stejně dobře a je stále velmi odolná vůči vodě,“ vysvětluje Kožoušek. „Kromě kvalitních výsuvů a výklopů si lidé často přejí i LED osvětlení s různými čidly, ovládáním, změnou barev nebo časováním,“ dodává.

Stejně kvalitně jako byty a domy dokáže STOMM vybavit i kanceláře, prodejny, obchody či jakékoliv jiné komerční prostory. A pro výrobní firmy zase zvládne dodat tvarové nebo vrtané komponenty, desky, police či masivní desky. „Spolupracujeme také s architekty, designovými studii a projekčními kancelářemi. To, co svým zákazníkům vymyslí, to jsme schopní pro ně vyrobit,“ podotýká majitel truhlářské firmy.

A jak vlastně zakázka ve firmě STOMM probíhá od A do Z? „Na prvním místě je osobní přístup. Ctíme zásadu, že po celou dobu s vámi budou v kontaktu stejní lidé, kteří vyřeší všechna přání a požadavky. Každá zakázka je předem zaměřena, počítačově nakreslena, individuálně spočítána a podle pokynů klienta případně upravena. Všechno si postupně schválíme, takže vás nic nepřekvapí,“ podotýká Kožoušek. Firma nabízí i služby bytové designérky, která dokáže navrhnout a sladit celkovou vizáž interiérů, včetně světel, podlah, dveří a dalších doplňků.

Jak se říká, ďábel tkví v detailech, které nakonec vytvoří nevšední výsledek. „Děláme věci na míru tak, aby poměr ceny, kvality a finálního produktu přinesl zákazníkovi spokojenost. Každý kousek materiálu u nás projde něčí rukou, která vše doladí k dokonalosti. Klademe důraz na každý detail, neodpadávají nám unifikované kusy od pásu, lidský prvek je na výsledku znát. Ve finále tak člověk získá za stejné nebo menší peníze mnohem lepší kvalitu než u masové výroby. Navíc máte doma originál,“ říká Kožoušek.

Ostatně i proto se zákazníci do Boskovic rádi vracejí a často na doporučení přicházejí noví. Rodinný přístup firmy se odráží i směrem k zaměstnancům. „Vážíme si, že většina z nich je u nás dlouhodobě, firma se díky nim rozvíjí, což vyhovuje všem, protože my všichni si hýčkáme lásku ke dřevu a práce nás baví,“ uzavírá Kožoušek.

