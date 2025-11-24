Darujte hvězdný zážitek: JazzFestBrno oslaví jubileum světovými jmény

Festival JazzFestBrno slaví čtvrtstoletí existence a k jubileu si nadělil luxusní dárky v podobě vystoupení nejvýznamnějších současných světových jazzmanů. A vy můžete tyto dárky nadělit svým blízkým.

Darujte hvězdný zážitek: JazzFestBrno oslaví jubileum světovými jmény | foto: JAZZFESTBRNO AHEAD, s.r.o.

Zážitek je totiž často lepší volbou než ohrané ponožky nebo bačkory – a navíc si ho obdarovaný může užít se svými blízkými, přáteli, rodinou či partnerem.

Opravdu je na co se těšit – každé jméno znamená pojem v současném světě jazzu a zároveň slibuje výjimečný zážitek. Posuďte sami: držitel 22 Grammy Béla Fleck, zpěvačka a basistka Esperanza Spalding, která kdysi na Grammy porazila Justina Biebera, Draka, Florence & the Machine či Mumford & Sons, nebo britské trio GoGo Penguin, jedna z nejsledovanějších kapel dneška.

„Máme z těch jmen prostě radost. Vystoupení naprosto stěžejních osobností dnešního jazzu v nejlepších brněnských sálech nám připomenou, jak současná, objevná a vzrušující je jejich hudba,“ říká s nadšením umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka.

Jubilejní pětadvacátý ročník zahájí 6. února v Sonu společným koncertem banjista Béla Fleck, harfeník Edmar Castañeda a bubeník Antonio Sánchez, tedy formace BEATrio. Na jednom pódiu se tak sejdou mistři svých nástrojů, dohromady držitelé 22 Grammy, aby ukázali, že i tato neobvyklá kombinace dokáže fungovat a strhnout diváky.

O týden později přijede do Brna nejvýznamnější současná jazzová osobnost střední generace, kontrabasistka, zpěvačka a skladatelka Esperanza Spalding, držitelka pěti Grammy, která ve své tvorbě osobitě propojuje jazz, fusion, neo soul, R&B, bossa novu a latinskoamerický jazz.

V sobotu 28. března se v Besedním domě představí dva stylotvorní umělci – klavírista, skladatel a držitel Grammy Brad Mehldau a devítinásobný držitel této ceny, kontrabasista a skladatel Christian McBride.

O měsíc později roztančí Sono britské instrumentální trio GoGo Penguin, které do své hudby přimíchává prvky trip-hopu, breakbeatu, minimalismu i progresivního rocku. Navozuje dojem precizní elektronické hudby, ovšem pouze s použitím akustických nástrojů – klavíru, kontrabasu a bicích.

A 5. května opět v Sonu vystoupí jedna z nejvýraznějších osobností moderního jazzu, charismatický saxofonista Joshua Redman, který se v Brně představí vůbec poprvé.

Takže – pokud chcete svým blízkým připravit krásné, překvapivé, veselé, a především hudební Vánoce, JazzFestBrno je pro vás to pravé.
Vstupenky na všechny koncerty jsou v prodeji na webu festivalu, kde najdete i kompletní program a další informace.

