Headhunting Fenix Search: ženský instinkt s taktikou lovkyně

Jak byste jednoduše vysvětlila rozdíl mezi tím, co dělá Fenix Search zaměřující se na headhunting, a klasickou personální agenturou?

Agentura čeká, až se kandidát ozve, reaguje na inzerát, protože právě hledá práci. My nečekáme, oslovujeme lidi, kteří práci nehledají. Osobně, diskrétně, cíleně. Lidé, které cíleně oslovujeme s pracovní nabídkou, jsou zaměstnaní u konkurenčních firem našeho zákazníka. Oslovením a přijetím takového kandidáta, firma získává takzvaného „hotového kandidáta“, který zná produkty, trh, konkurenci a má vysoké manažerské i odborné znalosti. Takový nový manažer nebo odborník potřebuje minimum času na zapracování v nové firmě, pouze se naladí na procesy a firemní kulturu nového zaměstnavatele. To je důvod, proč firmy sahají po službě headhuntingu. Na to inzerát nestačí.

Co vás vedlo k založení společnosti a co znamená název „Fenix“?

Popravdě to pro mě byla jediná cesta, jak zůstat profesně i finančně svobodná při třech malých dětech. Viděla jsem téměř nereálné, nechat se se třemi dětmi zaměstnat na plný úvazek – nemoci, lékaři… Zároveň mám podnikání v genech a vždy mě bavilo dělat věci po svém. Současně jsem věděla, jak se dá nábor dělat nekvalitně a já ho chtěla dělat kvalitně a seriózně. Jediná cesta k tomu byla založit si vlastní firmu. Měla jsem tehdy jen tři roky pracovních zkušeností, když jsem začala podnikat. Dnes se tomu směji, protože to bylo zatraceně odvážné. A ten název? Fénix je symbolem nezlomnosti, nových začátků a proměny. Myslím, že to přesně vystihuje podstatu mé firmy a práce, které se věnujeme. Transformujeme nejen pracovní životy lidí, ale i úspěchy firem.

Pracujete ve specifickém odvětví. Jak vypadá váš běžný den a co vás na práci nejvíc baví?

Dnes se věnuji strategickému řízení firmy, obchodu, marketingu a financím a vedu tým headhunterů, kteří realizují náborové projekty. Každý den se potkávám s osobnostmi, které formují firmy. Jednám s majiteli firem, kteří hledají nástupce nebo potřebují diskrétně vyměnit manažera ve vedení firmy. Setkávám se také s lidmi, kteří ještě netuší, že jejich další kariérní krok je za rohem. I po šestnácti letech podnikání je moje práce dynamická, pestrá a každý den přináší nové výzvy. Nejvíce mě baví komplexnost práce s lidmi, pomoc firmám i lidem a řízení firmy. Pracujeme ze 70% pro průmyslové firmy a s každým projektem se stále učím něco nového, každý projekt je jiný. Co je skutečná výzva a co si žádá nemálo mého času, jsou nové technologie, moderní přístupy marketingu a AI, to je opravdu výzva a pro dobré fungování firmy je potřeba udržet krok.

Jaká byla vaše cesta do vedení firmy?

Potenciál k vedení mám pravděpodobně v sobě. Už ve škole jsem byla vůdčí osobností. Během prvních tří pracovních let po vysoké škole jsem se rychle dostala na vedoucí pozice s vysokou zodpovědností. Ale když jsem si v roce 2009 pořizovala živnostenský list, nenapadlo mě, že jednou povedu další lidi, zaměstnance, externí spolupracovníky. Vždy to vyplynulo ze situace a pokud mi to dávalo smysl, příležitosti pro spolupráci s dalšími lidmi jsem se nebránila. Mám lidi ráda a vždy se snažím spolupracovat s lidmi, se kterými je nám spolu dobře, máme si co říct a rádi zajdeme třeba na drink. Chci, aby se lidé ve firmě vždy cítili dobře, abychom si důvěřovali, měli prostor pro názor, společně jsme rostli a hlavně, aby nás práce bavila a mohli jsme ji dělat srdcem. S kolegyněmi si říkáme „srdcařky“.

Jakou roli podle vás hraje intuice a empatie při výběru těch nejvhodnějších lídrů? A liší se v tom ženy od mužů?

Popravdě jsem na svém daru intuice a empatie vystavěla celé podnikání – doslova. Vnímám ve slovech a chování druhých to, co si sami ani nepřiznávají, co nevnímají. Vždy říkám: „Stačí mi slyšet pár vět, chvíli vnímat a vím, s kým mám tu čest…“ A proto pro mě vždy bylo a je velmi snadné vybrat toho nejvhodnějšího lídra potažmo kandidáta. Myslím, že tento dar má většina lidí věnujících se profesně náboru lidí. Ale jen intuice nebo empatie pro úspěšný výběr manažera nestačí. Musela jsem se naučit tyto vjemy promíchat s logikou a daty a předkládat o kandidátech srozumitelná fakta a hodnocení. Dokonce realizuji i psychologickou diagnostiku kandidátů. A jestli se v tom liší ženy od můžu? Ano, obecně vzato. Ženy více vnímají jemné signály, čtou mezi řádky, intuici si propojují s emocemi a vztahy. Muži jsou spíše analytičtí a intuitivní rozhodování více vážou na logiku. Ale nic není černobílé…

Fenix Search je známý svým osobním přístupem – jakou další konkurenční výhodu podle vás máte?

Může to znít jako klišé, ale umíme ten osobní přístup spojit s profesionalitou a férovostí. Naši zákazníci oceňují právě „lidský a profesionální přístup“. Celý náš tým má dohromady 70 let zkušeností v náboru, HR a headhuntingu, na těchto zkušenostech naši práci úspěšně stavíme. Jsme skuteční headhunteři, nejen rozesílači zpráv na Linkedinu. „Jdeme“ napřímo do firem, kde hledáme osobnost, která zapadne do konkrétní firmy, zvládne tlak, přinese výsledek. Kandidáty i členy týmů našeho klienta umíme otestovat psychologickou diagnostikou a maximalizovat tak správné rozhodnutí výběru kandidáta. Nejsme korporát, jsme malá česká firma, pružná, vstřícná a snažíme se, aby spolupráce s Fenix byla skvělým a slušným zážitkem pro kandidáty i firmy. Jsme srdcařky.

Jak pracujete s diverzitou ve firmách, kam hledáte kandidáty? Vnímají dnes firmy více potřebu mít ženy ve vedení?

Firmy dnes víc než kdy dřív chtějí hlavně kompetentní lidi a čím dál častěji slyšíme: „Je nám jedno, jestli to bude muž nebo žena, potřebujeme, aby měl nebo měla odpovídající zkušenosti a znalosti.“ A to je podle mě zdravý posun. Méně škatulek, více důrazu na reálný přínos. Občas ale přijde i zadání typu „potřebujeme ženu, ať splníme kvóty.“ Není to časté, ale stává se to. V takovém případě hledáme cíleně, ale zároveň otevřeně říkám, že ne vždy se podaří najít tu pravou, zvlášť v technických oborech, kde je žen prostě málo. Ne protože by na to neměly, ale protože se takovým oborům nevěnují.

Když si potřebujete vyčistit hlavu, kde čerpáte energii a inspiraci mimo práci?

Podnikání je životní styl, nemám pracovní dobu, ale zároveň pracuji nonstop, protože pracovní zodpovědnosti i myšlenky běží nonstop. O to důležitější je nastavit si hranice. Bez nich je to z dlouhodobého hlediska neudržitelné. Vyhoření už jsem si zažila a od té doby si své limity hlídám, a funguje to. Odpočívám nejraději v přírodě a sportem. Cvičím jógu, funkční trénink, běhám. O víkendech nepracuji a vypínám notifikace na telefonu. Děti, domácnost nebo zahrada mě spolehlivě udrží nohama na zemi. A když to jde, spím. Vypnout, nemyslet na nic, prostě jen být. I to je důležitá součást výkonu, ne slabost.

Jaké jsou podle vás nejčastější bariéry, které brání ženám v kariérním růstu – a co se s tím dá dělat?

Ženám matkám brání v kariérním růstu rodinné a mateřské povinnosti. V naší kultuře takové nastavení je z historie a stále se pevně drží. Ženy zastávají stále silnější roli v domácnostech a péči o děti než muži. Nekritizuji, nehodnotím, jestli je to dobře nebo ne. Tak to je. Ženám je v naší společnosti dána možnost studovat, dosahovat kariéry, ale v momentě, kdy přijdou děti, je mnoho žen na rozcestí a je často za svou volbu souzena. Ve výběrových řízeních je žena, dá se říct, stále v nevýhodě: pokud je příliš mladá – zaměstnavatel vidí riziko, že bude mít děti. Když má děti, vidí riziko, že bude pořád doma s nemocnými dětmi, anebo u lékařů. Když už má děti velké, nezapadne do mladého kolektivu. Toto se u mužů často neřeší. Pokud jde o ženy obecně, tak je brzdí určitě nedostatek sebevědomí. Ženy se podceňují, neumí se prosadit, stát za svým, více se přizpůsobují. Muž si troufne na pozici, když splňuje 60 % požadavků. Žena čeká, až bude splňovat 100%, brzdí je perfekcionismus nebo obava, že „ještě nejsou dost dobré“.

Co považujete za svůj největší pracovní úspěch a co vám naopak přineslo největší lekci?

Za největší úspěch považuji to, že už 16 let podnikám s dobrým jménem, bez negativních recenzí na Google a mnoha lidem jsem změnila život k lepšímu. Za dobu podnikání Fenix našel novou práci téměř třem tisíckovkám lidí, a to není málo. Praktickým úspěchem bylo také to, že Fenix v letech 2017 a 2018 byl TOP10 firmou Jihomoravského kraje v soutěži o nejúspěšnější firmu v soutěži Hospodářské komory Brno. A největší lekce? Že jsem si v jednom období ukousla velký kus pracovního koláče – malé děti, zaměstnanci, velká zodpovědnost za firmu. Odnesla jsem to i zdravotně. Od té doby mám své limity a dělám práci jen tak, aby mi přinášela radost a mohu udržet balanc mezi zdravím, rodinou a prací.

Jak vidíte budoucnost executive search? Posouvá se nábor lídrů směrem k technologiím, nebo zůstává lidský kontakt nenahraditelný?

Technologie nám pomůžou dělat rešerše, zrychlit procesy, vyhodnotit data. Ale lidský kontakt? Ten je nenahraditelný. Umělá inteligence nerozpozná, že kandidát něco jen „dobře říká“, ale necítíte z něj jistotu nebo tah na branku. Nábor lídrů zůstane vždy o lidech. Bude to mix dat, intuice a zkušeností. A právě to dělá naši práci tak fascinující.

Jaké jsou vaše plány s Fenix Search do budoucna?

Chceme růst tak, abychom neztratili to nejcennější - osobní přístup a profesionalitu. S Fenix týmem chceme dál měnit příběhy lidí i firem. Nejsme tady na „nábor“. Jsme tady pro situace, ve kterých jde o klíčová rozhodnutí. A v tom chceme být nejlepší.