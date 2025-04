Brňané mají až do 15. května možnost svými nápady vylepšit město

Představte si, že máte k dispozici 5 milionů korun a můžete s nimi vylepšit své okolí. Právě takovou možnost dává už devátým rokem iniciativa Dáme na vás. Díky participativnímu rozpočtu obyvatelé města rozhodují o tom, jak využít část veřejných peněz. Letos má magistrát připraveno 35 milionů korun, které se rozdělí mezi minimálně sedm nápadů, jež by vylepšily veřejné prostranství nebo komunitní život v Brně.

Jak to funguje?

Každý, kdo v Brně žije, pracuje nebo i studuje, může do 15. května přihlásit svoji myšlenku. Podmínky jsou jednoduché: projekt musí být veřejně prospěšný, realizovatelný na pozemcích města a jeho rozpočet nepřevýší 5 milionů korun. Novinkou letošního ročníku je, že se do navrhování nesmí zapojit zastupitelé městských částí ani města Brna, aby tak participativní rozpočet zůstal opravdu v rukou Brňanů.

Po uzávěrce projdou všechny nápady posouzením proveditelnosti. Ty, které splní podmínky, postoupí do listopadového hlasování. Sami občané pak rozhodnou, které z projektů se zrealizují. Šanci na vítězství má minimálně sedm z nich. Každý hlas se počítá a pomáhá určit priority města. „Čím více lidí se zapojí, tím přesnější obrázek získáme o tom, co Brňanům a Brňankám opravdu chybí,“ zmiňuje vedoucí Odboru participace Magistrátu města Brna Marco Banti.

Co už se podařilo?

Za devět let existence participativního rozpočtu se povedlo dokončit už více než 50 projektů. Všechny si můžete prohlédnout v galerii na webových stránkách paro.damenvas.cz.

Zmínit lze například Městskou galerii, která oživila brněnské ulice novými velkoformátovými malbami – muraly. Pro zájemce se 23. dubna koná komentovaná prohlídka těchto uměleckých děl – nenechte si ji ujít! Přihlaste se na emailu jelinkova.michaela@brno.cz.

Sportovce zase potěší projekt Volejbalové kurty v Lužánkách. Aktuálně probíhá jejich rekonstrukce, ale už v červnu budou opět k dispozici veřejnosti.

A co o participativním rozpočtu říkají úspěšní navrhovatelé?

„Je to šance, jak se nejblíže dostat k tomu něco ovlivnit, ať už v blízkém okolí, nebo celkově v Brně,“ říká Dominika Rajská, jejíž projekt Fandr pro všechny – oživme hřiště zvítězil v loňském ročníku.

Svůj pohled na smysl participace dodává i Petr Nováček, autor nápadu Přístupová cesta k fotbalovému hřišti: „Občané města by měli mít možnost rozhodovat o tom, co zde chtějí. Je to ideální příležitost, jak k tomu přispět, a ne jen nadávat v hospodě u piva, co by se mohlo a nemohlo.“

„Víme, jak důležité je participativní rozpočet podporovat, protože přináší skvělé možnosti pro naše město,“ dodávají Jiří Murtinger a Zuzana Janovská, navrhovatelé myšlenky Obnova tradic Brněnska, která v 8. ročníku participativního rozpočtu zvítězila s nejvyšším počtem hlasů.

Participativní rozpočet Dáme na vás – to nejsou jen finance, ale hlavně příležitost aktivně ovlivnit podobu města. „Každý nápad může mít velký dopad,“ říká Linda Seitlerová z Odboru participace Magistrátu města Brna. Ať už jde o nový park, kulturní akci nebo vzdělávací program, každý podnět přispívá ke zlepšení kvality života kolem nás.

Tak neváhejte. Teď je ta správná chvíle, jak své vize proměnit ve skutečnost.