Děláme nakupování snazší

Dodávka osvětlení od prostějovské pobočky ITABu do otevřené prodejní plochy (tzv. walk through zone) na Letišti Václava Havla v Praze. | foto: ITAB Shop Concept CZ, a.s.

Firma ITAB byla založena už v 50. letech 20. století ve švédském městě Jönköping a na konci tisíciletí se díky tehdejšímu lídrovi Tordu Johanssonovi začala profilovat do mezinárodní společnosti, která se stala významným výrobcem a dodavatelem pokladních zón, regálových systémů a osvětlení pro obchodní řetězce po celém světě. Svou klíčovou divizi má také v Boskovicích a Prostějově, kde zaměstnává okolo 500 lidí.

„Loni nás hlavní akcionáři navštívili a byl jsem příjemně překvapený, jaký přehled a zájem o naši práci mají. U podobně velkých firem, jako jsme my, to rozhodně není obvyklé. Jejich přístup přispívá ke stabilitě, což nám dává velké možnosti dalšího rozvoje,“ říká generální ředitel ITAB Shop Concept CZ Aleš Zouhar, který ve firmě působí už tři desetiletí.

Kde všude ve světě může člověk najít pobočky firmy ITAB a do jakých zemí svoje zboží dodává?

Generální ředitel ITAB Shop Concept CZ Aleš Zouhar

V současné době jsme největší evropskou firmou, která vyrábí a dodává vybavení obchodů. Celosvětově působíme na pěti kontinentech a máme kolem šesti tisíc zaměstnanců, přičemž v Boskovicích pracuje pět stovek z nich. Každopádně kromě České republiky má ITAB své pobočky v Německu, Anglii, celé Skandinávii, Polsku, pobaltských republikách, Itálii, Francii, Španělsku i Portugalsku. Výrobní závody najdeme také v Číně nebo Saudské Arábii, USA, Mexiku, Austrálii i v jižní Americe. Každopádně jen z Boskovic a Prostějova dodáváme naše výrobky přímo do 38 zemí světa, měsíčně s nimi od nás míří přes pět stovek kamionů. Celkově produkty ITABu najdete v 76 státech a jejich počet stále roste.

Jaké konkrétní díly projdou vaší halou?

Naše portfolio je velmi široké, v průběhu jednoho roku vyrobíme více než 115 tisíc různých dílů, ale jedno mají společné – všechny slouží k vybavení obchodů a skladů. Jsou to regálové systémy, pokladní boxy, samoobslužné pokladny, osvětlení a také elektronické systémy jako vstupní automatické brány, digitální systémy, monitorovací systémy sloužící k optimalizaci prodeje, komunikační systémy a tak dále. Když to shrnu, v podstatě jde o veškeré vybavení obchodů kromě chlazení a nákupních vozíků. (úsměv)

Z jakých důvodů se zaměřujete právě na tohle odvětví a co vás na něm láká?

Na to se nedá odpovědět jednoduše. Začali jsme jako subdodavatel regálových systémů pro několik našich zákazníků a zjistili jsme, že tento typ výrobků není jen o vlastní výrobě, ale jde o velmi zajímavý segment. A jelikož zahrnuje design, vývoj koncepce prodeje i nové technologie, je také velmi dynamický. Zkrátka maloobchodní prodej prochází opravdu rychlým vývojem. Můžeme tak být kreativní a zároveň pomáhat našim zákazníkům vytvářet lepší prostředí pro všechny lidi, kteří nakupují. A nejde jen o kovové výrobky, ale vlastně o celou technologii. Tak jako architekt projektuje nový dům nebo konstruktér efektivnější stroj či lepší automobil, my vyvíjíme zařízení obchodů, aby v nich všichni lidé mohli snáze a lépe nakupovat. A taky je třeba říct, že nás to prostě baví.

Jaké trendy dnes „frčí“ ve vybavení obchodů?

Trendy jsou podobné jako v jiných oborech. Kromě funkčnosti se velký důraz klade na design a ergonomii. Trendem dnešní doby je také ekologická výroba, produkty v co největší míře z recyklovatelných materiálů a samozřejmě uzpůsobené tomu, aby se zákazník při nakupování cítil co nejlépe. Dnes si tak můžeme přímo v obchodech zjistit informace o výrobcích, nechat se k nim navigovat, vyzkoušet si je přímo na místě, případně si objednat zboží k vyzvednutí a dát si zatím kávu nebo malé občerstvení. A tak jako v každém oboru i v tom našem hraje velmi důležitou roli elektronika a digitalizace. Možná to pro běžného člověka není při nakupování viditelné, ale v pozadí je to klíčová záležitost.

Můžete se pochlubit nějakou technickou novinkou ve vaší výrobě?

Nevím, jestli bych to nazval chlubením, ale v posledních letech se nám podařilo investovat do nových technologií, jako jsou nejmodernější laserové řezací stroje, automatizované skladové systémy, manipulátory, plně robotizovaná ohýbací centra a aktuálně řešíme robotické svařovací pracoviště a technologii svařování laserem. Zvažujeme také investice, které rychle přispějí ke snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby energií. A také řešíme vlastní výrobu kyslíku a dusíku, jež potřebujeme pro naše technologie. Ale investujeme i do vzdělávání našich zaměstnanců i jejich zapojování do projektů zlepšujících naši práci. Jejich přístup je velmi aktivní, a to mi dělá velkou radost.

Jaká je vaše pracovní filozofie a hlavní priority?

Vnímám to z více úhlů pohledu. Ten první je, že se snažíme o to, abychom vyvíjeli a tvořili výrobky, které budou kvalitní a zároveň takové, aby koncoví zákazníci měli co nejlepší pocit z toho, kde a jak nakupují, jak se cítí a v jakém prostředí se nacházejí. Chceme navíc vyrábět ekologicky, abychom si všichni uvědomovali, že nejde jen o zisk, ale i o to, že žijeme v prostředí, které by mělo být zdravé pro nás i naše děti. Suma sumárum chceme být nejlepší v tom, co děláme.

A co další úhel pohledu?

Podporujeme sportovní a kulturní aktivity v našem městě a okolí, pomáháme charitativním projektům a nadacím. Záleží nám také na tom, aby se lidé v naší firmě cítili dobře. Vážíme si jich a vytváříme jim dobré podmínky pro práci a jejich další růst. Vím, že vždycky je co zlepšovat, ale doufám, že to naši zaměstnanci ve většině případů vnímají jako já.

Můžete nabídnout nějaký konkrétní příklad vašeho přístupu?

Před nějakou dobou jsme se bavili o tom, že by bylo fajn v Boskovicích rozšířit nabídku kulturních akcí a že v tom něco podnikneme. A tak jsme vymysleli, že uspořádáme hudební festival. Moje žena mi říkala, že to nemůžeme sami zvládnout, že to není vůbec jednoduché. Měla pravdu, ostatně jako vlastně vždy. (úsměv) Ale o to víc mě to namotivovalo k tomu, abychom do toho šli, hodně mi v tom také pomohla. Společně jsme si s lidmi ve firmě řekli, jak bychom to mohli zvládnout a po velkém úsilí nás všech se to podařilo. A tak vznikl festival Ticho Nechcem, který od roku 2017 v Boskovicích pořádáme. Měli jsme zde o té doby ty nejznámější české interprety a ze zahraničních u nás zahrál třeba Nazareth. A to je vlastně ta naše filozofie. Nebát se nových věcí, nemít strach udělat něco jinak, neobávat se třeba i trochu riskovat, ale při tom být pokorný a vděčný za to, co máme. Někomu možná pokora a vděčnost přijde jako slabost, ale věřte mi, že to tak není. Vše je o lidech a o tom opravdu „chtít“.

Co byste přál ITABu v Boskovicích a Prostějově do budoucna?

Víte, k narozeninám se většinou přeje hodně štěstí a zdraví a přesně to chci ITABu popřát i já. Hodně štěstí pro jeho zaměstnance, aby je práce bavila a byli spokojení v tom, co a jak dělají. A firmě, aby byla zdravá a dál se rozvíjela. Měli bychom chtít, abychom v našem oboru byli nejlepší a mohli být hrdí na to, kde a jak pracujeme. Když to tak bude, tak i naši zákazníci to budou cítit stejně a budou nám důvěřovat stejně jako dnes. Vím, že to není zrovna moc skromné přání a mnoho lidí se nad tím možná pousměje, ale myslím, že většina z našich lidí to tak vnímá, a moc bych si přál, aby to tak zůstalo. Firmu tvoří její zaměstnanci, a ne stroje a technologie. Ty jen napomáhají k dosažení cílů. Pokud budou naši lidé „chtít“, tak to je asi to nejvíc, co bych ITABu opravdu přál.