Brněnské 3D digitárium je pecka

Pane řediteli, máte za sebou čtvrt roku provozu nového digitária. Co na to říkáte?

Raději se ani neptejte! Musím přiznat, že se jedná o technicky nejsložitější projekt, do kterého jsem se s naším týmem pustil. Nicméně kdybych jen z půlky tušil, jak složité to bude a co všechno si „užijeme“, nevím, zda bych do toho opět šel. Ale teď vážně, samozřejmě, že ano. Mám rád velké výzvy, i když mne to stojí hodně sil.

Jak to? Spousta starostí?

Jak jinak. Naše organizace je v lecčem průkopníkem. Před deseti roky jsme v Brně otočili s kormidlem způsobu neformálního vzdělávání. Oproti všem ostatním planetáriím jsme postavili sněhově bílou budovu s minimalistickým vybavením. Jsme největším producentem pořadů pro digitální planetária české republice a dnes i provozovatelem jednoho z mála supermoderně vybavených 3D planetárií… nebojím se to říci, na světě.

To je snad důvod k hrdosti, ne?

Ano, ale je to jako z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje. Kolik třešní, tolik višní. Systém 3D planetária je natolik složitý, že stále ještě trpí dětskými nemocemi. I když z toho nejsem šťastný, cesta průkopníků bývá obtížná… Stabilita digitária není tam, kde bychom ji chtěli mít, ale krůček po krůčku se zlepšujeme. Ostatně, teď u nás byli třeba kolegové z polského Chorzówa anebo dokonce z Chile a podle našeho vzoru budou u sebe doma instalovat podobné digitárium.

Na co se ale můžeme těšit my, návštěvníci brněnského digitária?

V nejbližších dnech opět připravujeme další Svátek světla, tedy obranu našeho města před démony, jež o náš svět usilují v okamžiku zimního slunovratu 21. prosince. Jako nosné téma jsme si tentokrát vybrali fotony, tedy kvanta elektromagnetického záření, v jehož záplavě žijeme. Stejně jako v minulých letech očekáváme velkou návštěvnost, proto vztyčíme speciální instalaci přímo v parku Kraví hory. Přijďte mezi 18. a 22. hodinou a nebudete se stačit divit! Vstup zdarma, místa bude dost.

A v dalších dnech?

Hned druhý den, v sobotu 22. prosince, v premiéře uvádíme Vánoce na hvězdárně. Ty vychází z populárních programů, které dosud úspěšně probíhaly vždy těsně před Štědrým dnem. Speciální program chystáme i mezi svátky. Toto období nazýváme Vesmírné vánoce a návštěvníci se během něj mohou těšit na dětský příběh Se zvířátky o vesmíru, poněkud hloubavější Tajemství gravitace anebo velmi hloubavý Hvězdný cirkus.

To je konec roku. Ale co v lednu?

Naše brány otevíráme hned 1. ledna 2019 odpoledne – promítneme Astronauta 2D, naše nejúspěšnější představení. V lednu se pak vrací i Blíže ke hvězdám, úžasná podívaná o obloze, na kterou už jenom vzpomínáme, to v lepším případě, anebo jsme ji ani nikdy nezažili, to v horším případě.

A co dárky? Blíží se Vánoce a každý má rád dárky!

Mohu slíbit, že kdo přijde na hvězdárnu, odnese si od nás mapu BRNO@věda#vy, která je rodinným průvodcem po nejzajímavějších místech města Brna. V sobotu 22. prosince dostanou malé dárky ty děti, které vlastnoručně vyrobí doma nebo u nás na hvězdárně nějakou vánoční ozdobu a zavěsí ji na naše vánoční stromky. Dalším dárkem pro malé i dospělé navíc bude decentní vánoční ohňostroj s hudbou. Mezi svátky máme pro všechny koumáky připraveny chytré hlavolamy, rachtátka a zlomyslné hračky v jednom. Stačí jen kliknout na www.hvezdarna.cz a včas si chytnou místo!