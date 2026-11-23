Prvních 500 nových zákazníků získá kabelový internet s 50% slevou napořád!
Nabídky internetu se dnes často smrskávají na dvě čísla: rychlost a cenu. Jako by mezi poskytovateli nebyly jiné rozdíly. Ty se většinou ukáží až ve chvíli, kdy připojení přestane fungovat, potřebujete něco vyřešit a na druhém konci linky se zdlouhavě snažíte najít pomoc.
Edvin chce být jiný. Nejlepší internet je ten, o kterém člověk ani neví. Když se přece jen něco zadrhne, je Edvin „pořád na drátě“. S lidskou podporou, která problém bere vážně, poradí srozumitelně a pomůže bez zbytečného přepojování a čekání.
Štvou vás internetoví dinosauři? Přeleťte k Edvinovi
Čekání na zákaznické lince internetových poskytovatelů, bloudění v konverzacích s AI asistenty a vysvětlování stejného problému pořád dokola. Kdo by to neznal? Zkušenosti, které si řada lidí spojuje s vyřizováním potíží s internetem, dostaly ve světě Edvina společné jméno: Internetoví dinosauři. Jsou velcí, těžkopádní a než se rozhoupou k řešení, práce z domova stojí, filmový večer je ztracený a děti bez online her obracejí dům vzhůru nohama.
Edvin chce ukázat, že i pomoc s internetem může být jednoduchá. Na jeho zákaznické lince zvedne telefon člověk, který pomůže ve dne i v noci, včetně víkendů a svátků. Jak sám říká: „Pořád na drátě.“
Zákazník si navíc může od Edvina pronajmout router za 79 Kč měsíčně. S ním může být pomoc rychlejší a dosáhne i na domácí Wi-Fi. Podpora totiž dokáže na dálku zkontrolovat připojení i router, snáze odhalit příčinu problému a řadu potíží rovnou vyřešit. Zákazník tak nemusí sám zkoušet složitá nastavení a často ani čekat na příjezd technika.
Nová značka s pevnými základy
Edvin je zcela nová tvář. Jeho technické zázemí ale stojí na třiceti letech zkušeností brněnského FASTERu. Využívá jeho vlastní páteřní infrastrukturu a stabilní metropolitní síť, které v Brně důvěřují tisíce firem. Pod svými křídly postupně spojuje také řadu menších místních poskytovatelů internetu. Největším z nich je NetDataComm. Internet od Edvina tak nezačíná od nuly. Navazuje na práci zkušených týmů a služby, na které už spoléhají tisíce domácností v Brně a okolí. Je zkrátka Brňák — doma je tady stejně jako jeho zákazníci.
Za půlku a napořád!
Ke svému příletu připravil Edvin limitovanou nabídku pro prvních 500 nových instalací kabelového internetu s 50% slevou napořád. Sleva neskončí po třech měsících ani po prvním roce. Zákazníkům zůstane po celou dobu smluvního vztahu. Proto je lepší Edvin doma než nefunkční dinosaurus na krku. Chytněte si Edvina jen za půlku. Stačí navštívit náš web edvin.cz.