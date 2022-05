Zajímají vás moderní deskové hry?

A s tím, jak hlad po deskových hrách roste, tak se zvyšuje i počet vydavatelství, která touží přinést české herní komunitě něco nového. Jen během posledních dvou dekád u nás takových společností vyrostlo jako hub po dešti.

Jednou z nich je i mladé vydavatelství TLAMA games, které vzniklo v roce 2018 a od svého vzniku představilo českým hráčům už něco kolem 100 titulů a rozšíření (tj. přibližně 30 ročně). Během necelých čtyř let se společnost dostala do předních pozic na trhu s deskovými hrami, a jedním z důvodů je i to, že její zakladatel, Miroslav Tlamicha, sáhl po spolupráci s crowdfundingovými platformami Gamefound a Kickstarter. Právě díky nim dnes TLAMA games spolupracuje se společností Game Brewer nebo Roxley Games, které přinesly českému deskohernímu publiku úspěšný Brass: Birmingham, karetní hru Arkwright či strategii Stroganov. Moderní crowdfundingové platformy radikálně změnily svět deskovek - hry přestaly existovat jen na papíře - dostaly filmové trailery, často jsou propojeny s mobilními aplikacemi a většinu marketingových kampaní tvoří sami fanoušci, kteří mezi sebou šíří informace prostřednictvím specializovaných webových stránek. Za všechny jmenujeme tři příklady:

Bestie je hra se skrytým pohybem, ve které se jeden z hráčů zhostí role nebezpečného monstra, které se usídlilo v místním lese. Ostatní se stanou najatými lovci, s nesnadným úkolem příšeru vystopovat a zabít. Klíčovým mechanismem hry je tzv. draft, což je metoda výběru (především) karet, kdy si jednu kartu necháváte, a zbytek posíláte dalšímu hráči. Čeká vás těžké rozhodování, které karty si necháte, a které dáte svému nepříteli. Ve svém tahu pak hrajete jednu až dvě z těchto karet, a bestie dělá totéž. Tímto způsobem se pohybujete po herním plánu, odhalujete její stopy, a snažíte se vydedukovat, kudy se mohla vydat. Hráč, který se zhostí role monstra se bude plížit krajinou, vysazovat své „zplozence“ tak, aby lovcům ztížil práci co nejvíc, posilovat své schopnosti i útok a snažit se splnit úkol, než přijde konec závěrečného kola.

Les bratří Grimmů je pro změnu hra pohádková. V ní se stanete blízkými sourozenci slavných tří prasátek, která svým důvtipem přelstila velkého zlého vlka. Tentokrát však budete soupeřit o to, kdo z vás jako první postaví tři domečky. Ty mohou být ze tří různých druhů materiálu, který sbíráte na třech různých místech. Ale o tom, kam se který hráč chce vydat, se rozhoduje tajně. A když se vás sejde víc na jednom místě, musíte se spravedlivě rozdělit. Současně můžete mít k dispozici i jednoho pohádkového přítele, který vám svými zvláštními schopnostmi zaručuje různé výhody. Mohou blokovat různé lokace nebo vám dávat více surovin. A když máte pocit, že jiný hráč má lepšího pomocníka než vy, můžete mu poslat toho svého, aby ho nahradil. A nakonec vyhraje ten nejlepší stavitel, a ta největší, s prominutím, svině…

Radlands: Gangy pustiny je karetní hra pro dva hráče od Daniela Piechnicka. Už jen zmíněné jméno znamená, že bychom měli zbystřit, jde totiž o spoluautora hry Magic the Gathering. Ano, TĚCH MtG, které jsme všichni hráli na školní lavici už v devadesátých letech. Narozdíl od Magiců se jedná o hru uzavřenou, a tak nehrozí, že byste si měli znovu rezervovat kůru na odvykačce. V Radlands se zhostíte role velitele jednoho ze dvou gangů, které spolu po nukleární válce ve vyprahlé pustině svádí nelítostný boj o poslední vodu na Zemi. Každý hráč střeží tři různé tábory se zvláštními schopnostmi. Ty se kombinují zase s dovednostmi postav, a za každé vyložení nebo aktivaci platíte (jak jinak) vodou. Každá karta tu má svoji úlohu, efekty se navzájem doplňují, a vítězí ten, kdo jako první zničí tábory svého soupeře.

Crowdfunding efektivně snížil nejenom náklady vydavatelských společností, ale také umožnil proslavit se novým kreativním designérům, a realizovat jejich nápady. Trh, na kterém kdysi dominovaly deskové hry velkých společností, rozvířily během jediné dekády stovky obyčejných jednotlivců z řad nadšenců se svými vlastními projekty.

Byť můžeme ještě čas od času pozorovat, jak se někdo snaží prodat předrevoluční Dostihy a sázky v odrbané krabici za necelé čtyři tisíce, většina lidí už chápe, že hodnota není ve stáří, ale ve vztahu dané hry ke zbytku trhu. A asi to nejpodstatnější, co porevoluční masová záplava her umožnila, a díky crowdfundingu i urychlila, je to, že rozšířila komunitu o řady dospělých hráčů, intelektuálů a sběratelů.