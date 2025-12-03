I profesionální kyberochrana má pro domácnosti smysl

Podle bezpečnostních expertů společnosti ESET je jen Česká republika každý měsíc terčem alespoň jednoho velkého ransomwarového útoku. Počet těchto útoků dle jejich analýz již nyní překonává čísla z loňského roku.
„V České republice sledujeme tento rok zhruba jeden velký ransomwarový útok měsíčně. Nevyhýbají se nám ani velcí globální hráči – jmenovat můžeme například ransomwarové gangy Qilin a Lynx. Ransomware se v našem prostředí nejčastěji zaměřuje na kritickou infrastrukturu, jako je například doprava a státní správa, ale i na fintech oblast,“ shrnuje Jakub Souček, vedoucí výzkumného týmu v pražské pobočce společnosti ESET.
„Ransomware známe primárně jako hrozbu zacílenou na střední a velké firmy, kde útočníci přirozeně očekávají vyšší zisky z výkupného. Stejně tak jsou ale v ohrožení i data koncových uživatelů. Domácí sítě totiž zpravidla vykazují výrazně menší úroveň zabezpečení a ransomware tak může být spuštěn plně automaticky. Útočníkům tato skutečnost umožňuje cílit na koncové uživatele v daleko větším měřítku,“ doplňuje Souček z ESETu.
Ransomware je kombinací dvou slov – ransom, což znamená výkupné, a software. Jedná se tedy o druh škodlivého softwaru, jehož účelem je zašifrovat, zakázat nebo výrazně omezit přístup k datům, zařízením nebo celým systémům oběti, a to do té doby, dokud nebude zaplaceno požadované výkupné.
Profesionální ochrana domácnosti není luxus
Kybernetické útoky a podvody jsou celosvětovou hrozbou a zasáhnout nás mohou prakticky kdykoli. ESET proto letos na podzim představuje aktualizovanou nabídku ochrany pro domácnosti, kterou reaguje právě na zvýšené riziko útoků přicházejících z různých zdrojů – SMS, e-mailů, URL odkazů, QR kódů či škodlivých souborů.
Nově je součástí bezpečnostních řešení pro domácnosti také funkcionalita Obnova při útoku ransomwarem, a to v rámci úrovně předplatného ESET HOME Security Ultimate a ESET Small Business Security. Původně byla vyvinutá pro střední a velké firmy a minimalizuje dopad ransomwarových útoků. Jakmile technologie Ochrana proti ransomware identifikuje potenciální hrozbu, funkce Obnova při útoku ransomwarem okamžitě vytvoří zálohy napadených souborů a uloží je v chráněné oblasti na disku zařízení. Po odstranění hrozby je obnoví, čímž efektivně vrátí systém do původního stavu.
Jednou z dalších novinek je Ochrana mikrofonu, která detekuje jakýkoli neoprávněný pokus o přístup k mikrofonu na zařízeních s operačním systémem Windows a uživatele na tuto hrozbu upozorňuje. Nová Inspekce zabezpečení webových stránek přidává další vrstvu ochrany proti phishingu, kyberpodvodům a škodlivým webům. Skenuje zobrazený HTML obsah v prohlížeči, aby odhalila škodlivé kódy, které nelze detekovat na síťové úrovni ani na základě blacklistu URL adres.
Nové funckionality a vylepšení v oblasti ochrany soukromí dělají z řešení pro domácnosti i malé a domácí kanceláře komplexní volbu pro ty, kteří hledají spolehlivou ochranu s minimálním dopadem na výkon a snadným ovládáním. ESET HOME Security a ESET Small Business Security jsou dostupné pro všechny hlavní operační systémy – Windows, macOS či Android. Pokrývají také všechna běžná chytrá domácí zařízení. ESET Small Business Security chrání také servery s operačním systémem Windows. Od 1. září do 31. prosince 2025 navíc ESET v Česku nabízí vybraná bezpečnostní řešení v rámci kampaně „3za2“ – zákazníci z řad domácností i firem všech velikostí mohou pořídit tříleté předplatné kybernetické ochrany za cenu dvou let, tj. se slevou 33 procent.