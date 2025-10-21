Automatické otevírání oken SMARWI pro váš zdravější a úspornější domov

Komerční sdělení
Kvalita vzduchu doma ovlivňuje zdraví, spánek i pohodu. SMARWI je chytré zařízení pro automatické větrání oken, které samo otevírá a zavírá. Díky senzorům kvality vzduchu VOC, kvality vzduchu CO2, vlhkosti a teploty zajistí zdravé prostředí pro celou rodinu – a vám ušetří čas i energii.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Automatické otevírání oken SMARWI pro váš zdravější a úspornější domov | foto: VEKTIVA s.r.o.

Čerstvý vzduch bez starostí

Vydýchaná ložnice, vlhkost v koupelně nebo těžký vzduch v obýváku – to jsou problémy, které zná každý. Přitom právě čerstvý vzduch doma rozhoduje o kvalitě spánku, náladě i zdraví. Správné větrání je základ, ale v každodenním shonu není snadné na něj myslet. SMARWI se o to postará automaticky.

Co je SMARWI a jak funguje

SMARWI je české chytré zařízení, které se bez vrtání připevní na rám okna a samo ho otevírá i zavírá. Větrání probíhá přesně tehdy, kdy je potřeba – podle vašeho nastavení nebo plně automaticky díky senzorům. Ovládání je jednoduché přes mobilní aplikaci, webové rozhraní nebo stiskem tlačítka.

Senzory pro zdravější prostředí

Aby větrání nebylo jen pohodlné, ale také účinné, lze SMARWI doplnit o chytré senzory:

  • Senzor kvality vzduchu VOC odhalí pachy z vaření, čisticích prostředků nebo kouře a automaticky spustí větrání, aby byl vzduch opět svěží.
  • Senzor kvality vzduchu CO₂ pozná, kdy je v místnosti „vydýcháno“. Jakmile stoupne koncentrace oxidu uhličitého, dá pokyn k otevření okna a pustí dovnitř nový vzduch.
  • Senzor vlhkosti hlídá, aby se doma nedržela nadměrná vlhkost, která vede k tvorbě plísní, a zároveň pomáhá udržet příjemné klima.
  • Senzor teploty větrá jen tehdy, kdy to má smysl a díky tomu šetří energii.

Design pro každý interiér

Praktičnost doplňuje i nenápadný vzhled. SMARWI je dostupné ve třech barvách – bílé, hnědé a antracitové – takže snadno zapadne do moderní i tradiční domácnosti.

Pomocník pro zdravý spánek i rodinu

Čerstvý vzduch zlepšuje kvalitu spánku, podporuje soustředění a přispívá k pohodě celé rodiny. SMARWI zajistí čisté prostředí v ložnici, dětském pokoji i obýváku – tiše, spolehlivě a bez nutnosti hlídat otevřená okna.

Jednoduchá instalace bez nářadí

Montáž zvládne i běžný uživatel. SMARWI se jednoduše připevní na rám okna pomocí speciálních oboustranných pásek, které jsou součástí balení. Není potřeba žádné nářadí ani složitá technika. Ovládání je intuitivní, přizpůsobíte ho svému životnímu rytmu a pak už se o kvalitu vzduchu stará samo.

Automatické otevírání oken SMARWI pro váš zdravější a úspornější domov

Ukázka jednoduché instalace chytrého větrání SMARWI na okno – pomocí lepicích pásek, bez technických zásahů.

Malý krok, velký rozdíl

SMARWI je praktický pomocník pro každou domácnost. Každý den zajišťuje čerstvý vzduch doma, zdravější prostředí a zároveň pomáhá šetřit energii. Díky senzorům a třem barevným variantám se hodí do každého interiéru a promění větrání v chytrou a pohodlnou záležitost.

Vyzkoušejte SMARWI ještě výhodněji

Tip pro čtenáře: Při objednávce nad 3 000 Kč můžete uplatnit promo kód MF500 a získat tak slevu 500 Kč. Nabídka platí do 30. 11. 2025. Objednat můžete na vektiva.com

Nejčtenější

Z malé firmy na Vysočině k miliardovému byznysu

Komerční sdělení

„Chceme dělat projekty, které lidem zůstanou desítky let,“ říká ředitel IP Polná.

Boj o kamenolom Červený vrch v Braňanech pokračuje, lidé se nevzdávají

Komerční sdělení

Obec Braňany na Mostecku, která desítky let čelí ekologickým dopadům těžby hnědého uhlí, si vyhlídly Severočeské doly pro realizaci kamenolomu. Červený vrch by tak místo slibovaného zalesnění byl...

Miliardy pro českou krajinu: co přinesly tisíce pozemkových úprav?

Komerční sdělení

Pozemkové úpravy v Česku probíhají od 90. let. Stal se z nich jeden z hlavních nástrojů tvorby a ochrany krajiny i venkova. Nejde jen o přehlednější vlastnictví půdy, ale i o praktická opatření:...

Narozeninová akce: Audioteka nabízí tisíce titulů se slevou až 89 %

Již 14 let přináší Audioteka příběhy plné napětí, romantiky, humoru a inspirace. Ve dnech 14. až 16. 10. 2025 přichází nejen čas slavit, ale také šetřit. Audioteka totiž zlevní tisíce audioknih, mezi...

Přátelská atmosféra je důležitá, říká ředitel ŠECRu v Jihlavě

Komerční sdělení

O jaké obory je největší zájem, jak vybírat střední školu a co se lidé dozví během dnů otevřených dveří, které se konají už 5. listopadu popisuje v rozhovoru ředitel Školy ekonomiky a cestovního...

Češi mohou těžit z toho, že cena elektřiny se během dne mění

Komerční sdělení

Cena elektřiny na trhu se mění v průběhu dne. Díky elektroměrům s průběhovým měřením mohou české domácnosti začít svou spotřebu aktivně řídit právě podle aktuálních cen elektřiny.

21. října 2025

Automatické otevírání oken SMARWI pro váš zdravější a úspornější domov

Komerční sdělení

Kvalita vzduchu doma ovlivňuje zdraví, spánek i pohodu. SMARWI je chytré zařízení pro automatické větrání oken, které samo otevírá a zavírá. Díky senzorům kvality vzduchu VOC, kvality vzduchu CO2,...

21. října 2025

Automatické otevírání oken SMARWI pro váš zdravější a úspornější domov

Komerční sdělení

Kvalita vzduchu doma ovlivňuje zdraví, spánek i pohodu. SMARWI je chytré zařízení pro automatické větrání oken, které samo otevírá a zavírá. Díky senzorům kvality vzduchu VOC, kvality vzduchu CO2,...

21. října 2025

Automatické otevírání oken SMARWI pro váš zdravější a úspornější domov

Komerční sdělení

Kvalita vzduchu doma ovlivňuje zdraví, spánek i pohodu. SMARWI je chytré zařízení pro automatické větrání oken, které samo otevírá a zavírá. Díky senzorům kvality vzduchu VOC, kvality vzduchu CO2,...

21. října 2025

Automatické otevírání oken SMARWI pro váš zdravější a úspornější domov

Komerční sdělení

Kvalita vzduchu doma ovlivňuje zdraví, spánek i pohodu. SMARWI je chytré zařízení pro automatické větrání oken, které samo otevírá a zavírá. Díky senzorům kvality vzduchu VOC, kvality vzduchu CO2,...

21. října 2025

Automatické otevírání oken SMARWI pro váš zdravější a úspornější domov

Komerční sdělení

Kvalita vzduchu doma ovlivňuje zdraví, spánek i pohodu. SMARWI je chytré zařízení pro automatické větrání oken, které samo otevírá a zavírá. Díky senzorům kvality vzduchu VOC, kvality vzduchu CO2,...

21. října 2025

Automatické otevírání oken SMARWI pro váš zdravější a úspornější domov

Komerční sdělení

Kvalita vzduchu doma ovlivňuje zdraví, spánek i pohodu. SMARWI je chytré zařízení pro automatické větrání oken, které samo otevírá a zavírá. Díky senzorům kvality vzduchu VOC, kvality vzduchu CO2,...

21. října 2025

Automatické otevírání oken SMARWI pro váš zdravější a úspornější domov

Komerční sdělení

Kvalita vzduchu doma ovlivňuje zdraví, spánek i pohodu. SMARWI je chytré zařízení pro automatické větrání oken, které samo otevírá a zavírá. Díky senzorům kvality vzduchu VOC, kvality vzduchu CO2,...

21. října 2025

Automatické otevírání oken SMARWI pro váš zdravější a úspornější domov

Komerční sdělení

Kvalita vzduchu doma ovlivňuje zdraví, spánek i pohodu. SMARWI je chytré zařízení pro automatické větrání oken, které samo otevírá a zavírá. Díky senzorům kvality vzduchu VOC, kvality vzduchu CO2,...

21. října 2025

Automatické otevírání oken SMARWI pro váš zdravější a úspornější domov

Komerční sdělení

Kvalita vzduchu doma ovlivňuje zdraví, spánek i pohodu. SMARWI je chytré zařízení pro automatické větrání oken, které samo otevírá a zavírá. Díky senzorům kvality vzduchu VOC, kvality vzduchu CO2,...

21. října 2025

Automatické otevírání oken SMARWI pro váš zdravější a úspornější domov

Komerční sdělení

Kvalita vzduchu doma ovlivňuje zdraví, spánek i pohodu. SMARWI je chytré zařízení pro automatické větrání oken, které samo otevírá a zavírá. Díky senzorům kvality vzduchu VOC, kvality vzduchu CO2,...

21. října 2025

Automatické otevírání oken SMARWI pro váš zdravější a úspornější domov

Komerční sdělení

Kvalita vzduchu doma ovlivňuje zdraví, spánek i pohodu. SMARWI je chytré zařízení pro automatické větrání oken, které samo otevírá a zavírá. Díky senzorům kvality vzduchu VOC, kvality vzduchu CO2,...

21. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.