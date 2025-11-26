Braun na MČR 2025: precizní oholení i herní zážitky na jednom místě

Na stánku Braun nebude chybět možnost nechat se ostříhat nebo upravit od profesionálních barberů, vyzkoušet nový holicí strojek Braun Series 9 Pro+ a zatočit kolem štěstí o hodnotné ceny včetně samotných strojků Braun.
Stejně jako hráči ocení rychlost, výkon a přesnost ve hře, Braun přináší tyto vlastnosti do péče o vzhled. Braun Series 9 Pro+ představuje špičku mezi holicími strojky: břity OptiFoil® zajišťují dokonale hladké oholení až na 0,00 mm; ochranná technologie SkinGuard minimalizuje podráždění pokožky; zastřihovač Direct&Cut a technologie ProLift si poradí i s vousy rostoucími v různých směrech; inteligentní systém Pro SensoAdapt™ analyzuje hustotu vousů 300× za sekundu a přizpůsobuje výkon. 10 000 sonických mikrovibrací pomáhá strojku klouzat po pokožce s maximální efektivitou. Voděodolnost a výdrž až 60 minut doplňuje čisticí stanice SmartCare Center 6 v 1, která se postará o vše od údržby po dobíjení.
Zkrátka, Braun Series 9 Pro+ je jako herní stroj – výkonný, intuitivní a vždy připravený na akci.
Braun přináší „game changer“ i mimo obrazovku
Na MČR 2025 nebude stánek Braun jen o technologiích, ale hlavně o zážitku.
- Mistrovství ČR v počítačových hrách (MČR 2025).
- Brno, 28.–30. listopadu 2025.
- Stánek Braun – zóna pro herní hrdiny, kteří chtějí vypadat skvěle online i offline.
Přijďte navštívit stánek Braun! Každý návštěvník se může na chvíli zastavit, zrelaxovat mezi zápasy, osvěžit svůj look a odnést si nejen nový styl, ale i šanci na výhru.
Navíc pozor! Exkluzivní slevu 20 % na jakýkoli produkt BRAUN získáte při nákupu na Alze po zadání slevového kódu BRAUNGAME. Akce platí od 28.11. do 07.12.2025.