I lidé s mentálním postižením mohou sdělit své pocity a potřeby

V přívětivém areálu na okraji jihomoravského Kyjova se rozprostírá Domov Horizont, který poskytuje podporu a péči téměř dvěma stovkám lidí s mentálním postižením. „Práce s nimi má řadu specifik a jednou z nich je často komunikace,“ říká zdejší sociální pracovník Tomáš Šrámek. U těchto osob se totiž často stává, že kromě jiných problémů trpí i vážnou poruchou řeči, někteří dokonce nemluví vůbec. „To ale neznamená, že nějakým způsobem komunikovat nedokáží nebo nechtějí. Naopak, naprostá většina z nich chce mít možnost sdělit své pocity a potřeby, stejně jako tuto možnost chci mít já nebo vy,“ vysvětluje.

Jak se tedy taková situace řeší?

Pro tyto potřeby vznikla a postupně se rozvíjela takzvaná alternativní a augmentativní komunikace, zkráceně AAK. Jedná se o zastřešující pojem zahrnující nejrůznější metody komunikace u lidí se závažným postižením řeči, jazyka a psaní. Může probíhat bez použití pomůcek, nebo naopak s jejich využitím – od jednoduchých obrázků a fotografií až po složitější technické nástroje.

Jak Domov Horizont s AAK pracuje?

Uvědomujeme si důležitost komunikace pro možnost kvalitního života našich klientů i kvalitní péče o ně. Proto dlouhodobě spolupracujeme s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, její odborný pracovník Jaromír Maštalíř za námi do Kyjova pravidelně jezdí a s pracovníky konzultuje, jak komunikaci s uživateli co nejlépe rozvíjet, jaké její podoby by vzhledem k potřebám daného klienta byly ideální.

Můžete uvést příklad?

V rámci této spolupráce byla jednomu našemu uživateli a jedné uživatelce pořízena oční navigace. Ta je připojena k počítači a přenáší na něj pokyn provedený zrakem na komunikační tabulku (viz menší snímek). Jednotlivé ikonky této tabulky jsou naprogramovány podle toho, co hodlá osoba udělat. Buď třeba něco říct, nebo provést nějaký úkon – pustit si film či rádio, vytočit číslo na bráchu v telefonu a zavolat mu… Pro osoby, které mají vážně narušenou hybnost i řeč, to znamená velké rozšíření jejich možností.

V souvislosti s oční navigací jste se také zúčastnili konference AAK v Olomouci…

Přesně tak, pan Maštalíř nás pozval na konferenci z oblasti AAK, kterou pořádala právě Pedagogická fakulta Univerzity Palackého a dorazilo na ni přes 200 účastníků. Pan Maštalíř zde během odpolední části konference v jedné z přednášek nastínil, co předcházelo pořízení oční navigace pro klientku Domova Horizont. Po něm jsem pak popsal, jaká úskalí se objevovala v začátcích práce s oční navigací, ale především naše uživatelka Marie Hubrová (na snímku) pak s oční navigací přímo pracovala.

Měla trému?

Pokud ano, tak spíše jen několik dní před konferencí. Šlo jí ale spíše o to, aby připomněla důležité věci a aby se před cestou na nic nezapomnělo. Na konferenci však už byla přímo ve svém živlu. Paní Hubrová účastníkům předvedla, jak oční navigaci používá. Odpovídala také na dotazy z publika, její reakce byly pohotové a trefné. Byla skvělá. Užila si také bohatého rautu a následné prohlídky krásné Olomouce.

Co dalšího vám konference přinesla?

Pro mě to má několik rovin. Především jsem byl rád, že paní Hubrová mohla předvést, co s pomocí oční navigace dokáže a že svoji účast na konferenci vnímala velmi pozitivně. Moc se jí tam líbilo. Její přítomnost tam také ukázala, jak přínosné je používání moderních technologií pro zkvalitnění života osob se zdravotním znevýhodněním. Je dobře, že Domov Horizont věnuje oblasti alternativní a augmentativní komunikace takovou pozornost a že se snaží její poznatky a metody použít v praxi. Shrnul bych to tak, že snaha porozumět druhému je důležitá vždy a všude. Neměli bychom se jí vzdávat jen proto, že některé cesty k porozumění jsou jiné či obtížnější.

www.horizontkyjov.cz