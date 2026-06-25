Festival LÉTO NA PRÝGLU – skvělý začátek prázdnin!

Když Brno sevřou letní vedra a školní rok je u konce, je čas vyrazit k brněnskému moři. LÉTO NA PRÝGLU je tradiční oslavou začátku prázdnin, kdy alespoň na chvilku nikdo nic nemusí, snad kromě zabalení věcí na blížící se tábor. Ale na to je ještě čas – teď se jede za zábavou na Prýgl! Čeká nás tu sport, odpočinek a kultura a je na každém, jak to chce nakombinovat.
Vedle malebné brněnské přehrady vyroste na pláži u Sirky celá plejáda stanovišť s rozličnými sportovními aktivitami, skákací hrad nebo tvořivá dílnička. Děti i dospělí mohou absolvovat atraktivní plavbu na plachetnicích, zajímavý doprovodný program si nachystají hasiči a vodní záchranáři a připraveny budou také paddleboardy.
V atrakcemi nabitém Sportovním parku otestujete přesnou mušku na laserové střelnici, trochu adrenalinu dodá lezecká stěna, zahrát si můžete discgolf nebo třeba stolní tenis. Na své si zkrátka přijde každý. A jelikož program je dlouhý a nechceme, aby kdokoliv žíznil a hladověl, nesmí chybět ani občerstvení.
A když už je řeč o programu, nesmíme zapomenout na hudbu! Protože na pódiu se budou taky dít věci. Pojďme se na to podívat blíž!
Márdi s Pítrsem, Ventolin či Buty
V pondělí 29. června zahajují v 9.30 program Klauni na volné noze, po nich se o slovo přihlásí Mixle v piksle. Pod krkolomným názvem se skrývají Márdi s Pítrsem z Vypsané fixy se svým dalším projektem, určeným pro děti. Následují Noisy Pots – sami sebe charakterizující jako DIY „kitchen electro“. Když nemáte buben, použijte hrnec! Alternativní pop předvedou čím dál populárnější Bert & Friends, kteří nedávno zabodovali debutovým albem ČESKÉ MOŘE. A na závěr (19.00) zlatý hřeb pondělního večera, hudebník Ventolin. Živý jednomužný elektronický projekt, který vás ovšem nenechá chladným (samozřejmě obrazně, objednáno máme to nejhezčí letní počasí).
V úterý 30. června se o vaši pozornost přihlásí kouzelník Mišuge (taktéž v 9.30), hudební program pro děti obstará Kájuška a všechny přítomné pak ve stylu rocku i popu roztančí česko-slovenské uskupení Deychey. Na vážnější notu zahraje legenda v novém kabátu – NEREZ & LUCIA, která má v repertoáru novinky i léty prověřené hity z pera Zuzany Navarové. A program zakončí v 19 hodin ostravský klenot BUTY, působící na scéně rovných čtyřicet let. Radek Pastrňák vás se svými parťáky vezme na poetický výlet do Tramtáryje a bude to zase Jízda!
Veškeré detaily k akci, přesný plán areálu a harmonogram najdete na webu www.letonapryglu.cz a na facebookové události! Přijďte si užít start léta se STAREZEM!