Evropa musí okamžitě jednat, jinak na to doplatí její pacienti

1 Centrum pro inovace v regulační vědě (2024), stručné informace pro výzkum a vývoj č. 93: New drug approvals in six major authorities 2014-2023: Changing regulatory landscape and facilitated regulatory pathways. Centrum pro inovace v regulační vědě (Centre for Innovation in Regulatory Science, CIRS), Londýn, UK: Odkaz. 2 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, obrázek 10.12 v publikaci „Health at a Glance 2019: OECD Indicators“: Odkaz. 3 IQVIA, Assessing the clinical trial ecosystem in Europe, závěrečná zpráva, říjen 2024: efpia_ve_iqvia_assessing-the-clinical-trial-ct-ecosystem.pdf.