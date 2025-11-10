Brňané mohou i letos rozhodnout o projektech za 35 milionů korun

Do finále postoupilo 80 projektů, které do Dáme na vás navrhli sami obyvatelé města. Maximální cena jednoho nápadu činí pět milionů korun, takže se letos zrealizuje minimálně sedm z nich. Už nyní můžete sledovat průběžné výsledky hlasování.
Hlasovat mohou všichni plnoletí Brňané s trvalým pobytem ve městě. Svůj hlas mohou odevzdat online na paro.damenavas.cz nebo prostřednictvím ověřeného účtu na Brno iD. Kdo preferuje osobní kontakt, může přijít k hlasovacímu stánku na České – a to 12., 19. a 26. listopadu vždy od 14 do 17 hodin.
Všechny nápady si mohou zájemci prohlédnout také na výstavě na Mendlově náměstí, kde jsou až do konce listopadu představeny i s podrobnými informacemi. Letos zahrnují téměř všechny oblasti – od zeleně, zvířat a veřejných prostranství přes kulturu, zábavu, sport, zdraví či dopravu až po podporu dětí a seniorů.
„Chceme, aby lidé viděli, že když se zapojí, má to skutečný dopad. Projekty se snažíme realizovat co nejrychleji a všechny kroky zveřejňujeme transparentně na našem webu. Každý rok díky participativnímu rozpočtu vznikají konkrétní a viditelné změny nejen v ulicích města. Hlasování je jednoduché, stačí pár minut a výsledky jsou vidět doslova před očima,“ říká Marco Banti, vedoucí Odboru participace na Magistrátu města Brna.
Z participativního rozpočtu vznikla už řada zajímavých projektů – jen letos se slavnostně dokončila naučná stezka svatého Antoníčka propojující několik městských částí na severu Brna, opravily se volejbalové kurty v Lužánkách nebo vznikla nová pítka s pitnou vodou rozmístěná po městě. Uzavřela se také podpora „měkkých“ projektů – například iniciativy Nebýt na to sama, která pomáhá onkologicky léčeným pacientům, nebo projektu Onkologicky léčené děti, jenž poskytuje podporu dětem a jejich rodinám během náročné léčby. A tento týden se také slavnostně otevře nové hřiště na Lesné u ZŠ a MŠ Blažkova.
Galerii všech projektů – nejen těch letošních finálových, ale i dokončených či právě realizovaných – najdou zájemci na webu, kde lze také hlasovat.