Chata Emil Zátopek: Krásné ubytování na vrcholu Beskyd

Lysá hora, majestátní královna Moravskoslezských Beskyd, láká návštěvníky svými panoramatickými výhledy a bohatou historií. Na jejím vrcholu se nachází perla horského ubytování – Chata Emila Zátopka – Maraton. Tento moderní objekt, pojmenovaný po legendárním českém běžci, nabízí dokonalé zázemí pro milovníky hor i pohodlí.
Chata poskytuje celoroční ubytování s kapacitou 40 osob. Hosté si mohou vybrat z prostorných pokojů typu Superior s výhledem do údolí, nebo pokojů Standard s výhledem k vysílači. Všechny pokoje jsou zařízeny v horském stylu a disponují vlastním sociálním zařízením a TV. Pro návštěvníky s omezenou pohyblivostí je k dispozici bezbariérový pokoj a výtah zajišťuje přístup do všech pater. Gastronomická nabídka chaty potěší i mlsné jazýčky. Každý den je připraveno několik druhů polévek, pestrý výběr z denního menu a moučníků. Mezi speciality patří domácí borůvkové knedlíky či hovězí guláš.
Pro zpestření pobytu nabízí chata dvě bowlingové dráhy s barem, ideální pro večerní zábavu po dni stráveném na horských stezkách. K dispozici je také společenská místnost vhodná pro večírky, soukromé oslavy či školení, s možností zapůjčení dataprojektoru.
Poloha chaty na vrcholu Lysé hory ve výšce 1324 m n. m. zaručuje neopakovatelné výhledy na hřebeny a údolí Beskyd, Javorníků, slovenské hory od Malé a Velké Fatry až po Západní a Vysoké Tatry. Za ideálních podmínek lze na severozápadě spatřit i Jeseníky. Chata Emila Zátopka – Maraton je ideálním výchozím bodem pro turistické výlety. Na vrchol vede několik tras, například z Ostravice, Malenovic či Visalají. Pro cyklisty je vhodná asfaltová cesta z Papežova.
Pro rezervaci ubytování lze využít online rezervační systém na oficiálních webových stránkách chaty. Pro více informací kontaktujte personál na telefonním čísle +420 602 291 324 nebo e-mailem na rezervace@lysa-hora.cz.