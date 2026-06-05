Jihomoravský kraj zná své šampiony fotbalového McDonald’s Cupu

Finálová dramata v Tuřanech rozhodovaly i penalty
Ideální počasí, skvělá návštěvnost, hlasitá podpora ze strany rodičů, trenérů, učitelů i dalších fanoušků, někteří z nich vybaveni dokonce i bubny a foukačkami, ale především upřímná dětská radost z pohybu. To vše nabídlo krajské finále McDonald’s Cupu, které se konalo ve středu 13. května ve Fotbalovém centru Brno–Tuřany. Ve třech kategoriích se tu za Jihomoravský kraj střetlo dohromady 24 týmů, které se i díky 353 gólům v 54 duelech postaraly o opravdovou fotbalovou podívanou.
Napětí, kdo si vybojuje finálový postup, vydrželo až do samého konce a o vítězi hned ve dvou případech musel rozhodnout až penaltový rozstřel. Překvapením pak bylo vítězství hned dvou škol, které se v dlouholeté historii McDonald’s Cupu do celostátního finále probojovaly vůbec poprvé. První z nich je ZŠ a MŠ Ivančice – Němčice, která zvítězila v nejmladší kategorii A, druhou pak ZŠ a MŠ Kotvrdovice, vítěz v kategorii M určené pro malotřídky a menší školy. První místo v kategorii B si odnesli mladí fotbalisté a fotbalistky ze ZŠ Vyškov, Purkyňova 39. Výsledkové listiny z turnaje najdete na mcdonaldscup.cz.
Výjimečné střelecké výkony i vzpomínky reprezentanta
K vidění bylo i řada nevšedních výkonů. Nejrychlejší gól padl už po 12 vteřinách a nejlepší střelec si připsal hned 16 branek. Možná jsme tak i tentokrát viděli hrát budoucí hvězdu nejvyšších fotbalových soutěží, nebo dokonce české reprezentace.
„McDonald’s Cup byl už za mého dětství určitě nejlepší program, na který jsem se každý rok těšil víc a víc, protože akce byla vždy perfektně zorganizovaná. Pamatuju si, jak jsem vzhlížel k tehdejším patronům turnaje, mým fotbalovým idolům. Dnes je proto pro mě velká čest a obrovská zodpovědnost, být patronem a věřím tomu, že i já tak můžu být zase pozitivním vzorem pro dnešní kluky a holky,“ říká český fotbalový reprezentant a jeden z patronů McDonald’s Cupu Lukáš Provod.
Budování lásky ke sportu na jižní Moravě
Odměnou pro vítěze i poražené byla i návštěva velkých fotbalových jmen Milana Petržely a Lukáše Vorlického, kteří se s dětmi ochotně fotili a rozdávali autogramy. Sportovní výkony malých fotbalistů a fotbalistek přišel podpořit i Martin Jelínek, vedoucí odboru sportu při Magistrátu města Brna.
„Týmová spolupráce, respekt k soupeři a zdravé sebevědomí – to jsou hodnoty, které fotbal děti učí. Jsem nesmírně ráda, že prostřednictvím McDonald’s Cupu můžeme na jižní Moravě přispívat k jejich rozvoji a budovat v nich lásku ke sportu,“ zhodnotila turnaj franšízantka patronátní restaurace McDonald’s Renata Baierová.
Krajské šampiony následně čekalo celorepublikové finále známé jako Svátek fotbalu. Letos dva dny plné fotbalu hostila Ostrava. Vítězné týmy z krajských kol se tu sešly 1. a 2. června na Městském stadionu ve Vítkovicích. Zde si kromě bojů o celkové prvenství ve 27. ročníku turnaje McDonald’s Cupu mohly děti užít i tradiční exhibiční zápas osobností a setkání s fotbalovými idoly.
Více informací najdete na www.mcdonaldscup.cz.