Brněnská realitní kancelář PATREAL slaví 25 let na trhu s nemovitostmi

PATREAL slaví, ale dárky rozdává vám

V realitní kanceláři PATREAL byly vždy na prvním místě zájmy klienta a jeho spokojenost. Důvěry, kterou zákazníci vkládají do zaměstnanců společnosti, si velmi váží a svoje realitní služby poskytují s velkou ochotou. Jako poděkování si pro své klienty připravili také věcné odměny. Každý majitel, který svěří svou nemovitost k prodeji nejpozději do 31.8., se může těšit na kvalitní výrobník ledu značky Guzzanti. Přijďte si pro svůj dárek také vy. Oslavte společně čtvrtstoletí úspěšného působení na realitním trhu a užijte si léto s PATREALem!

Spolehlivý partner ve světě realit již 25 let

Trh s nemovitostmi se od roku 1994 výrazně změnil. Nabídky a poptávky po nemovitostech se dříve evidovaly ručně, nebyly počítače ani internet. V PATREALu po celou tu dobu poskytovali klientům poctivý realitní servis a dbali na dodržování sjednaných podmínek. Realitní služby neustále rozšiřovali a dnes se na ně můžete spolehnout kromě jiného i při tržním ocenění nebo správě nemovitostí. Klientům pomáhají také s výběrem vhodného financování, poskytují bezúročné půjčky a nemovitosti na přímo i vykoupí. Realitní makléři v PATREALu se neustále vzdělávají a mají bohaté zkušenosti s prodejem i pronájmem bytů, rodinných domů a rekreačních objektů a doporučí vám, jak můžete výhodě prodat svoji nemovitost i vy.

Realitní služby PATREALu využily již tisíce spokojených klientů

Za úspěchem realitní kanceláře PATREAL stojí nejen tým zkušených makléřů ale i tisíce spokojených klientů. Bez nich by to nešlo a lidé v PATREALu chtějí být pro každého z nich spolehlivým a seriózním realitním partnerem. Umí navrhnout to nejlepší řešení při prodeji i pronájmu nemovitosti a vždy dodržují předem stanovené podmínky. Není jim lhostejné ani dění kolem nás a snaží se podporovat dětské domovy, zvířecí útulky i sportovní kluby. V minulém roce se stali také business partnerem hokejového klubu HC Kometa Brno.

Spolehněte se bez obav na ryze české realitní centrum PATREAL, které již více než 25 let úspěšně působí na trhu s nemovitostmi.