Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Festival smečky ovládne Zoo Brno. Propojí se zvířata, příroda i zábava

Komerční sdělení
Festival smečky ovládne Zoo Brno. Propojí se zvířata, příroda i zábava

Festival smečky ovládne Zoo Brno. Propojí se zvířata, příroda i zábava | foto: Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace

Festival smečky ovládne Zoo Brno. Propojí se zvířata, příroda i zábava
Festival smečky ovládne Zoo Brno. Propojí se zvířata, příroda i zábava
Festival smečky ovládne Zoo Brno. Propojí se zvířata, příroda i zábava
Festival smečky ovládne Zoo Brno. Propojí se zvířata, příroda i zábava
7 fotografií

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Tři dny, jeden společný svět. Od pátku 11. do neděle 13. září ožije Zoo Brno Festivalem smečky, třídenním programem věnovaným zvířatům, přírodě a všem, kteří jsou součástí života zoologické zahrady.

Každý festivalový den dostane vlastní téma – pátek bude patřit Dni stáda, sobota Dni hejna a neděle celý program uzavře Dnem smečky.

Festival nabídne program napříč celým areálem Zoo Brno. Návštěvníci se mohou těšit na tematická stanoviště, hry, tvoření, přírodovědné aktivity, program partnerů i komentovaná krmení a setkání se zvířaty. Po všechny tři dny bude možné obdivovat také velký model planety Země Hvězdárny a planetária Brno, vyzkoušet si pískování, zastavit se u stánku OpenSSL nebo podpořit dobrou věc u studentů EKO Gymnázia Brno, kteří nabídnou dárkové předměty, pletení copánků a malování na obličej. Výtěžek jejich aktivit poputuje Dětské nemocnici Brno.

Páteční Den stáda nabídne mimo jiné prohlídku autobusu Dopravního podniku města Brna nebo kvízové stanoviště s přírodninami a biotopy v Tropickém království. Sobota se ponese ve znamení Dne hejna. Na Náměstí Beringie dorazí popelářský vůz SAKO Brno, u Tropického království budou připravena šlapací kola Tepláren Brno a dětské knihy nakladatelství Dlouhá punčocha. Na hřišti za Exotáriem se představí SEV Hlídka s hmyzím stanovištěm a Česká společnost ornitologická.

Výrazným bodem sobotního programu bude Mezinárodní noc pro netopýry. Od 13 do 17 hodin se u Severské chalupy uskuteční přednáška doc. Mgr. Jana Zukala, Dr., MBA z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR v Brně, ukázka netopýrů i doprovodné aktivity pro děti. Návštěvníci tak dostanou příležitost poznat jediné aktivně létající savce z mnohem větší blízkosti a dozvědět se více o jejich životě i ochraně.

Nedělní Den smečky přinese například bylinkový ráj společnosti Sonnentor s hrou „Nakrm zvířátko“, připravenou speciálně pro Festival smečky, program Technického muzea v Brně, stánek HARIBO s maskotem nebo stanoviště Českého červeného kříže.

Jedna hra navíc propojí celý festival. Napříč areálem budou rozmístěna stanoviště soutěže „Hádej, kdo jsem?“, při které si návštěvníci vyzkoušejí své znalosti zvířecí říše. V průběhu všech tří dnů bude možné v zoo potkat také maskota společnosti Rauch. Program doplní tematická komentovaná krmení a setkání se zvířaty.

Festival smečky chce ukázat, že svět přírody stojí na vztazích a vzájemném propojení. Stádo, hejno i smečka fungují každý trochu jinak, všechny ale připomínají, že žádný živočich nežije zcela odděleně od svého okolí. Stejně tak Zoo Brno nevytvářejí jen zvířata, ale také lidé, kteří o ně pečují, návštěvníci, partneři a organizace, s nimiž zoologická zahrada spolupracuje.

Festival smečky se uskuteční od 11. do 13. září 2026. Doprovodné aktivity budou, není-li uvedeno jinak, probíhat od 10 do 17 hodin. Zoo Brno je v září otevřená denně od 9 do 18 hodin. Akce se koná pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové. Kompletní a průběžně aktualizovaný program najdou návštěvníci na www.zoobrno.cz/festivalsmecky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Tichá revoluce pro majitele domů: rychlá garáž bez spouště na zahradě

Komerční sdělení

Parkování v Česku prudce zdražuje a ceny klasických zděných garáží lámou rekordy. Majitelé rodinných domů proto hledají cestu, jak ochránit vůz i získat další úložný prostor. Místo měsíců prachu a...

Lipno na hraně: Nezničí turismus to, co na něm milujeme?

Komerční sdělení
Lipno na hraně: Nezničí turismus to, co na něm milujeme?

Lipensko, tak jak ho známe, mizí. Posledních 20 let se zde intenzivně staví. Břehy zaplavily apartmánové komplexy, hotely, přístavy, parkoviště a další více než tři desítky záměrů se chystají. Jejich...

Trocnovské slavnosti vás přenesou do středověku

Komerční sdělení
Trocnovské slavnosti vás přenesou do středověku

Jihočeský kraj a Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích vás zvou na jednu z hlavních akcí sezony v areálu Archeoskanzenu Trocnov (Trocnov 14, Borovany). Dvoudenní Trocnovské slavnosti se konají 5. -...

V Pelhřimově mladí lékaři získají kariéru i život

Komerční sdělení
V Pelhřimově mladí lékaři získají kariéru i život

Mladí lékaři dnes stále častěji hledají ideální work life balance. Že jde dohromady spojit skvělé profesní uplatnění a dostatek osobního času na rodinu a koníčky i v medicíně, dokazuje Nemocnice...

Nejen hotel. EURO v Pardubicích láká i na kuchyni a atmosféru

Komerční sdělení
Nejen hotel. EURO v Pardubicích láká i na kuchyni a atmosféru

Mnoho Pardubáků kolem něj projde, aniž by tušili, že za dveřmi hotelu se neskrývá jen ubytování pro hosty, ale také klidné a příjemné místo pro večeři, pracovní schůzku nebo rodinnou oslavu.

Středisko Stříbrníky SPŠ Resslova se po rekonstrukci znovu otevřelo

Komerční sdělení
Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly více než 600 milionů korun včetně DPH

Ústecký kraj dokončil jednu z nejvýznamnějších školských investic posledních let. Objekt Střední průmyslové školy, Ústí nad Labem, Resslova 5 – středisko Stříbrníky ve Výstupní ulici prošel kompletní...

8. září 2026

Festival smečky ovládne Zoo Brno. Propojí se zvířata, příroda i zábava

Komerční sdělení
Festival smečky ovládne Zoo Brno. Propojí se zvířata, příroda i zábava

Tři dny, jeden společný svět. Od pátku 11. do neděle 13. září ožije Zoo Brno Festivalem smečky, třídenním programem věnovaným zvířatům, přírodě a všem, kteří jsou součástí života zoologické zahrady.

8. září 2026

Nové Chabry míří do finále. Začíná výstavba dvou nových etap

Komerční sdělení
Developer Star Group zahájil stavbu posledních etap projektu Nové Chabry pod...

V Nových Chabrech se letos potkávají dva významné milníky, které symbolicky završují rozvoj nové městské čtvrti na severu Prahy. Developer Star Group v létě dokončil a zkolaudoval etapy H+I s celkem...

8. září 2026

Evropa mění přístup k vodě. Co to znamená pro české vodárny?

Komerční sdělení
1.jpg

Blue Deal, Water Resilience Strategy, směrnice o pitné vodě. Evropská vodní politika získává jasné obrysy a přináší i konkrétní termíny 2026 a 2028. Co už je pro vodárny závazné, co teprve přichází a...

7. září 2026

Tipy na výlety v česko-polském pohraničí mimo hlavní trasy

Komerční sdělení
Poutní místo Dřízna – Přepychy

Česko-polské pohraničí nabízí stovky zajímavých míst mimo hlavní turistické trasy. Nový web skryteskvosty.eu je přehledně shromažďuje na obou stranách hranice a usnadňuje hledání tipů na výlety v...

7. září 2026

Revoluce jízdních řádů. DPO instaluje chytré e-papery na zastávkách

Komerční sdělení
První e-paper na zastávce Elektra

Celkem bude v Ostravě 200 e-paperů. Dopravní podnik Ostrava (DPO) instaluje elektronické jízdní řády, tzv. e papery, především na tramvajových zastávkách. Cestujícím ukazují nejen celodenní jízdní...

7. září 2026

Slezskoostravští hasiči míří od prvních tréninků až na evropský vrchol

Komerční sdělení
Česká reprezentace na mistrovství Evropy

Dva mladí hasiči ze Slezské Ostravy letos oblékli reprezentační dres České republiky a z evropského šampionátu v požárním sportu si odvezli hned několik medailí. Jejich úspěch ale není jen příběhem...

7. září 2026

Úspěch se někdy měří jinak. Třeba zkušeností vlastních rukou

Komerční sdělení
Úspěch se někdy měří jinak. Třeba zkušeností vlastních rukou

Ve výrobě Polstrinu pracují šestnáct a sedmadvacet let. Marcela a Hanka nemají vedoucí funkce, přesto za nimi ostatní chodí pro radu. Jejich příběh ukazuje svět práce, kde se odbornost nezískává...

7. září 2026

Vodárenská správa Písek: péče o infrastrukturu, která není vidět

Komerční sdělení
Vodárenská správa Písek: péče o infrastrukturu, která není vidět

Voda z kohoutku a fungující kanalizace jsou samozřejmostí jen na první pohled. Za jejich spolehlivým zázemím stojí také Vodárenská správa Písek, městská společnost, která hlídá vodohospodářský...

7. září 2026

Lipno na hraně: Nezničí turismus to, co na něm milujeme?

Komerční sdělení
Lipno na hraně: Nezničí turismus to, co na něm milujeme?

Lipensko, tak jak ho známe, mizí. Posledních 20 let se zde intenzivně staví. Břehy zaplavily apartmánové komplexy, hotely, přístavy, parkoviště a další více než tři desítky záměrů se chystají. Jejich...

7. září 2026

V Pelhřimově mladí lékaři získají kariéru i život

Komerční sdělení
V Pelhřimově mladí lékaři získají kariéru i život

Mladí lékaři dnes stále častěji hledají ideální work life balance. Že jde dohromady spojit skvělé profesní uplatnění a dostatek osobního času na rodinu a koníčky i v medicíně, dokazuje Nemocnice...

7. září 2026

Tichá revoluce pro majitele domů: rychlá garáž bez spouště na zahradě

Komerční sdělení

Parkování v Česku prudce zdražuje a ceny klasických zděných garáží lámou rekordy. Majitelé rodinných domů proto hledají cestu, jak ochránit vůz i získat další úložný prostor. Místo měsíců prachu a...

7. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×