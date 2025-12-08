Dolní Morava mění pravidla horské zimy: přichází Melori aqua & spa

Dolní Morava vstupuje do nové éry – propojuje dobrodružství s klidem, adrenalin s relaxací a zimu s teplem.

Dolní Morava mění pravidla horské zimy: přichází Melori aqua & spa | foto: SNĚŽNÍK, a.s.

Když se řekne Dolní Morava, většině z nás se vybaví majestátní hřebeny Králického Sněžníku, legendární visutý most Sky Bridge 721 nebo nekonečné sjezdovky. Letos však přibyl nový důvod, proč se do tohoto koutu hor zamilovat znovu a ještě víc – rodí se zde MELORI aqua & spa, nejkrásnější horské wellness v České republice.

MELORI – DOTKNI SE VODY, DÝCHEJ HORY, POSLOUCHEJ LESY

Nový wellness komplex MELORI, který se otevře v druhé polovině zimní sezony, v sobě spojuje to nejlepší z horské přírody, architektury i moderních technologií. Ať už přijdete z mrazivé sjezdovky nebo z výletu na běžkách, tady se dáte opět dohromady.

Velkorysé bazénové patro – více než 550 m2 vodní plochy – nabídne zážitkový bazén s masážními lavicemi, plavecké dráhy, venkovní výplavový bazén s výhledem na hory i dětský Spray park s brouzdalištěm. Tři tobogány s délkou přes 90 metrů, z toho jeden závodní dvojtobogán, nadchnou všechny, kteří milují dobrodružství i v teple. Ti unavenější si mohou vychutnat chvíle odpočinku na lehátkách nebo ve wellness bistru, kde si užijí propojení chutné gastronomie s výhledem na zimní krajinu.

Srdcem MELORI je ojedinělý saunový svět, který je skutečnou ódou na přírodu Dolní Moravy. Vstup do této části je limitovaný věkem 15 let, návštěvníky tak čeká nikým nerušený odpočinek. Uvnitř najdete dvě suché sauny, dvě parní komory, Kneippův chodník a zážitkové sprchy nebo odpočívárny. Každá sauna je jiná, každá je jedinečná. V medové sauně se linou vůně pláství, bylinková sauna vám připomene horskou louku v plném květu. V parní solné komoře se uvolní tělo i mysl a v bylinkové komoře pod hvězdnou oblohou – skutečnou kopií oblohy nad Králickým Sněžníkem – pocítíte, jak se v horách čas rozpouští.

Venkovní část wellness doplňují dvě venkovní jezera obklopená severským srubem s tradičními saunovými ceremoniály, panorama s ohřívárnou s výhledem na horský hřeben Klepáč a okouzlující párou nad jezerem, kde se můžete osvěžit pod ochlazovacími vodopády. Kdo si chce dopřát naprostý klid, zamíří do privátních wellness pro dva nebo čtyři s vířivkou, saunou a odpočívárnou, nebo si vychutná čajový rituál ve wellness čajovně u krbu. Také se můžete nechat hýčkat hřejivými wellness procedurami nebo koupelí v originální Bali vaně. Pro chvíle v pohybu je tu velkorysé moderní fitness s nádherným výhledem na hory.

JEDINEČNÝ DĚTSKÝ SPRAY PARK A ZÁBAVA PRO NEJMENŠÍ

Vstupte s dětmi do světa, kde voda ožívá! Originální tematický Spray park přináší více než 150 m² radosti, her a smíchu. Najdete tu hrací prvky s motivy Mateřídoušky, jesenického zvonku či Mamutíka, které znáte z animačních programů ve Wellness hotelu Vista. Vodní děla, skluzavka, mamutí kly se sprškami i květy plné vodních překvapení tvoří kouzelné místo, jehož králem je obří Mamutík vysoký 2,8 metru.

MELORI není jen krásné, ale i chytré a ekologické. Až 80 % vody se zde recykluje, teplo ze saun se vrací zpět do objektu, a celý provoz je řízený systémem chytrých technologií. Materiály pocházejí z místního údolí – kameny, dřevo i motivy přírody – aby wellness bylo opravdovým pokračováním hor, které ho obklopují.

MELORI V KOSTCE

  • Kapacita: 400 osob
  • Bazény: vnitřní zážitkový, výplavový venkovní, letní venkovní
  • Tobogány: 3 (jízda v kruhu nebo závodní Body2Racer s délkou jízdy přes 93 m)
  • Sauny a páry: 7 (medová, bylinková, solná, ceremoniální aj.)
  • Zábava navíc: Spray park pro děti, wellness čajovna, privátní wellness

www.melori.cz

ZIMA NA DOLNÍ MORAVĚ – SNÍH, RELAX I DOBRODRUŽSTVÍ

Zatímco MELORI slibuje teplo, Dolní Morava zůstává synonymem zimní zábavy. Moderní horský resort nabízí nejdelší sjezdovku v Česku – 3,7 kilometru čisté radosti, a celkově 10 kilometrů dokonale upravených svahů všech obtížností. Od přehledných modrých tratí pro rodiny až po jednu z nejprudších sjezdovek v republice.

Nechybí snow fun zóna s klopenkami, terénními vlnami, tunely a crossovou tratí světových parametrů. Nejmenší lyžaři se vyřádí v Mamutíkově skiparku, kde se zábava mění v nenápadnou školu lyžování. Každý pátek se tu koná Mamutíkův závod pro děti a každou sobotu si mohou dospělí dopřát „První stopu“ – ranní jízdu po čerstvém manšestru se skleničkou prosecca.

Resort láká i na zimní zážitky mimo sjezdovku: Sky Bridge 721, Stezku v oblacích, Mamutí horskou dráhu, večerní sáňkařskou dráhu i skialpové a běžkařské trasy. Když se přidá jistota sněhu díky nejmodernějšímu zasněžovacímu systému v Česku, není důvod váhat.

Díky systému online flexi cen skipasů se navíc lyžování vyplatí – čím dříve koupíte, tím méně zaplatíte. Skipasy: od 690 Kč při nákupu online, děti do 6 let mají skipas zdarma a zvýhodněné dětské ceny platí až do 15 let.

Více info: www.dolnimorava.cz

UBYTUJTE SE PŘÍMO U SJEZDOVKY

Wellness hotel Vista

Čtyřhvězdičkový rodinný hotel přímo u sjezdovky s vyhlášenými animačními programy, bazénem a saunovým světem a špičkovou gastronomií. Animační programy probíhají 12 hodin denně. Více info www.hotel-dolnimorava.cz

Vista Apartments

Moderní horské apartmány jen pár kroků od sjezdovky s kuchyní, obývacím pokojem a skvělým zázemím pro aktivní dovolenou na horách. V každém domě najdete lobby pro večerní posezení s přáteli, dětskou hernu i uzamykatelné vyhřívané skřínky na lyže. Přímo od dveří na sjezdovku i zpět vás pohodlně odveze resortní shuttle bus. Více info www.vista-apartments.cz

