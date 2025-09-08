Je pozdě na koupi Dogecoinu? Nenechte si ujít tyto kryptoměny

V roce 2013 byl Dogecoin pouhým vtipem, ale letos se stále drží na deváté pozici ze všech kryptoměn a na první pozici v kategorii meme coinů. Nejvyšší hodnota Dogecoinu byla 0,73 USD, ale v době psaní tohoto článku se obchoduje pouze za 0,21 USD.

| foto: Shutterstock.com

Je tohle příležitost k zisku? Nebo Dogecoin nikdy svou nejvyšší hodnotu nepřesáhne?

Odpověď na tuto otázku není zcela jasná, protože závisí na dynamice celého sektoru altcoinů a meme coinů. Mezitím, co však Dogecoin bojuje o svou původní hodnotu, na trh přicházejí nové meme coiny, které vzhledem k nižší kapitalizaci nabízejí větší růstový potenciál. Proto je důležité podívat se nejen na Dogecoin, ale i na další meme coiny, které by mohly úspěch Dogecoinu zopakovat.

Meme coiny v čele bull runu - stane se WEPE dalším Dogecoinem?

Známější meme coiny v posledních pár týdnech nijak zvlášť nevynikají. Konkrétně Dogecoin v posledním měsíci neustále bojuje s rezistencí na hodnotě 0,24 USD a neustále se vrací do pásma s podporou na 0,20 USD. I přes některé nákupy velryb v průběhu měsíce srpna si Dogecoin zatím pouze udržuje svou hodnotu, avšak oproti loňskému roku je stále na dvojnásobné úrovni z předešlé úrovně 0,11 USD.

Graf meme coinu Dogecoin období srpen 2024 až srpen 2025. | foto: TradingView

Mezi další známé meme coiny patří Shiba Inu, která momentálně drží druhé místo v této kategorii. S cenou si vede podobně jako Dogecoin a neustále kolísá mezi rezistencí a podporou.

Zatímco se retailoví investoři rozhodují, zda jsou Dogecoin nebo další známé meme coiny stále dobrou investicí, ti ostřílenější hledají nové příležitosti ve světě meme coinů. Mezi nejvlivnější meme coiny momentálně patří Wall Street Pepe (WEPE), který nedávno vstoupil do žebříčku těch tisíc největších altcoinů po úspěšném předprodeji.

Zatímco tedy Dogecoin, Shiba Inu a další meme coiny lapají po dechu, může WEPE zaznamenat stejný raketový růst jako Dogecoin nebo Shiba Inu v roce 2021?

Wall Street Pepe je zpět - úspěšný meme coin, který přilákal pozornost retailových investorů

V minulosti si meme coin Wall Street Pepe vydobyl pověst populární kryptoměny, a to díky neotřelé kombinaci humoru spojeného s filmem Vlk z Wall Street, s populárním memem PEPE a s investičním potenciálem jako Dogecoin v roce 2013. Po úspěšném předprodeji na Ethereu v roce 2024 si Wall Street Pepe vybudoval širokou komunitu investorů, která projekt podporuje.

Oficiální účet Wall Street Pepe na platformě X (dříve známé jako Twitter) má téměř 70 tisíc aktivních sledujících, kteří sledují plán pro tento staronový meme coin. Další investory do meme coinu Wall Street Pepe najdete také na Telegramu, kde je momentálně 23 tisíc lidí, nebo na platformě QuestN a Discordu.

Plán token burnu meme coinu Wall Street Pepe na síti Solana. | foto: Token burn meme coinu Wall Street Pepe

WEPE je stále na Ethereum síti, ovšem tým stojící za projektem rozšiřuje své obzory na populárnější síť, a to konkrétně na meme coinového giganta, Solanu. Přechod na Solanu není jen technický upgrade, ale strategický krok, který otevírá dveře novým investorům. Při tomto přechodu musí tým dodržet tokenomiku projektu a pálit token WEPE na Etheru, aby celkový oběh zůstal na 200 miliardách tokenů.

Pokud již držíte nějaké WEPE tokeny, budou vám vyměněny po dosažení ceny 0,001 USD za WEPE na Solaně. Wall Street Pepe si můžete momentálně vyměnit za vaše existující kryptoměny, jako jsou Bitcoin, Ethereum, USDT nebo další, a také pomocí platebních karet nebo služby Apple Pay.

Kryptoměny jsou vysoce rizikové investice a vyžadují maximální zodpovědnost při investování.

Bitcoin Hyper láká investory na staking a BTC druhé vrstvy

Král všech kryptoměn Bitcoin je nejznámější uchovatel hodnoty a digitální zlato dnešního světa. Ač přes jeho bezpečnost, kde v síti není žádná centrální autorita, má jeden problém, a to rychlost. Systému trvá několik minut až hodin na potvrzení transakcí a také vám tato transakce nechá díru v peněžence kvůli vysokým poplatkům.

Zde přichází na scénu inovativní projekt, který vkládá svou energii do řešení druhé vrstvy na Bitcoinu. Bitcoin Hyper je nový projekt, který umožňuje rychlé a levné bitcoinové transakce. Řeší tak hlavní kámen úrazu pro reálné využití Bitcoinu.

Alt text: Hlavní stránka pro nákup BTC Hyper. | foto: Předprodej BTC Hyper

Používání kryptoměny BTC Hyper je navrženo tak, aby bylo jednoduché a hlavně efektivní. Proces funguje tak, že své BTC vložíte do systému a ten vám okamžitě zpřístupní digitální kopii na rychlejší síti.

Prostředky můžete používat na staking pro pasivní příjem, rychlé platby nebo obchodování v DeFi. To vše bez čekání a za nízké poplatky. Pro dosažení těchto výhod využívá BTC Hyper několik technologií a kdykoliv po ověření sítí si můžete odpovídající bitcoiny vybrat zpět na vaši peněženku na první vrstvě.

BTC Hyper se nyní nachází v předprodeji a jeho cena je velmi nízká. Chytří investoři, kteří si chtějí zabezpečit vysoké zisky v alt season, která se s rostoucím Bitcoinem a Etherem tak nemyslitelně blíží, nakupují BTC Hyper ještě před uvedením na burzu. Vstup do projektu, který řeší Achillovu patu Bitcoinu, a to ještě ve fázi předprodeje, je příležitost, která se jen tak nevidí.

Disclaimer: Kryptoměny jsou vysoce rizikové investice a vyžadují maximální zodpovědnost při investování.

Závěr

Svět altcoinů, meme coinů a obecně kryptoměn je neustále vyvíjející se trh plný příležitostí. Během toho, co se zavedené kryptoměny snaží udržet své pozice, na trh neustále přicházejí nové projekty, které lákají investory na potenciál růstu.

Zatímco BTC Hyper cílí na budoucnost Bitcoinu a věří v jeho lepší, rychlejší a efektivnější verzi, tak Wall Street Pepe sází na milovníky memů, Wall Street a sílu komunity. Ať už se rozhodnete investovat do jakékoli kryptoměny, jedno je jisté: kryptoměny rozhodně nespí. Je už jenom na vás, zda jste připraveni na volatilitu světa kryptoměn a potenciální zisky, které tento trh nabízí.

