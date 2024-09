Čtvrtinu nehod pod vlivem alkoholu vloni způsobili cyklisté

U cyklisty pod vlivem alkoholu je 4x vyšší pravděpodobnost zavinění nehody než u řidiče automobilu.

Cyklisté patří do ohrožené skupiny účastníků silničního provozu. Přesto v roce 2023 mohli za 26 % z celkového počtu 4 766 nehod zaviněných pod vlivem alkoholu. Při těchto kolizích zemřelo 34 lidí. Je důležité upozornit, že ve většině případu, konkrétně u 2 796 těchto nehod bylo viníkovi naměřeno 1,5 promile a více alkoholu.

Cyklista je ze zákona řidičem nemotorového vozidla a musí se řídit pravidly silničního provozu, avšak nemá povinnost vlastnit řidičské oprávnění. Položme si jednoduchou otázku. Pokud byste měli jako řidič motorového vozu sednout za volant a jet, byť jen pár kilometrů, dali byste si před cestou třeba dvě piva? Pokud jste odpověděli záporně, pak je to v nejlepším pořádku. Pokud ovšem vaše odpověď byla „ano“, pak jste nezodpovědní a riskujete svůj i cizí život. Neznáme přesně příčiny toho, proč lidé s alkoholem v krvi usedají na kolo. „Můžeme spekulovat o tom, že je v české kotlině zakotvená jakási tradice, kdy každý jezdil na kole do hospody a po několika pivech stejným prostředkem zase domů. Možná je za tím přesvědčení, že se zas až o tolik rizikové chování nejedná,“ říká ředitel Týmu silniční bezpečnosti Jan Polák. Nezapomínejte, že i cyklista se musí chovat ohleduplně, ukázněně a dodržovat pravidla.

Alkohol zajisté dodá dotyčnému sebedůvěru. Tím ale jeho „výhody“ končí. Snižuje totiž vnímání, zpomaluje reakce a celkově zhoršuje schopnosti cyklisty. Ten se stává nebezpečným nejen sobě, ale i ostatním účastníkům silničního provozu. Odborníci z americké Hopkinsovy univerzity uvádějí, že hladina alkoholu ve výši 0,8 promile zvyšuje riziko účasti řidiče automobilu na zaviněné dopravní nehodě zhruba 5x, u cyklisty až 20x. „Jízda na kole pod vlivem alkoholu je velmi nebezpečná. Jaká jsou specifická nebezpečí? Naročnější udržení rovnováhy na kole, nepředvídatelná jízdní stopa cyklisty, změna ostrosti vidění, ale i jeho hloubky, násobná nezodpovědnost opilého cyklisty bez přilby, případně nedostatečná viditelnost,“ vysvětluje Markéta Novotná z Týmu silniční bezpečnosti.

Cyklistou z hlediska silničního zákona jsou i osoby jedoucí na koloběžce nebo elektrokole do maximálního výkonu 250 W a maximální rychlosti 25 km/h. Ani v tomto případě neplatí výjimka. Pro vlastní i cizí bezpečnost není vhodné se v denních ani nočních hodinách na těchto prostředcích dopravovat pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Do potíží se cyklisté, tedy i jezdci na koloběžkách, mohou dostat, i když nic nezpůsobí. Pokud je zastaví policisté a provedou zkoušku na alkohol, pokuta je nemine. Od 1. ledna 2024 došlo ke zpřísnění sankcí. Cyklista se při jízdě pod vlivem alkoholu dopouští přestupku na úseku dopravy, za který mu hrozí ve správním řízení pokuta od 7 do 25 tisíc korun. Pokuta od 25 do 75 tisíc korun hrozí i v situaci, kdy se cyklista odmítne podrobit dechové zkoušce.

V České republice platí nulová tolerance alkoholu za volantem i řidítky. Stejná pravidla platí i na sousedním Slovensku. Většina států v Evropě je ale shovívavější k alkoholu za řidítky a mívá toleranci do 0,5 promile. Pozor musí dát cyklisté, kteří zároveň použijí vůz v Rakousku a Německu. V těchto zemích platí rozdílná tolerance u cyklistů a řidičů motorových vozidel. Konkrétně v Rakousku mohou cyklisté mít maximálně 0,8 promile alkoholu v krvi. V Německu můžete nasednout na kolo i s 1,6 promile. U řidičů motorových vozidel je ale povoleno v obou zemích množství alkoholu do 0,5 promile. U řidičů do 21 let je tolerance nulová.

Ve Španělsku, Portugalsku, Francii, Itálii, Švýcarsku, Chorvatsku, Nizozemsku, Lucembursku a Belgii je na cyklistu pohlíženo jako na řidiče motorového vozidla, může být tedy stejně pokutován. „Ve skandinávských státech, a to včetně Dánska nebo Velké Británie, v Irsku i Maďarsku není pro cyklisty stanoven oficiální limit alkoholu v krvi. Pokud ovšem policista usoudí, že jezdec na kole je pod vlivem alkoholu do té míry, že není schopen řídit kolo, s pokutou může počítat. V Polsku nesmí mít cyklista v krvi více než dvě desetiny promile,“ upřesňuje ředitel Týmu silniční bezpečnosti Jan Polák a závěrem dodává: „Jsem rád, že patříme k zemím s nulovou tolerancí alkoholu v krvi. Zvyšuje to bezpečnost všech účastníků silničního provozu včetně cyklistů.“