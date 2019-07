Jedinečná letní dovolená v Lázních Lednice v Perle

Mořská voda z třetihor

Přírodní léčivý jodobromový pramen.

V lázeňském domě Perla využívají k léčbě složky unikátního třetihorního moře pod povrchem země, poskytující jodobromovou minerální vodu zvanou solanka. Za pomoci tohoto kouzla přírody je zde léčen především pohybový aparát, neurologické nemoci a gynekologická onemocnění. Jodobromová koupel má vynikající léčebné, protizánětlivé, preventivní, regenerační, ale i omlazující účinky.

Léto v zahradě Evropy

Malebný kraj nabízí dokonalé vyžití pro ty, co touží po aktivním odpočinku a skvělé relaxaci. Lázně Lednice s.r.o. se nacházejí uprostřed nádherné přírody a pohádkových zámků v samém srdci Lednicko-valtického areálu. Hotel Perla je situován v těsné blízkosti lednického francouzského parku, jehož součástí je také anglická zahrada, zámek a skleník. Do těchto krásných míst je možné se dostat procházkou po moderní lázeňské kolonádě s promenádou, která disponuje vodními prvky. Přijeďte se podívat do míst, kde se natáčelo Sedmero krkavců nebo nová pohádka Hodinářův učeň, která přijde do kin letos v srpnu.

Lázně Lednice nabízejí příjemný relax a léčbu v nádherném areálu zapsaném na seznam UNESCO. Příjemné rodinné prostředí se širokým výběrem procedur, bazénem, profesionální péčí, a to vše pod jednou střechou.

Pohádkový odpočinek v Perle

Přijeďte si odpočinout do Perly na týden či jen na pár dní.

Hotel Perla si pro vás nachystal pestrý výběr wellness pobytů již od dvou nocí. Svůj pobyt si můžete rozšířit o další volně prodejné procedury, kterých má hotel Perla v nabídce více než sto. Nechte se zlákat Rituálem královny Kleopatry, Oázou klidu, thajskou olejovou masáží či tibetskou masáží solnými měšci. Stačí si jen vybrat z bohaté nabídky pobytových balíčků, případně si můžete sestavit svůj vlastní.

Prázdniny v lázních

Pro letní dny můžete využít speciální akci a získat vstup do vířivky zdarma. Stačí si jen objednat pobyt na červenec či srpen v délce 4 a více nocí. Přesvědčte se, že pobyt s péčí profesionálních masérů a lázeňských vám zlepší fyzickou i duševní kondici a zregeneruje unavené svaly a klouby. Lednice je pravým místem k celoroční relaxaci a aktivnímu odpočinku s pestrými možnostmi kulturního a sportovního vyžití. Přijeďte se zrelaxovat v těchto letních dnech a vydejte se po stopách Lichtenštejnů.

Prožijte výjimečnou letní dovolenou v Lázních Lednice v hotelu Perla, kde máte moře na dosah ruky!

Více se dozvíte na http://www.lednicelazne.cz/