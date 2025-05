Do světa hudebního divadla: festival Dokořán v Městském divadle Brno

Díky pečlivě volené dramaturgii vás ve dnech 13.–19. června 2025 v MdB čeká výběr těch nejzajímavějších inscenací představujících to nejlepší, co se v dané oblasti aktuálně odehrává na tuzemských i zahraničních jevištích.

V pátek 13. června festival Dokořán na Činoherní scéně zahájí hostící Městské divadlo Brno jedním z nejpopulárnějších muzikálů dneška Drahý Evane Hansene, jenž díky chytlavým písním a aktuálním tématům sociálních sítí a osamělosti osloví diváky napříč generacemi. Před představením proběhne tradiční slavnostní předání Cen magazínu Musical-opereta pro nejlepšího herce, herečku a inscenaci roku 2024. Následovat jej na Hudební scéně MdB bude jukebox muzikál o legendárním písňovém festivalu Zlatá lýra, v němž soubor Divadla Andreja Bagara v Nitre poodhalí jeho zákulisí a představí festival Bratislavská lyra jako fenomén doby, bez nostalgie a idealizace, ale s nadhledem a humorem.

Zlatá lýra | foto: archiv Divadla Andreja Bagara v Nitre

V sobotu 14. června vás na Činoherní scéně vzruší vášnivé muzikálové drama pro dva herce Thrill Me, v němž v příběhu podle skutečné události o studentech práv, kteří spáchali „zločin století“, excelují Lukáš Adam a Richard Pekárek. Na Hudební scéně poté Klicperovo divadlo z Hradce Králové vzdá poctu výjimečné ženě a zpěvačce, hradecké rodačce Zuzaně Navarové ojedinělým hudebním projektem A pak usnu a vstanu.

Thrill Me | foto: archiv Lukáše Adama a Richarda Pekárka

Nedělní odpoledne 15. června bude na Činoherní scéně patřit Horáckému divadlu Jihlava, které zahraje pohádkový muzikál pro celou rodinu Velká porucha se spoustou nápadité hudby, tance, akčních scén a samozřejmě lásky. Nedělní večer na Hudební scéně pak nabídne tragikomedii s písněmi o ikoně světového showbusinessu, jíž byla fenomenální zpěvačka, filmová hvězda, nejzářivější a současně nejtragičtější americká star Judy Garland. Inscenace Judy pražského Studia DVA vás nechá nahlédnout do jednoho z jejích posledních pokusů o návrat na scénu v titulní roli s Monikou Absolonovou.

V pondělí 16. června se Činoherní scéna promění v rozhlasové studio, v němž ostravské Národní divadlo moravskoslezské se svým původním komorním muzikálovým dramatem Interview rozehraje nevyzpytatelný rozhovor ostříleného, ale znuděného moderátora, jehož z rutiny vytrhne neznámá žena, jež se objeví ve vysílání. Nato bude na programu Hudební scény světově proslulá klasika žánru, rocková opera Jesus Christ Superstar v provedení Slováckého divadla Uherské Hradiště.

Interview | foto: archiv Národního divadla moravskoslezského, Ostrava

V úterý 17. června na Činoherní scénu zavítá pražské Hudební divadlo Karlín, aby představilo hudební grotesku s verši a písněmi Ivana Mládka Močál Story, v níž kromě samotných Mládkových písní nebudou chybět ani postavy z nich, jako třeba Jožin z bažin nebo Jenda Benda. Hudební scéna se posléze stane dějištěm pro historickou komedii ve stylu popového koncertu s názvem Six. Pestrý a bujarý večírek v podání Divadla J. K. Tyla v Plzni kombinuje muzikál, popový koncert a historická fakta a každá z šesti manželek britského krále Jindřicha VIII. vám během něj postupně povypráví pikantnosti ze života s jejich společným manželem.

A vskutku světový epilog festivalu zajistí Kazalište Komedija Zagreb, jež z Chorvatska na Hudební scénu ve čtvrtek 19. června přiveze jeden z nejoblíbenějších muzikálů historie Les Misérables / Bídníci. Velkolepá inscenace mapující životní osudy galejníka Jeana Valjeana a komisaře Javerta bude uvedena v chorvatštině s českými titulky.

Les Misérables / Bídníci | foto: archiv Městského divadla Brno

A protože hudby není nikdy dost, doplní přehlídku hudebních inscenací také pestrý off program na Dvoraně MdB, která ožije závěrečným muzikálovým vystoupením 2. ročníku Muzikálové školy při MdB i pěti skvělými koncerty. Originální a lahodný koktejl sestavený z ingrediencí z různých koutů hudebního světa ve vlastních aranžích pro vás namíchá suverénně šlapající šestice pánů Sixmen. Kapela Meteor z Prahy přiveze klasické hity české pop-music 60. let. V osobité interpretační one-man show Play Jesus vzdá Oldřich Smysl poctu tvorbě Andrewa Lloyd Webbera. Nebude chybět ani dámský smyčcový kvartet hudebnic Městského divadla Brno Señoritas v žánrovém rozpětí od vážné hudby k popu a legendární brněnská revivalová kapela s písněmi The Beatles The Glass Onion. Vstup na celý off program je zcela zdarma.

Ve středu 18. června 2025 v 10.00 hodin v Klubu MdB festival ve veřejné debatě nazvané Kulatý stůl o hudebním divadle zhodnotí pozvaní odborníci (nejen) na tuzemské hudební divadlo. Otevřeno všem, kteří mají rádi divadlo, jež mluví, zpívá a tančí.

Vstupenky jsou již v prodeji v pokladnách Městského divadla Brno v Lidické ulici 16 nebo online na webu www.mdb.cz.