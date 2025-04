Hrdina v boji proti alergiím na jedenáct? Klimatizace!

Vytvořte si doma bezpečné útočiště bez prachu a pylu

Jedním z nejčastějších mýtů o klimatizacích je, že šíří nemoci a zhoršují alergie. Pravda je ale úplně jiná! Podle Americké společnosti pro topení, chlazení a klimatizaci (ASHRAE) dobře udržované klimatizace s kvalitními filtry dokážou zachytit až 99,97 % částic o velikosti 0,3 mikronu – tedy i bakterie a běžné alergeny. Díky tomu je vzduch v klimatizované místnosti nejen příjemně svěží, ale i zdravější. Filtry si navíc snadno vyměníte sami, stejně jako sáček v odpadkovém koši.

Vsaďte na pokročilé technologie

Moderní klimatizace jsou vybaveny inovativními filtračními technologiemi, které účinně odstraňují alergeny a škodlivé částice ze vzduchu. Jednotky Daikin jsou například vybaveny tzv. Flash Streamerem, který využívá silné výboje k rozkladu alergenů, virů a škodlivých chemických látek, čímž zajišťuje čistější vzduch. Titanový deodorizační filtr pohlcuje pachy a neutralizuje organické látky, což ocení nejen alergici, ale i domácnosti s mazlíčky. Stříbrný filtr dokáže eliminovat pyl a roztoče s účinností přes 99 % a samočisticí filtr se stará o pravidelnou údržbu bez nutnosti manuálního čištění.

Ochlazení jako úleva pro dýchací cesty i pokožku

A tím výhody klimatizace nekončí. Dlouhodobý pobyt ve vedru může vést k přehřívání organismu, což způsobuje únavu, podrážděnost a nesoustředěnost. Navíc se mohou prodlužovat alergické reakce. Sliznice dýchacích cest i kůže se totiž více prokrvují. Mírné ochlazení vzduchu přináší citelnou úlevu – snižují se otoky dýchacích cest a ochlazená kůže méně svědí.

Zdravější vzduch pro celou rodinu

Klimatizace není jen pro alergiky. Pomáhá i astmatikům, dětem a seniorům, kteří jsou na kvalitu vzduchu a vysoké teploty citlivější. A pokud si teď říkáte, že průvan vám dobře určitě neudělá, moderní klimatizace dokáží detekovat osoby v místnosti a otočit proud vzduchu tak, aby na vás nefoukalo. Snadno si tak doma vytvoříte prostředí, kde se lépe spí, snadněji dýchá a celkově příjemněji žije.

