Festival smečky ovládne Zoo Brno. Propojí se zvířata, příroda i zábava

Každý festivalový den dostane vlastní téma – pátek bude patřit Dni stáda, sobota Dni hejna a neděle celý program uzavře Dnem smečky.
Festival nabídne program napříč celým areálem Zoo Brno. Návštěvníci se mohou těšit na tematická stanoviště, hry, tvoření, přírodovědné aktivity, program partnerů i komentovaná krmení a setkání se zvířaty. Po všechny tři dny bude možné obdivovat také velký model planety Země Hvězdárny a planetária Brno, vyzkoušet si pískování, zastavit se u stánku OpenSSL nebo podpořit dobrou věc u studentů EKO Gymnázia Brno, kteří nabídnou dárkové předměty, pletení copánků a malování na obličej. Výtěžek jejich aktivit poputuje Dětské nemocnici Brno.
Páteční Den stáda nabídne mimo jiné prohlídku autobusu Dopravního podniku města Brna nebo kvízové stanoviště s přírodninami a biotopy v Tropickém království. Sobota se ponese ve znamení Dne hejna. Na Náměstí Beringie dorazí popelářský vůz SAKO Brno, u Tropického království budou připravena šlapací kola Tepláren Brno a dětské knihy nakladatelství Dlouhá punčocha. Na hřišti za Exotáriem se představí SEV Hlídka s hmyzím stanovištěm a Česká společnost ornitologická.
Výrazným bodem sobotního programu bude Mezinárodní noc pro netopýry. Od 13 do 17 hodin se u Severské chalupy uskuteční přednáška doc. Mgr. Jana Zukala, Dr., MBA z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR v Brně, ukázka netopýrů i doprovodné aktivity pro děti. Návštěvníci tak dostanou příležitost poznat jediné aktivně létající savce z mnohem větší blízkosti a dozvědět se více o jejich životě i ochraně.
Nedělní Den smečky přinese například bylinkový ráj společnosti Sonnentor s hrou „Nakrm zvířátko“, připravenou speciálně pro Festival smečky, program Technického muzea v Brně, stánek HARIBO s maskotem nebo stanoviště Českého červeného kříže.
Jedna hra navíc propojí celý festival. Napříč areálem budou rozmístěna stanoviště soutěže „Hádej, kdo jsem?“, při které si návštěvníci vyzkoušejí své znalosti zvířecí říše. V průběhu všech tří dnů bude možné v zoo potkat také maskota společnosti Rauch. Program doplní tematická komentovaná krmení a setkání se zvířaty.
Festival smečky chce ukázat, že svět přírody stojí na vztazích a vzájemném propojení. Stádo, hejno i smečka fungují každý trochu jinak, všechny ale připomínají, že žádný živočich nežije zcela odděleně od svého okolí. Stejně tak Zoo Brno nevytvářejí jen zvířata, ale také lidé, kteří o ně pečují, návštěvníci, partneři a organizace, s nimiž zoologická zahrada spolupracuje.
Festival smečky se uskuteční od 11. do 13. září 2026. Doprovodné aktivity budou, není-li uvedeno jinak, probíhat od 10 do 17 hodin. Zoo Brno je v září otevřená denně od 9 do 18 hodin. Akce se koná pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové. Kompletní a průběžně aktualizovaný program najdou návštěvníci na www.zoobrno.cz/festivalsmecky