DOLNÍ MORAVA: adrenalin, hory smíchu a 721 metrů napětí ve vzduchu

Jen si to představte: visutý most spojující dva horské hřebeny, který prověří kolena i odvahu návštěvníků, Stezka v oblacích, kde se nad krajinou cítíte jako na křídlech, a Mamutí horská dráha, kde děti křičí nadšením a dospělí také… jen to nepřiznají.