Festival Concentus Moraviae: víte, co znamená „Býti kvartetem“?

Čtyři roční doby, čtyři světové strany či čtyři barvy v balíčku karet – číslo čtyři v sobě nese řád a pocit úplnosti. Kouzelnou sílu má čtyřka i v hudbě. Kvarteto patří k nejosvědčenějším hudebním formacím, ať už jde o to smyčcové, vokální či o čtveřici jiných nástrojů.

Dramaturgické kvarteto ve složení (zleva) Simone Gramaglia, David Dittrich, Peter Jarůšek a Pavel Nikl | foto: Anežka Doleželová

Čtvrtou dekádu festivalu Concentus Moraviae zahájí plejáda fenomenálních kvartet z mnoha zemí, aby představila hudbu svých zemí i svůj vlastní interpretační podpis. Vedle mistrovských smyčcových kvartet se představí i jiná čtyřhlasá uskupení – vokální, saxofonové, klarinetové, violoncellové a perkusní – se stejným odhodláním udržet delikátní rovnováhu čtyř individualit.

Letošní dramaturgii nazvanou Býti kvartetem vytvořila čtveřice dramaturgů Peter Jarůšek, Simone Gramaglia, Pavel Nikl a David Dittrich. Posledně jmenovaný člen dramaturgického týmu svými dlouholetými zkušenostmi hudebního organizátora skvěle doplnil kvartetní praxi svých tří kolegů, kteří jsou aktivními a celosvětově uznávanými hudebníky. Výsledkem jejich spolupráce je bezprecedentní přehlídka naprosté světové špičky kvartetní hry, která proběhne ve více než dvaceti městech Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska, čekají nás i příjemné výlety do kraje Olomouckého a Zlínského.

Pavel Haas Quartet se jako rezidenční soubor představí na pěti večerech | foto: Robert Tichý

Festivalovým rezidenčním souborem je hvězdný Pavel Haas Quartet, který festival 28. května 2026 také slavnostně zahájí v historickém sále zámku Slavkov – Austerlitz. Na festivalu se dále představí výkvět současné mezinárodní smyčcové kvartetní scény. Zpoza oceánu dorazí americké ikony Brooklyn Rider a Calidore Quartet, německou scénu reprezentují Schumann Quartett, Leonkoro Quartet a originální Vision String Quartet, z Itálie přivítáme legendární Quartetto di Cremona, francouzskou rafinovanost představí Quatuor Danel, Quatuor Diotima a Modigliani Quartet, vrátí se k nám finští Meta4, v premiéře vystoupí polští Apollon Musagète Quartet, mezinárodní Chiaroscuro Quartet či britští Doric String Quartet, nebudou chybět ani české hvězdy Bennewitzovo a Zemlinského kvarteto.

Ve Slavkově u Brna vystoupí 20/6 kvarteto Opus13, absolutní vítěz Wigmore Hall International String Quartet Competition 2025 | foto: Benjamin Ealovega / Wigmore Hall

Zavedené ansámbly doplní nastupující hvězdy Fibonacci Quartet, Sukovo kvarteto a Opus13; posledně jmenované norsko-švédské kvarteto získalo možnost vystoupení na našem festivalu jako jednu z atraktivních ocenění pro absolutního vítěze prestižní Wigmore Hall International String Quartet Competition, s níž náš festival nově spolupracuje. S podobně tradiční dramaturgií jako smyčcová kvarteta vystoupí i „nesmyčcová“ uskupení: Trio Bohémo doplněné violistou Avrim Levitanem, BL!NDMAN [sax] a vokální Graindelavoix.

Epoque Quartet s Dashou 9/6 přivezou do Rájce-Jestřebí slavný projekt Ellaboration | foto: Josef Malina

Dramaturgický tým neopomněl ani festivalové tradiční přesahy do jiných žánrů; v programu tak svou druhou tvář představí němečtí Vision String Quartet, vrátí se oblíbení Epoque Quartet a Clarinet Factory, debut na festivalu čeká Cello Republic, vzácným hostem bude perkusní britský Colin Currie Quartet, čtveřici utvoří violoncellista Ivan Vokáč s jazzovým triem KBŠ. V několika skladbách kvartetní rovnováhu „naruší“ sólisté: violista Pavel Nikl, violoncellisté Peter Jarůšek a Lukáš Mareček, klavíristé Boris Giltburg a David Mareček, klarinetista Karel Dohnal, fagotista Tomáš Františ, hornista Přemysl Vojta, kontrabasista Petr Ries a zpěvačka Dasha. Na závěrečném koncertě pak Zemlinského kvarteto nabídne speciální program s hvězdnou sopranistkou Simonou Šaturovou.

Pro festival opět vznikla také nová skladba; tentokrát půjde o kompozici Between Worlds Pavla Klimashevského pro Ivana Vokáče a jazzové trio KBŠ, která ve světové premiéře zazní 16/6 v Hustopečích.

V sobotu 13/6 si vyjeďte do Lednicko-valtického areálu za Hudbou na kole | foto: Majda Slámová

Souběžně s koncerty festival připravuje bohatý doprovodný program. V přerovském industriálním Osmeku proběhne 5/6 celodenní bohatý festivalový program, v Kroměříži proběhnou mistrovské třídy pro mladá smyčcová kvarteta připravené ve spolupráci s respektovanou Staufferovou akademií z italské Cremony, kde se v dubnu odehrál festivalový prolog. Na letošní festivalové paletě samozřejmě nebudou chybět oblíbené tradiční akce Hudba na kole a Golf for Music.

