Festival Znojmo: červenec ve Znojmě bude nabitý hudebními akcemi

Na atraktivních místech zazní koncerty vážné hudby, pořadatelé totiž přinášejí hudební zážitky na nádvoří měšťanských domů, do přírody, na zámky nebo do industriálních hal či do stodoly.

Hudební festival Znojmo se uskuteční od 10. do 27. července a má na programu přes 35 koncertů a doprovodných akcí. V semknuté dramaturgii se prolíná akcemi letošního ročníku téma „Láska a antika“. „Pro letošek jsme zvolili téma dle opery, kterou nastudováváme. Händelova opera Julius Caesar v Egyptě v autentické interpretaci na historické hudební nástroje je hřeb festivalu a zároveň zahajovací akcí. Uvedeme ji v koprodukci s Národním divadlem moravskoslezským. V představení zazáří plejáda mezinárodních pěveckých hvězd, mezi nimiž nebude chybět Andreas Scholl a Adam Plachetka,“ prozradil prezident festivalu Jiří Ludvík. Operní představení bude uvedeno pětkrát na ostravské operní scéně (19., 21., 22., 25. a 26. června) a třikrát ve Znojmě (10., 12. a 13. července).

V Händelově barokní opeře Julius Caesar v Egyptě zazáří celosvětově uznávaný kontratenor Andreas Scholl

Příběh inspiroval před Händelem a i po něm řadu tvůrců k mnoha uměleckým zpracováním v různých uměleckých formách. Händelova operní verze Julius Caesar v Egyptě je opera seria, kterou složil Georg Friedrich Händel pro anglickou Královskou hudební akademii v roce 1724. Opera měla úspěch hned při premiéře, Händel ji často obnovoval ve svých dalších operních sezonách a dnes patří k nejčastěji uváděným barokním operám. Děj volně vychází z historických událostí během římské občanské války v letech 49–45 př. n. l. V barvitém příběhu odehrávajícím se v Egyptě procházíme řadou exotických prostředí. Jsme svědky nejen politických intrik a boje o moc, ale rovněž silného milostného příběhu mezi římským císařem Juliem Caesarem a egyptskou královnou Kleopatrou.

Obsazení:

Andreas Scholl (Caesar) – kontratenor

(Caesar) – kontratenor Valer Sabadus (Sesto) – kontratenor

(Sesto) – kontratenor Franko Klisović (Tolomeo) – kontratenor

(Tolomeo) – kontratenor Doubravka Novotná (Cleopatra) – soprán

(Cleopatra) – soprán Monika Jägerová (Cornelia) – alt

(Cornelia) – alt Adam Plachetka (Achilla) – baryton

Režie: Jiří Nekvasil

Dirigent: Roman Válek

Scéna: Daniel Dvořák

Kostýmy: Hana Kelar Knotková

Hudební spolupráce: Czech Ensemble Baroque

Ezopotámie je příběh dvou bajek spojený v poutavou operní podívanou

Po loňském veleúspěchu opery Lukáše Hurníka festival přichází opět s novým unikátním titulem, tentokrát na motivy Ezopových bajek pod názvem „Ezopotamie“ od známého autora Lukáše Sommera. Oblíbený motiv Ezopových bajek jako rozpustilá „věčná“ bitva člověka se zvířecím světem. „Opera o dvou dějstvích je určena pro děti od 7 do 15 let. Přijďte ukázat svým dětem, jak může vypadat svět klasické hudby, a odneste si jedinečný zážitek,“ pozvala tisková mluvčí Petra Štorková. Novinkou letošního ročníku festivalu jsou předpremiérová výchovná představení dětské opery pro školy 24. a 25. června. Pro veřejnost jsou pak připravena představení 20. a 23. července.

Patron festivalu Pavel Šporcl zahraje v průmyslové hale známé melodie

Houslový virtuóz Pavel Šporcl oslaví dvacáté výročí svého patronátu nad Hudebním festivalem Znojmo velkolepým symfonickým koncertem v industriálních prostorách. Pozval si ke spolupráci Český národní symfonický orchestr, jehož vedení se ujal Andreas Schueller. Koncert v hale Nevoga se uskuteční 19. července.

Nový cirkus v zámeckých kulisách v Uherčicích

Každoroční koncert na zámku v Uherčicích přinese magické spojení hudby a akrobacie v podání mistrů improvizace, jakými jsou Losers Cirque Company, Dan Bárta, Endru a Jen Hovorka. Diváky čeká jedinečný koncert nazvaný Kmeny, který bude propojený s akrobacií, tancem, light designem a projekcemi.

Festival vyvrcholí závěrečným galakoncertem v podání originálního orchestru SILENTIUM! ensemble pod vedením jednoho z celosvětově nejžádanějších českých dirigentů Tomáše Netopila.

Další tipy z programu:

Lokomotiva Petra Vondráčka ve Vinařství Lahofer (Dobšice), PO 17. července

ve Vinařství Lahofer (Dobšice), PO 17. července Ivo Kahánek na nádvoří Jihomoravského muzea (Znojmo), ÚT 15. července

na nádvoří Jihomoravského muzea (Znojmo), ÚT 15. července Monika Jägerová a Martina Preissová na zámku v Jaroslavicích, ST 16. července

na zámku v Jaroslavicích, ST 16. července SILENTIUM! ensemble pro Slovanskou epopej na zámku v Moravském Krumlově, ÚT 22. července

na zámku v Moravském Krumlově, ÚT 22. července Vladimír Javorský a Marian Friedl na Starém zámku v Jevišovicích, ČT 24. července

Vedle těchto produkcí má festival na programu celou řadu dalších, jako jsou například Hudba pro Slovanskou epopej, Tour de varhany, Koncert při svíčkách, Koncert na dřeň, Koncert malých géniů, Hudba v ulicích. Kompletní program najdete na www.hudbaznojmo.cz.

Více na facebooku a instagramu festivalu.

facebook.com/hudbaznojmo

instagram.com/hudbaznojmohudbaznojmo.cz