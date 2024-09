EKOFILM slaví 50 let: Jubilejní ročník nabídne filmy, debaty i koncert

Do soutěžní přehlídky se letos hlásilo přes dvě stě filmů. Dramaturgie nakonec vybrala 25 snímků z 16 zemí světa. „EKOFILM letos slaví padesát let své existence. Neznám na světě žádný jiný festival o životním prostředí, který by měl takovouto neuvěřitelnou tradici. Už půl století představuje EKOFILM české i mezinárodní veřejnosti špičkové světové filmy zaměřené na ochranu a pochopení přírody,“ říká Ladislav Miko, který plní roli prezidenta festivalu již 10. rokem. Letošní rok vládnou soutěžní přehlídce filmy z evropské produkce. Těch se do finálové přehlídky probojovalo hned 20. Z mimoevropské produkce dodaly filmy také Spojené státy americké, Kanada nebo Austrálie. „Je to fascinující přehlídka příběhů z různých koutů planety a já věřím, že si filmy i setkání s tvůrci diváci užijí,“ doplňuje Ladislav Miko.

Festival nabídne tři soutěžní sekce. Přehlídku celovečerních environmentálních filmů Krásy přírody doplní mezinárodní soutěž středometrážních filmů a samostatných dílů dokumentárních sérií s názvem Vize přírody. Třetí soutěžní sekce Ve zkratce představí krátké filmy. „Finálový výběr nabízí rozmanitou nabídku témat, která rezonují jak v lokální, tak i mezinárodní environmentální diskuzi. Vybrali jsme intenzivní příběhy lidí a komunit, které stojí přímo uprostřed environmentálních kauz, a na druhé straně třeba i vizuálně ohromující záběry mikroorganismů i větších živočichů,“ popisuje dramaturgyně festivalu Jitka Kotrlová a dodává: „Oproti minulým letům vnímáme nárůst témat, která hledají inovativní řešení ekologických problémů a také dávají větší prostor přírodě jako takové a její síle. Některé z nich přinášejí i výpověď o pokoře, kterou jako společnost ve vztahu k přírodě někdy postrádáme.“

Mezi zajímavé tituly patří třeba australský dokument Po dešti o neobjevených druzích hub, francouzský snímek Low-Tech o jednoduchých environmentálních technologiích či český dokument Jiříkovo vidění o hledání řešení pro záchranu planety.

Jak (ne)zabít přírodu

Ani letos nechybí jedno hlavní téma, kolem kterého se budou točit hlavně diskuze a doprovodný program. „Chceme se v letošním jubilejním 50. ročníku více zaměřit na téma konfliktů a jejich dopadů na životní prostředí. Nejde přitom jen o válečné konflikty, ale i o střety ve společnosti, na které v konečném důsledku doplácí hlavně příroda,“ prozrazuje ministr životního prostředí Petr Hladík, jehož resort má organizaci festivalu na starosti. „Jde o to, abychom rozpoznali a pochopili složitost vztahů mezi lidskou civilizací a přírodním světem, stejně jako konflikty, které se v přírodě odehrávají nezávisle na lidské přítomnosti,“ doplňuje ministr Hladík.

Bohatý doprovodný program nabídne několik besed na Fakultě sociálních studií MU. Úvodní debata s ministrem Hladíkem nese název Jak sjednat mír mezi člověkem a přírodou?. Další diskuze se zaměří na transformaci společnosti k udržitelnosti a dopady válečných konfliktů na přírodu.

Hudební fanoušci se mohou těšit na open air koncert Dana Bárty s Robert Balzar Triem. Pro rodiny s dětmi je připraven Rodinný den v Zoo Brno s Labyrintem živlů, kde děti prozkoumají čtyři přírodní síly. Program doplní promítání nesoutěžních filmů, beseda s cestovatelem Petrem Horkým a show s protagonisty pořadu České televize Terčin zvířecí svět.

Hlavním místem konání bude Cinema City Velký Špalíček, ale akce se uskuteční i na dalších místech v Brně. Kompletní program je k dispozici na webu ekofilm.cz.