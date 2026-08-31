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Concentus Moraviae prozradil, co znamená „Býti kvartetem“

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V barokním divadle zámku Valtice se představil fenomenální Fibonacci Quartet, vítěz prestižní soutěže Premio Paolo Borciani, rezidenční kvarteto Royal Welsh College of Music and Drama a ansámbl Grand Résident v ProQuartet v Paříži pro sezóny 2025–2027. | foto: Jana Kotoučková / Concentus Moravaie 2026

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Letošním ročníkem Mezinárodní hudební festival Concentus Moraviae potvrdil své výjimečné postavení mezi nejvýznamnějšími festivaly klasické hudby ve střední Evropě.

Dramaturgické téma ročníku „Býti kvartetem“ představilo fenomén kvartetní hry v celé šíři – od tradičních smyčcových kvartet přes vokální, saxofonová či perkusní uskupení až po originální mezižánrové projekty.

Na konci června v dolnorakouském Wilfersdorfu festival slavnostně uzavřel svůj již 31. ročník, při kterém společně s publikem ve vyprodaných hledištích pátral po tom, co všechno v sobě skrývá sousloví „Býti kvartetem“. Indicie byly rozptýleny po dvou desítkách festivalových měst do čtyřiceti večerních koncertů, celodenní oblíbené akce Hudba na kole i třídenních intenzivních mistrovských kurzů. O své kvartetní zkušenosti se podělily soubory zblízka i zpoza oceánu, mladinké i s mnohaletými zkušenostmi, vyznávající starou hudbu i vášniví ambasadoři tvorby soudobé. Kolik kvartet, tolik odpovědí; jedna podmínka se v nich ale opakovala pokaždé: „Musí nás to společně těšit. Protože jenom tak dokážeme potěšit i publikum.“

Ve dnech 28. května až 26. června 2026 se uskutečnily čtyři desítky koncertů v jednadvaceti městech Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina a Dolního Rakouska s příjemnými výlety do kraje Olomouckého a Zlínského. Festival přivítal špičkové soubory z Evropy i ze zámoří a nabídl publiku mimořádně pestrou dramaturgii, která spojila vrcholná díla klasického repertoáru se soudobou hudbou, světovými premiérami i projekty přesahujícími hranice jednotlivých hudebních žánrů. Mnozí ze světově proslulých interpretů měli na festivalu svůj český debut. Koncerty ve všech zapojených městech se setkaly s velmi příznivým přijetím publika i místních partnerů. Historické památky, kostely, zámecké sály i kulturní centra znovu potvrdily, že jsou ideálním koncertním prostředím.

Potěšit se mistrovstvím rezidenčního souboru Pavel Haas Quartet bylo možno na pěti večerech, při nichž se hudebníci představili pokaždé s jiným programem, a to nejen v kvartetu, ale společně se svými kolegy jako kvinteto či dokonce okteto | foto: Majda Slámová / Concentus Moraviae 2026

Festivalovým rezidenčním souborem byl hvězdný Pavel Haas Quartet, který publikum nadchl v pěti různých programech. Zpoza oceánu dorazily americké ikony Brooklyn Rider a Calidore Quartet, německou scénu reprezentoval Schumann Quartett, Leonkoro Quartet a originální Vision String Quartet, z Itálie dojel legendární Quartetto di Cremona, francouzskou rafinovanost představil Quatuor Danel, Quatuor Diotima a Modigliani Quartet, finští Meta4 vystoupili na festivalu již podruhé, v premiéře vystoupili polští Apollon Musagète Quartet, mezinárodní Chiaroscuro Quartet i britští Doric String Quartet. Samozřejmě nechyběly ani české hvězdy Kvarteto České filharmonie, Bennewitzovo a Zemlinského kvarteto.

Festival s radostí sleduje a podporuje vycházející hvězdu Sukova kvarteta; letos mladí virtuózové zazářili při festivalovém prologu v italské Cremoně a v rámci hlavního programu na zámku v Lysicích. | foto: Jana Kotoučková / Concentus Moravaie 2026

Zavedené ansámbly doplnily nastupující hvězdy Fibonacci Quartet, Sukovo kvarteto a Opus13; posledně jmenované norsko-švédské kvarteto získalo možnost vystoupení na festivalu jako jednu z atraktivních ocenění pro absolutního vítěze prestižní Wigmore Hall International String Quartet Competition, s níž Concentus Moraviae nově spolupracuje. S podobně tradiční dramaturgií jako smyčcová kvarteta vystoupila i „nesmyčcová“ uskupení: Trio Bohémo doplněné violistou Avrim Levitanem, BL!NDMAN [sax] a vokální Graindelavoix.

Vision String Quartet jsou mnohotvárným souborem; v divadle ve Žďáru nad Sázavou rozehráli famózní hudební show Spectrum No. 2. | foto: Salik Sláma / Concentus Moravaie 2026

Dramaturgický tým neopomněl ani festivalové tradiční přesahy do jiných žánrů; v programu tak svou druhou tvář představili němečtí Vision String Quartet, vrátili se oblíbení Epoque Quartet a Clarinet Factory, debut na festivalu absolvoval Cello Republic, vzácným hostem byl perkusní britský Colin Currie Quartet, violoncellista Ivan Vokáč s jazzovým triem KBŠ uvedl světovou premiéru kompozice Between Worlds Pavla Klimashevského. V několika skladbách kvartetní rovnováhu „narušili“ sólisté: violista Pavel Nikl, violoncellisté Peter Jarůšek a Lukáš Mareček, klavíristé Boris Giltburg a David Mareček, klarinetista Karel Dohnal, fagotista Tomáš Františ, hornista Přemysl Vojta, kontrabasista Petr Ries a zpěvačka Dasha. Na závěrečném koncertě pak Zemlinského kvarteto doprovodilo hvězdnou sopranistku Simonu Šaturovou.

Vyvrcholením festivalových mistrovských tříd pro smyčcová kvarteta byl slavnostní koncert konaný v obrazárně Arcibiskupského zámku v Kroměříži. | foto: Andrea Myška / Concentus Moravaie 2026

Festival nabídl i bohatý doprovodný program. V přerovském industriálním Osmeku proběhl celodenní bohatý festivalový program zahrnující i vernisáž site specific expozice „Sladký vítr“, v Kroměříži proběhly mistrovské třídy pro mladá smyčcová kvarteta připravené ve spolupráci s respektovanou Staufferovou akademií z italské Cremony, kde se v dubnu odehrál festivalový prolog. Na letošní festivalové paletě samozřejmě zářily i oblíbené tradiční akce Hudba na kole a Golf for Music.

Poděkování partnerům

Do čtvrté dekády vstoupil festival v mimořádně dobré formě a s patřičnou dávkou pozitivní energie. Vděčí za to naprosto mimořádné festivalové rodině tvořené skvělými kolegy z jednotlivých měst a městysů a vynikajícímu publiku, které mu projevuje stále větší přízeň. Zcela zásadní je samozřejmě přispění všech partnerů, kteří festival podporují finančně a díky nimž lze s radostí pokračovat v nekonečné moravské hudební cestě a ke kterým se letos jako oficiální partner přidala firma Agados.

Concentus Moraviae prozradil, co znamená „Býti kvartetem“

Děkujeme a těšíme se na shledanou při 32. ročníku MHF Concentus Moraviae ve dnech 26. května až 25. června 2027.

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