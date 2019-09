Akce roku ve Freeportu: velké slevy i topmodelka Simona Krainová

Návštěvníci nákupního centra Freeport Fashion Outlet se sídlem v Hatích na Znojemsku zažijí netradiční nákupní zážitek. V sobotu 21. září oslaví centrum za účasti topmodelky Simony Krainové své šestnácté narozeniny bohatým programem včetně hudebních vystoupení finalistky Česko Slovenské Superstar Moniky Bagárové, objevu české pop music Adély nebo mladých umělců Prague Lounge Trio. Během „nočních nákupů“ navíc klesnou ceny v 75 obchodech centra se světovými značkami až o 80 procent.

Návštěvníci Freeportu mají na výběr z více než 250 světových značek oblečení v 75 obchodech

„Akcí Late Night Shopping chceme poděkovat všem našim zákazníkům za jejich přízeň a za to, že se k nám za nákupy a zážitky rádi vracejí. Letos se oslavy navíc nově ponesou v uvolněném stylu Velkého Gatsbyho. Návštěvníci mohou zažít atmosféru dvacátých let minulého století v New Yorku, kdy se tančil Charleston a společenská smetánka pořádala bujaré večírky,“ říká Jan Procházka, ředitel centra Freeport Fashion Outlet.

Centrum Freeport je prvním outletovým centrem v ČR, nachází se v Hatích na Znojemsku

Zábava, soutěže a slevy od rána do večera

Lidé se mohou těšit kromě známých tváří a hvězd showbyznysu také na spoustu zážitků a soutěží. Kdo chce, může zkusit ruletu štěstí, sledovat módní přehlídky nebo barmanskou show. V neposlední řadě budou mít návštěvníci možnost vidět taneční vystoupení a děti se mohu účastnit velmi oblíbeného malování na obličej.

Akce začíná v sobotu 21. září od 10:00 a končí až ve 22:00 večer. Informace

o Late Night Shoppingu najdete také na www.freeport.cz.