EGLO: Váš domov si zaslouží víc než jen světlo

Právě tohle si dobře uvědomuje renomovaný výrobce svítidel EGLO, a proto v jeho specializovaném obchodě v Brně v Modřicích najdete také širokou nabídku bytových doplňků a nábytku.

Pokud se spojí špičkový design, chytrá řešení a cenová dostupnost, vznikne místo, které vás při návštěvě obchodu nadchne na první pohled. Na Vídeňské třídě v Modřicích můžete už druhým rokem navštívit specializovanou prodejnu rozzářenou stovkami svítidel do domácnosti, ale také inspirativními doplňky a nábytkem. EGLO v Modřicích je místem, kam si můžete přijet třeba jen pro nápady, jak proměnit či vylepšit váš interiér.

Katalogy EGLO obsahují nepřeberně svítidel všemožných stylů, vyberou si jak příznivci moderny a minimalismu, tak i konzervativnější zákazníci, třeba se zálibou v retro stylu. Ale jak už bylo zmíněno, EGLO už dávno není jen o světle. Naše rozsáhlá kolekce EGLO Living je plná bytových doplňků a nábytku, které vašemu domovu dodají charakter: stylové pohovky a křesla, elegantní komody, moderní stoly i dekorace, které ladí se svítidly do posledního detailu. Díky tomu si můžete vytvořit harmonický interiér od podlahy až po strop – a přesně podle svého vkusu.

Sázíte v životě na chytré technologie? Potom určitě vyzkoušejte systém connect.Z, který vám dovolí měnit barvy, intenzitu a atmosféru světla pouhým kliknutím. Jaké výhody takové inteligentní osvětlení vnese do vašeho domova, to si můžete vyzkoušet právě v naší prodejně za odborné asistence prodavačů. Zakládáme si na osobním přístupu k zákazníkům, proto se v naší prodejně setkáte s empatickým a odborně poučeným přístupem našich zaměstnanců. Nemusíte se ale obávat vysokých cen, které většinu zákazníků odrazují od luxusních a drahých designových showroomů. EGLO dokáže nabídnout svítidla prakticky ve všech cenových kategorií od ekonomických až po výběrové luxusní řady. Ostatně o tom, co je vhodné právě pro vás, si můžete v těchto prodejnách popovídat s odborníky u šálku kávy nebo sklenky prosecca, které vám zde rádi zdarma nabídnou pro zpříjemnění výběru.

Zakoupením svítidel ale ještě nekončíme. Kromě odborného poradenství při výběru si k zakoupeným výrobkům u nás můžete objednat také montážní služby za velmi přátelské ceny. Jsme připraveni vám na vyžádání vypracovat i komplexní návrh osvětlení pro vás domov – v případě, že si následně svítidla objednáte u nás, tento návrh od nás obdržíte zdarma.

Přijďte se přesvědčit, že EGLO je víc než obchod – je to inspirace pro váš styl bydlení:

EGLO Brno - Brněnská 684, 664 42 Modřice, Telefon: 734 140 152
Více informací a e-shop: www.eglo.cz

