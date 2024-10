Meme coiny - co stojí za jejich popularitou v kryptosvětě? | foto: FreeDum Fighters

Co charakterizuje meme coiny?

Jako tu nejjednodušší a zároveň nejvýstižnější vlastnost lze u nejlepších meme coinů uvést fakt, že vznikají čistě pro zábavu. Jejich kryptoměny nemají (a ani mít nemají) žádné reálné využití. Pokud je na ně však nahlíženo z investičního nebo spekulativního hlediska, mají vlastnosti, které ne vždy nalezneme u jiných aktiv.

Meme coinů existují po vzoru dogecoinu v současné době tisíce | foto: Shutterstock.com

Jednou z nejvýraznějších charakteristik meme mincí je jejich volatilita, která může být v některých případech až extrémní. Běžně se stává, že cena těchto aktiv klesá nebo roste o desítky, stovky, nebo dokonce tisíce procent v rámci jediného dne. To s sebou samozřejmě přináší potenciálně vysoké zisky, které řada meme investorů dokázala řádně využít, ale na druhou stranu také výraznější ztráty. Proto je vždy nutné každou investici do meme coinů pečlivě zvážit.

Nejčastější typy meme mincí

Meme kryptoměny se na trhu objevují již řadu let. V současné době existuje několik podtypů, které nabývají různých podob i charakterů:

Psí meme coiny (např. SHIB, DOGE) : Řadí se k původním meme coinům, které spatřily světlo světa mezi prvními - zejména dogecoin, který je označován jako ten vůbec první.

: Řadí se k původním meme coinům, které spatřily světlo světa mezi prvními - zejména dogecoin, který je označován jako ten vůbec první. Zvířecí meme coiny (např. POPCAT) : Po vzoru dogecoinu byly vytvořeny také další kryptoměny inspirované zástupcem ze zvířecí říše.

: Po vzoru dogecoinu byly vytvořeny také další kryptoměny inspirované zástupcem ze zvířecí říše. Meme coiny založené na populárních komiksových postavách (např. PEPE nebo SPONGE):

Jedna z podkategorií meme mincí odkazuje na populární animované nebo komiksové postavy, přičemž zřejmě nejznámější je meme coin PEPE, který odkazuje k internetovému memu populárního žabáka PEPE.

Meme coiny, které odrážejí reálný svět (např. tzv. PolitiFi meme kryptoměny jako DUM): V další podkategorii lze zmínit projekty, které nějakým způsobem odrážejí aktuální dění ve světě - v případě tokenů DUM je to oblast politiky a nadcházející americké prezidentské volby.

Z výše uvedeného seznamu lze říci, že projekt na bázi meme kryptoměny může reflektovat v podstatě cokoliv - ať už se jedná o populární internetovou či reálnou postavu nebo třeba aktuální situaci ve světě.

Freedum Fighters jako parodie na nadcházející prezidentské volby

FreeDum Fighters ($DUM) reaguje na nadcházející prezidentské volby, které se budou konat začátkem listopadu v USA. Projekt vytváří fiktivní a satirický ekosystém, ve kterém se mohou zájemci účastnit týdenních debat a hlasování. Přiklonit se přitom lze k jednomu nebo druhému kandidátovi.

Zajímavostí kolem FreeDum Fighters je především to, že umožňuje uživatelům získat bonusové tokeny za účast v debatách nebo prostřednictvím stakingu. Ten by měl v těchto brzkých fázích projektu nabízet slušné zhodnocení, které by mělo být ovlivněné také výběrem uživatelova kandidáta.

Projekt dále spadá mezi tzv. multi-chainové platformy, které nabídnou podporu více různých blockchainů. Nákup tokenů v předprodeji je tak možné provést nejen skrze blockchain Etherea (ETH), ale také v rámci Binance Smart Chainu (BSC), Base nebo třeba Solany (SOL). Uživatelé si tak mohou vybrat přesně takový krypto ekosystém, který jim vyhovuje a skrze který si přejí se do debat ve FreeDum Fighters zapojit. Jakmile tak udělají a přispějí do hlasování, mohou se těšit na atraktivní odměny v podobě dodatečných tokenů $DUM.

Závěr

Meme coiny přinášejí na trh velmi atraktivní příležitosti, kterých se mohou investoři chopit s vidinou vyšších výnosů, než které by očekávali u tradičních aktiv. Je však třeba brát v potaz, že tento druh projektů je velmi rizikový, takže byste do nich neměli investovat prostředky, které si nemůžete dovolit ztratit.