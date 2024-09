Dornia je skvělou investiční příležitostí

„Právě lokalita představuje největší kouzlo polyfunkčního domu Dornia,“ říká Tomáš Kučera, jednatel realitní a developerské společnosti PEGAS REAL & DEVELOPMENT. Ta se realitám věnuje od roku 2008.

Tomáš Kučera

V čem spočívá to největší kouzlo?

Polyfunkční dům Dornia roste 800 metrů od Vaňkovky, jednoho z nejoblíbenějších nákupních středisek v Brně. Dornia je však umístěna ve vnitrobloku na ulici Dornych, díky čemuž o frekventované ulici vůbec nevíte. Za pár minut se pěšky dostanete nejen na zastávku MHD, ale také na autobusové nádraží Zvonařka, v docházkové vzdálenosti je taky hlavní nádraží i samotné centrum města. V nejbližším okolí je supermarket, restaurace a fitness centra.

Kolik bytů je v současné době prodaných?

Máme prodanou třetinu bytů. A jen pro zajímavost, pouze u dvou budoucích majitelů víme, že tam chtějí bydlet. Všichni ostatní si byt kupují jako investiční.

Mohou budoucí majitelé očekávat velkou poptávku po těchto bytech ze strany nájemníků?

Ano, poptávka bude vysoká nejen díky atraktivní lokalitě. Jen deset minut pěší chůze se nachází nový business park Vlněna, kde sídlí firmy jako Infosys, Avast, Zebra Technologies, KPMG nebo Oracle Net Suite a celkem tady pracuje kolem 3 500 lidí. Dá se tedy předpokládat, že zájem o pronájem bude především ze strany zaměstnanců těchto firem. Do práce to budou mít blízko, po cestě z ní se staví koupit třeba sushi ve Vaňkovce na večeři (úsměv).

Jde o malometrážní byty. Co studenti?

Ti mohou tvořit také významnou část nájemníků. Když si větší byt o velikosti 30 m2 pronajmou dva spolubydlící, bude to skvělá alternativa kolejí. Jejich kapacita v Brně je nedostačující, takže Dornia představuje ideální náhradu.

Potenciální majitele by jistě zajímalo zhodnocení investičního bytu.

Kdo chce investovat do bydlení, má u nás velmi dobré zhodnocení. Když vezmeme nejtypičtější byt, který tam máme, tedy 1+kk o 19 m2 plus 5 m2 balkon, tak ten pronajme minimálně za 12 tisíc měsíčně, tedy nějakých 600 korun za metr čtvereční. To představuje přibližně dvojnásobný výnos oproti současnému průměru v Brně.

Proč by si zájemce měl byt koupit právě teď? Nemá počkat na nižší úrokové sazby?

Počkat může, ale dá se předpokládat, že spolu s tím vzroste poptávka, díky čemuž půjdou ceny nahoru. To je i náš scénář, jakmile teď doprodáme několik bytů, zveřejníme ceník s vyššími cenami na další byty. A kdo bude otálet, nebude mít takový výběr.

Kdy bude hotovo?

Všichni se mohou přetrhnout, aby bylo hotovo na letošní Vánoce. Smluvně je to únor 2025.

Polyfunkční dům nabízí především byty odispozici 1+kk. Jsou malé byty současný trend?

Je to trend, ale ne takový, že by si jej zájemci sami přáli. Staví se málo, byty jsou drahé, takže si větší byt třeba nemohou dovolit. V Brně je to dané i nefunkčním územním plánováním. Proto využijte této ojedinělé nabídky, než se ceny zase zvednou.

www.dornia.pegasreal.cz