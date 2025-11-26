Braun na MČR 2025: precizní oholení i herní zážitky na jednom místě

Komerční sdělení
Na letošním Mistrovství ČR v počítačových hrách, které se uskuteční tradičně v Brně, představí Braun svůj nejnovější model pánského holicího strojku: Braun Series 9 Pro+. Návštěvníci si budou moci na vlastní kůži vyzkoušet, co znamená oholení na úrovni „next level“ a také vyhrát řadu zajímavých cen.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Braun na MČR 2025: precizní oholení i herní zážitky na jednom místě | foto: ČTK

Na stánku Braun nebude chybět možnost nechat se ostříhat nebo upravit od profesionálních barberů, vyzkoušet nový holicí strojek Braun Series 9 Pro+ a zatočit kolem štěstí o hodnotné ceny včetně samotných strojků Braun.

Braun na MČR 2025: precizní oholení i herní zážitky na jednom místě

Stejně jako hráči ocení rychlost, výkon a přesnost ve hře, Braun přináší tyto vlastnosti do péče o vzhled. Braun Series 9 Pro+ představuje špičku mezi holicími strojky: břity OptiFoil® zajišťují dokonale hladké oholení až na 0,00 mm; ochranná technologie SkinGuard minimalizuje podráždění pokožky; zastřihovač Direct&Cut a technologie ProLift si poradí i s vousy rostoucími v různých směrech; inteligentní systém Pro SensoAdapt™ analyzuje hustotu vousů 300× za sekundu a přizpůsobuje výkon. 10 000 sonických mikrovibrací pomáhá strojku klouzat po pokožce s maximální efektivitou. Voděodolnost a výdrž až 60 minut doplňuje čisticí stanice SmartCare Center 6 v 1, která se postará o vše od údržby po dobíjení.

Zkrátka, Braun Series 9 Pro+ je jako herní stroj – výkonný, intuitivní a vždy připravený na akci.

Braun na MČR 2025: precizní oholení i herní zážitky na jednom místě

Braun přináší „game changer“ i mimo obrazovku

Na MČR 2025 nebude stánek Braun jen o technologiích, ale hlavně o zážitku.

  • Mistrovství ČR v počítačových hrách (MČR 2025).
  • Brno, 28.–30. listopadu 2025.
  • Stánek Braun – zóna pro herní hrdiny, kteří chtějí vypadat skvěle online i offline.

Přijďte navštívit stánek Braun! Každý návštěvník se může na chvíli zastavit, zrelaxovat mezi zápasy, osvěžit svůj look a odnést si nejen nový styl, ale i šanci na výhru.

Braun na MČR 2025: precizní oholení i herní zážitky na jednom místě

Navíc pozor! Exkluzivní slevu 20 % na jakýkoli produkt BRAUN získáte při nákupu na Alze po zadání slevového kódu BRAUNGAME. Akce platí od 28.11. do 07.12.2025.

Braun na MČR 2025: precizní oholení i herní zážitky na jednom místě

Nejčtenější

Frekomos mění způsob, jak se efektivně v Česku opravují silnice

Komerční sdělení

Opravy silnic nemusí znamenat stovky tun odpadu, hlučné stroje a zbytečnou zátěž pro přírodu.

V ZŠ Vrchlabí učí děti žít v digitálním světě

Komerční sdělení
V ZŠ Vrchlabí učí děti žít v digitálním světě

Digitální dovednosti nejsou ve vrchlabské základní škole samostatným tématem, ale přirozenou součástí všech předmětů. Učitelé tu věří, že technologie mají smysl tehdy, když dětem pomáhají lépe...

Allwyn přebírá štafetu po Sazce. Český partner sportu zrychluje tempo

Komerční sdělení

Sazka vstupuje do nové etapy. Od konce ledna 2026 ponese jméno své mateřské firmy - Allwyn. Zůstává stejná radost ze hry, podpora sportu i tradice, která trvá už sedm desetiletí. S novým jménem se...

Knihy rychleji, levněji a dostupné všude. LUXOR mění knižní trh

Komerční sdělení
Nejčtenější knihy v roce 2025

Co kdyby se knihy doručovaly rychleji, byly dostupné na více než 70 místech po celé republice a čtenáři získali výrazné slevy i digitální obsah? Euromedia Group učinila zásadní kroky měnící český...

Silnější zápach plynu: GasNet kontroluje před zimou těsnost plynovodů

Komerční sdělení
Silnější zápach plynu: GasNet kontroluje před zimou těsnost plynovodů

Největší distributor plynu v České republice, společnost GasNet, zvýší od pondělí 24. listopadu do pátku 28. listopadu 2025 intenzitu zápachu dodávaného zemního plynu. Nárazová odorizace se provádí...

Palladium láká slavnostní atmosférou k nákupům vánočních dárků

Komerční sdělení
Palladium láká slavnostní atmosférou k nákupům vánočních dárků

Vánoční sezona se blíží a nákupní centrum Palladium na pražském náměstí Republiky je ideálním místem pro předvánoční nákupy i zážitky.

26. listopadu 2025

Romantické komedie, které si musíte pustit tento víkend

Komerční sdělení
Romantické komedie, které si musíte pustit tento víkend

Chcete si v pátek nebo o víkendu odpočinout a na nic nemyslet? Vybrali jsme pro vás 6 romantických komedií, které si užijete. Tyto klasiky určitě znáte, ale kdy naposled jste je viděly? Doufáme, že...

26. listopadu 2025

Braun na MČR 2025: precizní oholení i herní zážitky na jednom místě

Komerční sdělení
Braun na MČR 2025: precizní oholení i herní zážitky na jednom místě

Na letošním Mistrovství ČR v počítačových hrách, které se uskuteční tradičně v Brně, představí Braun svůj nejnovější model pánského holicího strojku: Braun Series 9 Pro+. Návštěvníci si budou moci na...

26. listopadu 2025

Pokračuje globální dialog o životě a udržitelnosti

Komerční sdělení
Pavilon Live Earth Journey na Expo 2025 v Ósace AFLO

Všeobecná světová výstava 2025 v japonské Ósace v regionu Kansai skončila závěrečným dialogem o udržitelnosti a inovacích. Během celé akce poskytovaly tematické týdny platformu pro různé skupiny...

26. listopadu 2025

FlexiFin podává předžalobní výzvu Člověku v tísni

Komerční sdělení
FlexiFin podává předžalobní výzvu Člověku v tísni

FlexiFin dlouhodobě upozorňuje na chybnou metodiku Indexu odpovědného úvěrování. Systémové nedostatky Indexu nyní identifikoval ve své analýze i ekonom Lukáš.

26. listopadu 2025

Z chaosu globálním fenoménem. Víte, kde se vzal oblíbený Black Friday?

Komerční sdělení
Huawei FIT 4 Pro

Slevy, přeplněná obchodní centra, vánoční dárky za výrazně nižší ceny. To si pravděpodobně představíte, když se řekne „Black Friday”. Příběh o vzniku oblíbeného dne slev, do kterého se zapojují...

26. listopadu 2025

Ocenění Spokojený zákazník získalo jednadvacet podnikatelů z regionu

Komerční sdělení
Ocenění získala i oční klinika Langhammer OPTIK

Na krajském úřadě byly slavnostně vyhlášeny výsledky 25. ročníku ceny Spokojený zákazník Ústeckého kraje. Národní cenu Sdružení českých spotřebitelů získalo v devíti kategoriích 21 podnikatelů....

25. listopadu 2025

Allwyn přebírá štafetu po Sazce. Český partner sportu zrychluje tempo

Komerční sdělení

Sazka vstupuje do nové etapy. Od konce ledna 2026 ponese jméno své mateřské firmy - Allwyn. Zůstává stejná radost ze hry, podpora sportu i tradice, která trvá už sedm desetiletí. S novým jménem se...

25. listopadu 2025

Knihy rychleji, levněji a dostupné všude. LUXOR mění knižní trh

Komerční sdělení
Nejčtenější knihy v roce 2025

Co kdyby se knihy doručovaly rychleji, byly dostupné na více než 70 místech po celé republice a čtenáři získali výrazné slevy i digitální obsah? Euromedia Group učinila zásadní kroky měnící český...

25. listopadu 2025

Kurz skončil, program pokračuje

Komerční sdělení
Rodinné foto tréninku 2025. Vyfoceno v PressCentru

Deset europoslanců, ať už videem, online nebo osobně. Dvanáct novinářů. A deset analytiků, manažerů či představitelů institucí. Taková je úhrnná bilance aktérů třetího ročníku Tréninkového programu...

25. listopadu 2025

Studentka ČVUT zkrotila hluk algoritmy a vyhrála soutěž IT SPY 2025

Komerční sdělení
Studentka ČVUT zkrotila hluk algoritmy a vyhrála soutěž IT SPY 2025

Hluk jako zdravotní hrozbu se rozhodla zkrotit Aneta Furmanová a její chytré řešení pomocí strojového učení jí vyneslo vítězství v soutěži IT SPY o nejlepší diplomovou práci v informatice. Finálový...

25. listopadu 2025

Flexibilita v práci není benefit, ale nutnost. Mámy to chtěj taky

Komerční sdělení

Platforma MUMDOO spouští druhý ročník kampaně Mámy to chtěj taky, která upozorňuje, že bez flexibilních možností se spousta pracujících rodičů, a především matek, neobejde. Nejde o žádný nadstandard,...

24. listopadu 2025  14:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.