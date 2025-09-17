Jak se rodí nová Kuřim

Je to rovnice, která nemá úplně snadné řešení. Častým problémem jsou omezené finanční zdroje nebo měnící se priority vedení města. Výsledkem je nespočet ušlechtilých vizí pečlivě založených v archivech městských úřadů a čekajících na skartaci.
Kuřimi se však povedlo svoji vizi rozvoje města dotáhnout až do fáze realizace.
Výsledkem je perfektně připravené území o rozloze přes 50 hektarů, které má jasnou a do detailu propracovanou urbanistickou koncepci.
Nejde o klasický developerský projekt vklíněný do volné návrhové plochy města, jak tomu často bývá, ale o plnohodnotnou městkou čtvrť se vším všudy. V rámci propracovaného urbanistického plánu se počítá se dvěma šestitřídními školkami, plnohodnotnou základní školou, střední školou, moderními sportovišti, centrem obchodu a lékařských služeb, parky a relaxačními zónami pro trávení volného času. Aktuálně se již v Záhoří staví a domov zde našlo více než 400 nových obyvatel.
A jaký byl klíč k tomuto úspěchu? Byla to především úzká spolupráce zástupců města a silného zkušeného investora, kterým je IMOS development – jeden z klíčových hráčů brněnského realitního trhu s více než třicetiletou historií. Spolupráce probíhá již bezmála 10 let, kdy na začátku byla jen vize a vůle obou stran ji realizovat. Následovaly 3 roky intenzivní přípravy projektu a také výkupy velkého množství pozemků od soukromých vlastníků. Souběžně s tím se vedla jednání mezi investorem a zástupci města o pravidlech spolupráce při rozvoji lokality. V roce 2018 pak byla uzavřena plánovací smlouva, pro kterou zvedlo ruku 100 % zastupitelů bez ohledu na svou stranickou příslušnost. Nyní se již staví 4. blok bytové výstavby a připravuje se architektonická soutěž na základní školu s rozpočtem 750 mil. Kč a projekt si zaslouženě získal důvěru občanů i uznání odborné veřejnosti. Tento projekt je svým měřítkem i propracovaností v České republice unikátem a dokazuje, že silná vize ve spojení s uměním naslouchat potřebám druhé strany přináší hmatatelné výsledky i dlouhodobé partnerství přetrvávající desetiletí, které může být inspirací pro další města i soukromé investory.