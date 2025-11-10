Dva bratři se z rodinného truhlářství vydali vlastní cestou

Bratři Martin a Roman Parolkovi se z hájemství truhlárny svého otce odvážně vrhli do světa online byznysu, kterému zpravidla dominují obří hráči.

Bratři Martin a Roman Parolkovi | foto: Truhlářství Roman Parolek, s.r.o.

Martin Parolek nám vyprávěl, jak se mu s bratrem podařilo vybudovat úspěšný e-shop s domácími spotřebiči a proč je podle nich osobní přístup důležitější než nízká cena. Odhaluje tajemství pohádkového růstu firmy Parolek-shop.cz i plány do budoucna.

Před 26 lety začal váš otec s výrobou nábytku, vy jste se k němu s bratrem Romanem po 11 letech přidali. Jaké to bylo navázat na rodinnou tradici a co vás na práci v truhlářské dílně bavilo?

Vlastně celý život jsme byli vedeni k manuální práci, takže bylo celkem přirozené, že navážeme na rodinnou tradici. Práce v dílně pro nás byla od začátku samozřejmostí a lákala nás možnost tvořit něco rukama, co lidem dělá radost a slouží jim dlouhé roky.

Proč jste se s bratrem rozhodli změnit směr a začít se specializovat na spotřebiče? Byl to risk, který se vyplatil, nebo jste v tom viděli jasnou příležitost?

Nejprve to byl jen doplněk k truhlářství – nabízeli jsme zákazníkům spotřebiče spolu s kuchyněmi. Postupně jsme ale zjistili, že nám to jde, baví nás to a vidíme v tom velký potenciál. Risk to byl obrovský – investovali jsme spoustu peněz do rozvoje e-shopu a skoro všichni nás od toho zrazovali, protože trh prý ovládají velcí hráči jako Alza, Datart nebo Mall. Ale my jsme věřili, že když k tomu přidáme osobní přístup a odborné poradenství, zákazníci si nás najdou. A vyplatilo se to.

Vedení rodinného podniku je velkou výzvou. Jaké je to pracovat každý den bok po boku s bratrem? Máte rozdělené role, nebo děláte všechno společně?

Upřímně – ani jeden z nás si neumí představit pracovat bez toho druhého, protože jsme to nikdy nezažili. Víme ale, že se skvěle doplňujeme. Roman je nesmírně pracovitý a pečlivý, já se zase snažím udržovat nadhled a přemýšlet nad tím, jak věci posouvat dál. Role máme rozdělené – Roman má na starosti přijaté objednávky, B2B spolupráci a komunikaci s partnery, já řeším technické zázemí e-shopu a marketing.

Máte nejširší výběr vestavných spotřebičů na trhu a značky vás samy oslovují s nabídkou spolupráce. Spolupracujete s více než 250 truhláři a architekty. Právě to jsou vaše největší konkurenční trumfy?

Naším největším trumfem je určitě odborné poradenství. Díky tomu, že jsme roky spotřebiče montovali do našich kuchyní, nám prošly rukama doslova tisíce kusů. A zároveň jsme vždy dostávali přímou zpětnou vazbu od zákazníků, jestli naše doporučení bylo správné. Díky tomu spotřebiče neznáme jen „z katalogu“, ale i z praxe, což je něco, co většina konkurence nabídnout nemůže.

Bratři Martin a Roman Parolkovi

Za první rok fungování e-shopu jste dosáhli obratu 700 tisíc, letos plánujete 100 milionů. Jak se vám podařilo dosáhnout tak raketového růstu za pouhé tři roky?

Bylo za tím opravdu hodně práce a odhodlání, často od rána do večera bez volných víkendů. Velkou roli hrálo i to, že jsme měli dobré zázemí z naší truhlářské činnosti a mohli se opřít o existující síť kontaktů a zkušeností.

Jaké máte s firmou plány do budoucna? Slyšela jsem, že plánujete otevřít nové kuchyňské studio…

Ano, v budoucnu bychom rádi otevřeli kuchyňské studio v Boskovicích. Chtěli bychom tam čas od času pořádat akce s profesionálním kuchařem, který by zákazníkům ukázal, jak naše spotřebiče fungují v praxi – ideálně v příjemné atmosféře se sklenkou vína v ruce. Zatím je to ale spíš dlouhodobý plán, protože e-shop nám zatím zabírá mnohem více času, než jsme na začátku čekali.

