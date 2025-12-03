I profesionální kyberochrana má pro domácnosti smysl

Jeden velký ransomwarový útok měsíčně zamíří na Českou republiku. Vyděračský škodlivý kód přitom není strašákem pouze pro firmy. Útočníky láká i nedostatečné zabezpečení našich domovů.

I profesionální kyberochrana má pro domácnosti smysl | foto: ESET software spol. s r.o.

Podle bezpečnostních expertů společnosti ESET je jen Česká republika každý měsíc terčem alespoň jednoho velkého ransomwarového útoku. Počet těchto útoků dle jejich analýz již nyní překonává čísla z loňského roku.

„V České republice sledujeme tento rok zhruba jeden velký ransomwarový útok měsíčně. Nevyhýbají se nám ani velcí globální hráči – jmenovat můžeme například ransomwarové gangy Qilin a Lynx. Ransomware se v našem prostředí nejčastěji zaměřuje na kritickou infrastrukturu, jako je například doprava a státní správa, ale i na fintech oblast,“ shrnuje Jakub Souček, vedoucí výzkumného týmu v pražské pobočce společnosti ESET.

„Ransomware známe primárně jako hrozbu zacílenou na střední a velké firmy, kde útočníci přirozeně očekávají vyšší zisky z výkupného. Stejně tak jsou ale v ohrožení i data koncových uživatelů. Domácí sítě totiž zpravidla vykazují výrazně menší úroveň zabezpečení a ransomware tak může být spuštěn plně automaticky. Útočníkům tato skutečnost umožňuje cílit na koncové uživatele v daleko větším měřítku,“ doplňuje Souček z ESETu.

Ransomware je kombinací dvou slov – ransom, což znamená výkupné, a software. Jedná se tedy o druh škodlivého softwaru, jehož účelem je zašifrovat, zakázat nebo výrazně omezit přístup k datům, zařízením nebo celým systémům oběti, a to do té doby, dokud nebude zaplaceno požadované výkupné.

Profesionální ochrana domácnosti není luxus

Kybernetické útoky a podvody jsou celosvětovou hrozbou a zasáhnout nás mohou prakticky kdykoli. ESET proto letos na podzim představuje aktualizovanou nabídku ochrany pro domácnosti, kterou reaguje právě na zvýšené riziko útoků přicházejících z různých zdrojů – SMS, e-mailů, URL odkazů, QR kódů či škodlivých souborů.

Nově je součástí bezpečnostních řešení pro domácnosti také funkcionalita Obnova při útoku ransomwarem, a to v rámci úrovně předplatného ESET HOME Security Ultimate a ESET Small Business Security. Původně byla vyvinutá pro střední a velké firmy a minimalizuje dopad ransomwarových útoků. Jakmile technologie Ochrana proti ransomware identifikuje potenciální hrozbu, funkce Obnova při útoku ransomwarem okamžitě vytvoří zálohy napadených souborů a uloží je v chráněné oblasti na disku zařízení. Po odstranění hrozby je obnoví, čímž efektivně vrátí systém do původního stavu.

Jednou z dalších novinek je Ochrana mikrofonu, která detekuje jakýkoli neoprávněný pokus o přístup k mikrofonu na zařízeních s operačním systémem Windows a uživatele na tuto hrozbu upozorňuje. Nová Inspekce zabezpečení webových stránek přidává další vrstvu ochrany proti phishingu, kyberpodvodům a škodlivým webům. Skenuje zobrazený HTML obsah v prohlížeči, aby odhalila škodlivé kódy, které nelze detekovat na síťové úrovni ani na základě blacklistu URL adres.

Nové funckionality a vylepšení v oblasti ochrany soukromí dělají z řešení pro domácnosti i malé a domácí kanceláře komplexní volbu pro ty, kteří hledají spolehlivou ochranu s minimálním dopadem na výkon a snadným ovládáním. ESET HOME Security a ESET Small Business Security jsou dostupné pro všechny hlavní operační systémy – Windows, macOS či Android. Pokrývají také všechna běžná chytrá domácí zařízení. ESET Small Business Security chrání také servery s operačním systémem Windows. Od 1. září do 31. prosince 2025 navíc ESET v Česku nabízí vybraná bezpečnostní řešení v rámci kampaně „3za2“ – zákazníci z řad domácností i firem všech velikostí mohou pořídit tříleté předplatné kybernetické ochrany za cenu dvou let, tj. se slevou 33 procent.

I profesionální kyberochrana má pro domácnosti smysl

