Jídlo z oblíbené restaurace doma do 30-ti minut? Ano, v Brně frčí Wolt

Wolt vznikl v roce 2014 v Helsinkách s cílem rychle, jednoduše a s úsměvem doručovat to nejlepší jídlo hladovému zákazníkovi za pomoci vychytané mobilní aplikace. Vše zároveň stojí na myšlence propojení restaurací, kurýrů a zákazníků, kdy každý ze tří bodů tohoto trojúhelníku díky Woltu profituje.

Restaurace se dostanou k nové skupině zákazníků, čímž jim zásadně rostou tržby, kurýři si vydělají hezké peníze (momentálně více než 200 Kč za hodinu doručování), navíc jezdí, kdy chtějí a na čem chtějí (kolo, skútr či auto), a ve finále zákazníci, kteří dostanou jídlo ze své oblíbené restaurace doručené v neuvěřitelně krátké době.

Jídlo u dveří do třiceti minut

Jak vlastně Wolt funguje? Pojďme to vzít od začátku. Zákazník si stáhne aplikaci a v pár krocích se zaregistruje. Následně si objedná jídlo z jedné ze 80-ti oblíbených brněnských restaurací a u dveří jej má v průměru za 25 minut, což je naprostý unikát. V aplikaci navíc může po celou dobu sledovat veškeré dění okolo objednávky.

A když se během přepravy náhodou něco pokazí, zákaznická podpora Woltu je v appce stále k dispozici a odpovídá do 40 sekund. Vše řeší rychle a s úsměvem.

A jak se vlastně v Brně Wolt zabydlel? „Brno je samozřejmě pro kurýry větší oříšek než třeba taková Kodaň, což je vlastně stoprocentní rovinka, dá se to ale v pohodě zvládnout. I co se dopravní vytíženosti týče, není to zase taková katastrofa, to třeba takové Tbilisi v Gruzii, to je panečku něco. Pravdou je, že na nás i v Brně pár zábran čekalo, jako například uzavřené centrum nebo právě kopce. Ale tím, že jsme flexibilní, co se dopravních prostředků týče, nestává se, že by systém kurýra v autě poslal do pěší zóny nebo kurýra na kole do nedosažitelného kopce,“ říká marketingový manažer David Krátký.