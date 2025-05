Dokonalý interiér malého bytu? Sklápět můžete skoro každý kus nábytku | foto: SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s.r.o.

Díky moderním řešením můžete i na malém prostoru žít kvalitně, prakticky a esteticky.

Klíčem k úspěšnému zařízení malého bytu je multifunkční nábytek. Nábytkové kousky, které plní více funkcí najednou, dokáží efektivně ušetřit cenné centimetry prostoru. „Skvělým příkladem jsou rozkládací pohovky s úložným prostorem, vyklápěcí stoly nebo sklápěcí postele. Multifunkční nábytek vám umožní snadno proměnit obývací pokoj v ložnici nebo pracovnu během okamžiku,“ uvádí interiérový designér Petr Výmola.

Během pár vteřin dokážete proměnit obývací pokoj s kuchyní v pohodlnou ložnici. | foto: Iridium / Flexibyt

Revoluce v úspoře místa u postelí

Sklopné postele jsou dnes mnohem víc než jen praktickým kusem nábytku. Moderní designové kusy dokáží během pár chvil proměnit ložnici v plně funkční obývací pokoj nebo pracovnu. Klíčovou výhodou je jejich variabilita a schopnost dokonale splynout s interiérem. Jedním z průkopníků v této oblasti je brněnské interiérové studio Iridium. S projektem Flexibyt šli ještě dál. Jejich nábytek 2v1 kombinuje lůžko se sedačkou nebo pracovním stolem. „Během dne máte k dispozici plnohodnotný obývací pokoj, který si na noc jednoduše proměníte na ložnici,“ říká k Flexibytu designér Výmola.

Postele jsou vybaveny speciálním mechanismem umožňujícím snadné sklápění. Při denním provozu jsou téměř neviditelné a plně integrované do designu místnosti. Stačí jednoduchý pohyb a lůžko se vyklopí z vestavěné skříně nebo nábytkové stěny. Flexibyt nabízí modely, kde je postel přímo součástí sedací soupravy nebo pracovního stolu.

Realizace studia Iridium s interiérem Flexibyt – obývací pokoj s kombinací sklopné postele a pracovního stolu | foto: Iridium / Flexibyt

Využijte stěny naplno. Světlé barvy a promyšlené osvětlení opticky zvětší prostor

Pokud nelze byt rozšířit do šířky, využijte prostor do výšky. Police až ke stropu, vysoké úzké skříně nebo závěsné systémy, které dokáží poskytnout dostatek úložného prostoru, aniž by zabraly cenné místo na podlaze. Vertikální řešení působí vzdušněji a opticky interiér zvětší. Jedním ze základních pravidel malých interiérů je používání světlých barev na stěny i nábytek. Bílá a jemné pastelové tóny prostor opticky zvětšují a dodají mu svěží atmosféru. Stejně důležité je i osvětlení – kromě hlavního světla využijte bodová světla, LED pásky či stojací lampy umístěné tak, aby rozjasnily každý kout bytu.

Vestavěné skříně maximalizují úložné prostory a efektivně využijí každé místo interiéru. | foto: Iridium / Flexibyt

V hlavní roli minimalismus

Současný trend minimalismu perfektně zapadá do konceptu malometrážního bydlení. Omezit množství předmětů znamená získat více volného prostoru a přehlednosti v bytě. Zbavte se nepotřebných věcí a ponechte si pouze nezbytné – oceníte nejen vzdušnější interiér, ale také menší nároky na úklid a údržbu.

Kvalitní bydlení není o množství čtverečních metrů. Nebojte se zeptat profesionálů

Moderní bydlení již dávno není jen o velkém prostoru, ale především o chytrém a flexibilním řešení doslova každého centimetru. Sklopné postele a multifunkční nábytek jsou toho jasným důkazem.

Malometrážní bydlení je výzvou, která otevírá dveře kreativitě a chytrým řešením, ať už zařizujete nový byt nebo rekonstruujete. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe zařídit byt, neváhejte se obrátit na odborníky. „Profesionální interiérový designér nebo architekt vám navrhne řešení přesně podle vašich potřeb a preferencí. Investice se vám násobně vrátí nejen v komfortu při každodenním užívání,“ doplňuje Petr Výmola ze studia Iridium.